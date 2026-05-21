MBH: alulértékelt a Masterplast

Az MBH friss elemzésében megemelte a Masterplast részvényeire vonatkozó célárfolyamát, és továbbra is vételre ajánlja a részvényt.

A Masterplast az első negyedévben jelentősen javította működési mutatóit: az árbevétel 72 százalékkal, 57,4 millió euróra nőtt, miközben az EBITDA több mint ötszörösére, 5,1 millió euróra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az EBITDA-marzs így 9,0 százalékra javult. A működési eredmény (EBIT) is fordulatot mutatott: a bázisidőszaki -0,8 millió euróval szemben 3,5 millió euró pluszt ért el a társaság. A vállalat a tavalyi 2,2 millió eurós veszteséget követően 1,9 millió eurós adózott nyereséggel zárt, ami több mint 4 millió eurós eredményjavulást jelent.

Az eredményt ugyanakkor még visszafogja a szerencsi üveggyapotgyár felfutási fázisához kapcsolódó, mintegy 0,7 millió eurós társult vállalati veszteség, amelynek hatása a menedzsment szerint a következő időszakokban érdemben mérséklődni fog.

A keresleti oldalt középtávon az új kormány energiahatékonysági programja erősítheti tovább. A tervek szerint évente mintegy 100 ezer otthon kerülhet korszerűsítésre, a megszerzett uniós forrásokból nagyjából 1000 milliárd forint áramolhat lakossági és vállalati energetikai modernizációs programokba. A Családi Energiaprogram célja, hogy tíz éven belül a magyar otthonok legalább negyede energiahatékonyabbá váljon – ez közvetlenül a Masterplast hőszigetelő termékeinek értékesítését támogathatja. A háttérben emellett ott van az EU „Fit for 55" csomag és a 2050-es klímasemlegességi cél is, amelyek stabil keresleti hátteret jelentenek a szigetelési iparág számára.

Az MBH frissített DCF-modellje szerint a társaság 2026-ban 234,9 millió euró árbevétel mellett 9,1 millió euró EBIT-et termelhet, 2030-ra pedig 350,5 millió euró árbevétellel és 25,3 millió euró EBIT-tel számolnak.

Az elemzőház a 11,12-11,50 százalékos WACC, valamint 5,8-6,35 százalékos 10 éves magyar hozamfeltevés mellett

12 hónapra szóló célárfolyamát 3348 forintra emelte, és továbbra is vételi ajánlást tart érvényben a részvényre.

A Masterplast jelenleg 2800 forint közelében forog, az elmúlt egy évben pedig 2250 és 3130 forint között mozgott az árfolyam.

az MBH szerint a papír a fundamentumokhoz képest jelenleg alulértékelt.

Az elemzők szerint a következő negyedévekben a HEM-program, a saját gyártású szigetelőanyagok és a régiós építőipari kereslet visszatérése lehetnek a Masterplast növekedésének fő hajtóerői.

Az MBH frissített célára mintegy 20 százalékos felértékelődési potenciált jelent a mostani árfolyamhoz képest.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ