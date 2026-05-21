Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A szerdai piaczárást követően publikálta első negyedéves gyorsjelentését az Nvidia. A vállalat alaposan megverte az előzetes várakozásokat. A 2027-es pénzügyi év első negyedévét 81,6 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami éves alapon 85 százalékos növekedést jelent. Ennél is fontosabb, hogy a vállalat a következő negyedévre 91 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami közel 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál.

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

Rekord rekord hátán

Az Nvidia ismét felülmúlta a saját maga által megemelt lécet. Az első negyedévben az árbevétel 81,6 milliárd dollárra ugrott, ami 85 százalékos növekedést jelent az egy évvel ezelőtti szinthez képest.

Ez nemcsak az elemzői várakozásokat múlta felül, hanem a vállalat saját, már korábban is magasnak tartott előrejelzését is. (A guidance 78 milliárdos volt, az elemzői konszenzus pedig 79,2 milliárd dollár.)

A nettó eredmény (non-GAAP) 45,5 milliárd dollár lett, ami 139 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az egy részvényre jutó eredmény így 140 százalékkal 1,87 dollárra nőtt.

A profitnövekedés tehát még az árbevétel bővülésénél is gyorsabb volt.

Az adatközpont üzletág viszi a céget

A növekedés motorja továbbra is az adatközponti üzletág.

Ez a szegmens önmagában 75,2 milliárd dolláros bevételt hozott egyetlen negyedév alatt.



Ez éves alapon mintegy 92 százalékos növekedésnek felel meg.

Ennek eredményeként

az Nvidia teljes árbevételének már több mint 90 százaléka az adatközponti üzletágból érkezik.

A cég több üzletágát is mostantól az úgynevezett „Edge computing” kategóriába sorolja. Ide tartoznak többek között a gaming-GPU-k, az autóipari és robotikai megoldások, valamint a professzionális vizualizáció üzletágak is. Ez a blokk 6,4 milliárd dolláros bevételt hozott a negyedév során, ami éves alapon 29 százalékos növekedést jelent.

Nagyon erős előrejelzés érkezett

A jelentés másik főszereplője a következő negyedévre adott előrejelzés volt.

Az Nvidia 91 milliárd dolláros bevételt vár, ami újabb jelentős ugrás lehet a mostani 81,6 milliárd dolláros szintről.

A Blackwell-rendszerek iránti kereslet továbbra is rendkívül erős, miközben a következő generációs Vera Rubin platform első mintái már az ügyfeleknél vannak. Ez azért fontos, mert a piac eddig inkább későbbre várta a Rubin érdemi hozzájárulását az eredményekhez, a mostani előrejelzés viszont arra utal, hogy

a felfutás gyorsabb lehet a vártnál.

A marzsok is erősek maradtak

A jelentés előtt sok befektető attól tartott, hogy az új termékek felfutása nyomást helyezhet az Nvidia profitmarzsaira. Ez végül nem történt meg.

A bruttó marzs a negyedév során 75 százalékos volt, ami éves alapon 14,2 százalékpontos emelkedést jelent. A nettó marzs 55,8 százalékra csökkent. Ez némi visszaesést jelent az előző negyedév 57,2 százalékos értékéhez képest, de az éves bázishoz (43,3 százalék) viszonyítva így is jelentős, több mint 12 százalékpontos növekedésről beszélhetünk.

Jön a részvényvisszavásárlás és a magasabb osztalék

Az Nvidia tőkeallokációs oldalon is fontos bejelentést tett:

A vállalat mintegy 80 milliárd dolláros új részvény-visszavásárlási keretet hagyott jóvá,

keretet hagyott jóvá, és a negyedéves osztalékot is megemelte, a korábbi 0,01 dollárról 0,25 dollárra.

Megszólalt Jensen Huang is

Az eredmények mellett Jensen Huang vezérigazgató saját kommentárja is jelzésértékű volt a befektetők számára.

A CEO szerint az ügynök AI, vagyis az önállóan döntéseket hozó és feladatokat végrehajtó mesterséges intelligencia már megérkezett, és valós üzleti értéket termel a vállalatoknál.

Huang ennél is markánsabb fogalmazással élt, amikor az AI-adatközpontok építéséről beszélt:

Az AI-gyárak kiépítése - az emberi történelem legnagyobb infrastrukturális expanziója - rendkívüli sebességgel gyorsul."

Mit csinál(t) az árfolyam?

A tőzsdei reakció a jelentés publikálását követően visszafogott volt, 1,5 százalékot esett az árfolyam. Az idei év egészét tekintve egyébként már 18 százalékot emelkedett az Nvidia. A március végén elért iráni háborús mélypont óta pedig már több mint 35 százalékkal került feljebb az árfolyam.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ