Váratlan lépésre szánta el magát a népszerű diszkontlánc: 600 új boltot nyitnak

A Pepco Group felgyorsítja nyugat-európai terjeszkedését. A vállalat 2027 és 2030 között legalább 600 új üzletet tervez nyitni a régióban, miközben az első féléves eredményei jelentős profitnövekedést mutatnak.

A varsói tőzsdén jegyzett diszkontlánc csütörtökön jelentette be bővítési terveit. Ezekkel a lépésekkel

megduplázná jelenlétét Nyugat-Európában.

A döntés hátterében a spanyol és az olasz üzletek kiemelkedő jövedelmezősége áll. Stephan Borchert vezérigazgató szerint a nyugat-európai üzletek gyorsuló megtérülése megalapozza az ambiciózusabb növekedési tervet. A cégcsoport emellett próbajelleggel néhány üzletet Ukrajnában is nyit.

A Pepco az üzleti év első félévében 17,5 százalékos növekedéssel 516 millió eurós korrigált üzemi eredményt ért el. A vállalat megerősítette, hogy idén is tartja a 250 új üzlet megnyitására vonatkozó célkitűzését. Egyúttal hangsúlyozta, hogy az iráni háború eddig minimális hatást gyakorolt az ellátási láncára.

Az idei év meghatározó a Pepco stratégiai átalakulása szempontjából. A cégcsoport tavaly eladta a veszteséges brit Poundland láncot, hogy a névadó márkájára összpontosíthasson. A vállalat közlése szerint a Dealz márka értékesítése szintén idén zárul le, ami összhangban áll az új stratégiával.

Az erős eredmények nyomán a Pepco akár 400 millió eurós egyszeri tőkevisszatérítést is kilátásba helyezett a részvényesek számára. A vállalat egyúttal bejelentette, hogy az osztalékfizetési hányadot az elkövetkező években fokozatosan a korrigált nyereség 40 százalékára emeli.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ