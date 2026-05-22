  • Megjelenítés
FONTOS Rohamosan fogy a magyar népesség, hat év alatt 200 ezer fővel lettünk kevesebben
Figyelmeztet a szakértő: vészesen közel lehetünk egy buborékhoz
Befektetés

Figyelmeztet a szakértő: vészesen közel lehetünk egy buborékhoz

Portfolio
A SpaceX és az OpenAI tervezett tőzsdei bevezetése a technológiai szektor olyan mértékű túlsúlyát eredményezheti a részvényindexekben, amely meghaladja a korábbi piaci buborékok idején tapasztalt koncentrációt – figyelmeztetett Michael Hartnett, a Bank of America stratégája a Bloomberg beszámolója szerint.

A SpaceX és az OpenAI tervezett tőzsdei megjelenése a technológiai szektor indexeken belüli súlyát olyan mértékben növelheti,

hogy az akár a korábbi piaci buborékok időszakában látott koncentrációt is felülmúlhatja

– figyelmeztetett Michael Hartnett, a Bank of America stratégája.

Elon Musk űripari vállalata a világ eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, míg a ChatGPT mögött álló OpenAI az Anthropicot megelőzve igyekszik piacra lépni. A hatalmas részvénykibocsátások tovább erősítenék a technológiai szektort és a mesterséges intelligenciát övező optimizmust, ez az optimizmus már most is az elmúlt évtizedek egyik legszűkebb bázisú piaci raliját hajtja - mutatott rá a szakember.

Még több Befektetés

Akkora a baj a kötvénypiacon, hogy ilyen még 2022-ben sem történt

Kőkemény tiltást jelentett be Kína - Indulnak a nagyszabású fellépések

Megszólaltak a profik: van még tere a tőzsdei emelkedésnek

Erős árfolyam-emelkedés, kisbefektetői mánia, zuhanó volatilitás – tipikus buborékjelek

– írta Hartnett. Hozzátette: ha az óriási tőzsdei bevezetéseket is hozzászámítjuk a nagy mesterségesintelligencia-vállalatokhoz, a piaci koncentráció könnyedén meghaladhatja a korábbi buborékok csúcsértékeit. A részvénypiaci koncentráció az 1920-as években, a Nifty Fifty korszakban, a japán eszközárbuborék idején és a dotkomláz során is körülbelül 48 százalékos szinten tetőzött. A technológiai szektor súlya az S&P 500 indexben már jelenleg is több mint 44 százalékot tesz ki.

A növekvő koncentráció komoly gondot okozhat a vagyonkezelőknek.

Kockázatkezelési szabályzataik ugyanis gyakran megakadályozzák őket abban, hogy portfóliójukban teljes mértékben leképezzék az indexekben kialakult hatalmas szektorsúlyokat; az erősen a technológia felé billenő mutatók ráadásul elfedhetik a gazdaság állapotát hűbben tükröző ágazatok – például a fogyasztói és a pénzügyi szektor – felszín alatti gyengeségeit.

Hartnett korábbi nagy tőzsdei bevezetéseket áttekintve megállapította, hogy a Saudi Aramco vagy a Meta piacra lépése végül érdemi hatás nélkül maradt a szélesebb részvénypiacokra. Egyes esetekben, például a Visa vagy az AIA Group tőzsdei debütálását követően, a piacok 9-12 hónappal később már alacsonyabb szinten álltak.

A stratéga szerint

a fellendüléseknek és a piaci buborékoknak jellemzően a kötvényhozamok megugrása vet véget.

Hartnett tavaly helyesen jelezte előre a nemzetközi részvények felülteljesítését, és a nyersanyagokkal kapcsolatos optimizmusa is kifizetődött.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Itt a biztonsági jelentés a magyarországi halálos robbanásban érintett Olefin-1 üzemről – ez az egyik legveszélyesebb létesítmény a területen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility