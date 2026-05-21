Váratlan lépésre szánta el magát a népszerű diszkontlánc: 600 új boltot nyitnak

A varsói tőzsdén jegyzett diszkontlánc csütörtökön jelentette be bővítési terveit. Ezekkel a lépésekkel
megduplázná jelenlétét Nyugat-Európában.
A döntés hátterében a spanyol és az olasz üzletek kiemelkedő jövedelmezősége áll. Stephan Borchert vezérigazgató szerint a nyugat-európai üzletek gyorsuló megtérülése megalapozza az ambiciózusabb növekedési tervet. A cégcsoport emellett próbajelleggel néhány üzletet Ukrajnában is nyit.
A Pepco az üzleti év első félévében 17,5 százalékos növekedéssel 516 millió eurós korrigált üzemi eredményt ért el. A vállalat megerősítette, hogy idén is tartja a 250 új üzlet megnyitására vonatkozó célkitűzését. Egyúttal hangsúlyozta, hogy az iráni háború eddig minimális hatást gyakorolt az ellátási láncára.
Az idei év meghatározó a Pepco stratégiai átalakulása szempontjából. A cégcsoport tavaly eladta a veszteséges brit Poundland láncot, hogy a névadó márkájára összpontosíthasson. A vállalat közlése szerint a Dealz márka értékesítése szintén idén zárul le, ami összhangban áll az új stratégiával.
Az erős eredmények nyomán a Pepco akár 400 millió eurós egyszeri tőkevisszatérítést is kilátásba helyezett a részvényesek számára. A vállalat egyúttal bejelentette, hogy az osztalékfizetési hányadot az elkövetkező években fokozatosan a korrigált nyereség 40 százalékára emeli.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Devizahitelesek tömegei járnak pórul a Tisza-kormány friss javaslatával?
Veszélyeket is tartogat az adósok számára a perek felfüggesztése.
Megszólalt Putyin egyik legfontosabb embere: olyan „cunami” jön, ami hamarosan elsodorja Európát
Radikális változást fog hozni.
Már annyira rettegnek a gigacégek, kénytelen lépni az európai nagyhatalom
Az Európai Bizottság komoly gazdasági válaszcsapásokat fontolgat, most már a renitens tagállam is beleállhat.
Trump példátlan húzásra készül: egyetlen lépéssel aggasztó krízist robbanthat ki a legnagyobb riválisával
Hosszú gyakorlatot rúghat fel.
Már csak néhány nap és kiderül, hogyan alakítja át az AI az energetikát – Te ott leszel?
Ne maradj le a jövőről!
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?
Megindultak az orosz atomfegyverek: előkészülnek az indításra
Iszkander-M raktarendszerek is felbukkantak.
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Public CbCR: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?
Dimenzióváltás a hazai kutatásban: AI-vezérelt szemlélettel zárkózhatunk fel a világ élvonalába
A mesterséges intelligencia erejének kihasználásában rejlik a lépéselőny.
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból
Állampapírok és a budapesti BL döntő a szerdai Checklistben.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo