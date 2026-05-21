Ütött az utolsó óra a 7 százalékos Fix Magyar Állampapírnál!

Csütörtök délután 15:59-ig vásárolhatnak még a befektetők a 7 százalékos Fix Magyar Állampapírból és a 6,5-7,5% közti kamatozású Magyar Állampapír Pluszból, ezt követően már csak a 0,5 százalékponttal csökkentett kamatú új sorozatok lesznek elérhetők.

Legkésőbb csütörtök délután 15:59-ig vásárolhatnak a 7 százalékos Fix Magyar Állampapírból az államkincstári számlával rendelkező befektetők, 16:00 után már az új, csökkentett kamatú FixMÁP lesz elérhető. Hasonlóképpen a 6,5-7,5% közti kamatozású Magyar Állampapír Plusz is perceken belül kifut, és érkezik az új, 0,5 százalékponttal csökkentett kamatú verziója.

Az adósságkezelő hétfőn jelentette be a kamatok csökkenését,

a döntést a magyar hozamkörnyezet általános változásával indokolták. Akik még a régi papírokból szeretnének bevásárolni, már csak perceik maradtak. (A Kincstár online felületei csütörtökön kora délután átmenetileg elérhetetlenek voltak, ez összefüggésben lehet a rendszerek nagy terhelésével.) Arról, hogy melyik papírra érdemes még most rögtön lecsapni, itt írtunk elemzést.

