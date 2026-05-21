Kimondták a szakértők: rejtett vagyonokon múlhat az idősek megélhetése, rengetegen elfeledkeznek róla
A 60 év feletti brit lakosság ingatlanvagyona becslések szerint háromszorosa az ország teljes, befizetésalapú (DC) nyugdíjvagyonának - írja a Pensions Age. A számok a Key Equity Release elemzésében láttak napvilágot, és a lakóingatlanok nyugdíjtervezésben betöltött növekvő szerepére hívják fel a figyelmet.

Az idősebb korosztály lakóingatlan-vagyonát 2920 milliárd fontra becsülik. Ezzel szemben az Egyesült Királyság összes defined contribution (DC) nyugdíjalapjának piaci értéke "mindössze" 950 milliárd fontot tesz ki. Ha a bérbeadási célú ingatlanokat is hozzászámítják, a 60 év felettiek ingatlanvagyona eléri a 3840 milliárd fontot.

Az ingatlanvagyon jellemzően a 60 év felettiek teljes háztartási vagyonának több mint 40 százalékát adja.

Ennek ellenére a nyugdíjtervezés során ezt az eszközosztályt jelenleg nem használják ki kellőképpen. A korosztály mintegy 59 százaléka rendelkezik valamilyen DC-nyugdíjmegtakarítással, ennek mediánja 102 ezer font (kb. 42 millió forint). Ez az összeg viszont jócskán elmarad az átlagosan 270 ezer fontos ingatlanáraktól. A 60 év felettiek nagyjából negyedének ráadásul 25 ezer fontnál is kevesebb pénz van a nyugdíjszámláján.

Will Hale, a Key Equity Release vezérigazgatója szerint az Egyesült Királyságban nagyszabású átrendeződés zajlik a DC-rendszerek irányába. Ez a folyamat egyértelműen rávilágít arra, miért kap egyre nagyobb szerepet az ingatlanvagyon a nyugdíjas évek tervezésében.

A cégvezető hangsúlyozta: a szerény megtakarítással nyugdíjba vonuló időseknek minden rendelkezésre álló eszközüket számba kell venniük,

így az ingatlannak is a pénzügyi tervezés szerves részévé kell válnia.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

