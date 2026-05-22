Akkora a baj a kötvénypiacon, hogy ilyen még 2022-ben sem történt

Két energiaválság, két inflációs sokk, két hozamemelkedés. Ennyit lát mindenki, aki most átfutja a piaci összefoglalókat. Ami a felszín alatt történik, az viszont egészen más: a kötvénypiac most olyat áraz, amit 2022-ben még a sokk csúcsán sem. Még kevesen beszélnek róla. Pedig ha jól olvassuk, itt van az a befektetői információ, amit a többi piac még nem vett tudomásul.

Bizonyos szempontból ismerős a kép. 2022-ben is energiasokk hozta el az inflációs hullámot, a 10 éves amerikai hozam felment, a 30 éves követte. Most 2026-ban az iráni háború ad új lökést az inflációnak, és a hosszú hozamok megint felfelé tartanak. Aki nem először látja a forgatókönyvet, joggal gondolhatja, hogy ez ugyanaz a film, csak más szereplőkkel. Mégis valami nem stimmel a párhuzammal.

2022-ben tisztán látszott, miért emelkednek a hozamok. A három hozamkomponensből (inflációs várakozás, reálkamat, lejárati prémium) szinte mindent az inflációs várakozás vitt. A Fed kamatot emelt, a piac hitt benne, a többi komponens nyugton maradt. A modell működött, az infláció letört.

2026-ban más a helyzet. A lejárati prémium (term premium), vagyis az a többlethozam, amit a befektető a hosszú lejáratért követel, maga vezeti a mozgást. Olyan szintre került, ahol 2022-ben még a sokk csúcsán sem járt. Ez nem inflációárazás. Ez kétely a döntéshozók akaratával szemben. A többi eszközosztály még úgy tesz, mintha 2022 ismétlődne, a kötvénypiac viszont már elindult egy másik irányba. Hogy mi rejtőzik a hozamemelkedés mögött, és miért nem ugyanaz, mint 2022-ben, azt a következőkben bontjuk ki.