Figyelmeztet a szakértő: vészesen közel lehetünk egy buborékhoz

A SpaceX és az OpenAI tervezett tőzsdei megjelenése a technológiai szektor indexeken belüli súlyát olyan mértékben növelheti,

hogy az akár a korábbi piaci buborékok időszakában látott koncentrációt is felülmúlhatja

– figyelmeztetett Michael Hartnett, a Bank of America stratégája.

Elon Musk űripari vállalata a világ eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, míg a ChatGPT mögött álló OpenAI az Anthropicot megelőzve igyekszik piacra lépni. A hatalmas részvénykibocsátások tovább erősítenék a technológiai szektort és a mesterséges intelligenciát övező optimizmust, ez az optimizmus már most is az elmúlt évtizedek egyik legszűkebb bázisú piaci raliját hajtja - mutatott rá a szakember.

Erős árfolyam-emelkedés, kisbefektetői mánia, zuhanó volatilitás – tipikus buborékjelek

– írta Hartnett. Hozzátette: ha az óriási tőzsdei bevezetéseket is hozzászámítjuk a nagy mesterségesintelligencia-vállalatokhoz, a piaci koncentráció könnyedén meghaladhatja a korábbi buborékok csúcsértékeit. A részvénypiaci koncentráció az 1920-as években, a Nifty Fifty korszakban, a japán eszközárbuborék idején és a dotkomláz során is körülbelül 48 százalékos szinten tetőzött. A technológiai szektor súlya az S&P 500 indexben már jelenleg is több mint 44 százalékot tesz ki.

A növekvő koncentráció komoly gondot okozhat a vagyonkezelőknek.

Kockázatkezelési szabályzataik ugyanis gyakran megakadályozzák őket abban, hogy portfóliójukban teljes mértékben leképezzék az indexekben kialakult hatalmas szektorsúlyokat; az erősen a technológia felé billenő mutatók ráadásul elfedhetik a gazdaság állapotát hűbben tükröző ágazatok – például a fogyasztói és a pénzügyi szektor – felszín alatti gyengeségeit.

Hartnett korábbi nagy tőzsdei bevezetéseket áttekintve megállapította, hogy a Saudi Aramco vagy a Meta piacra lépése végül érdemi hatás nélkül maradt a szélesebb részvénypiacokra. Egyes esetekben, például a Visa vagy az AIA Group tőzsdei debütálását követően, a piacok 9-12 hónappal később már alacsonyabb szinten álltak.

A stratéga szerint

a fellendüléseknek és a piaci buborékoknak jellemzően a kötvényhozamok megugrása vet véget.

Hartnett tavaly helyesen jelezte előre a nemzetközi részvények felülteljesítését, és a nyersanyagokkal kapcsolatos optimizmusa is kifizetődött.

