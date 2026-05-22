Itt a biztonsági jelentés a magyarországi halálos robbanásban érintett Olefin-1 üzemről – ez az egyik legveszélyesebb létesítmény a területen

Az eddigi közlés szerint a péntek délelőtti robbanás az Olefin-1 üzem újraindítása közben történt, egy ember meghalt, több súlyos sérült van, a tüzet lokalizálták, a beavatkozás még tart.
A Mol Nyrt. által független szakértők bevonásával készített, legutolsó, 2023. novemberi, nyilvános biztonsági jelentés alapján
az Olefin-1 a tiszaújvárosi petrolkémiai rendszer egyik legnagyobb kockázatú és egyben legfontosabb egysége: nagy mennyiségű, tűz- és robbanásveszélyes szénhidrogénnel dolgozik, miközben a teljes magyar műanyagipari alapanyaggyártási lánc egyik kiindulópontja.
A tiszaújvárosi ipartelepen működő MOL Petrolkémia Zrt. felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, vagyis a katasztrófavédelmi szabályozás legszigorúbb kategóriájába tartozik. A besorolás oka a jelentés szerint elsősorban nem a mérgező anyagok jelenléte, hanem a nagy mennyiségű tűz- és robbanásveszélyes szénhidrogén: etilén, propilén, butadién, C4-frakciók – vagyis négy szénatomos szénhidrogének elegyei –, vegyipari benzin és más könnyű szénhidrogén-áramok.
Az Olefin-1 üzem rendeltetése az olefinek, vagyis elsősorban az etilén és a propilén előállítása:
- az itt termelt etilén csővezetéken jut tovább a polimerüzemekhez és a BorsodChem kazincbarcikai üzeméhez,
- a propilént a PP-üzemek és a tiszaújvárosi poliolkomplexum használja fel,
- a C4-frakció az MTBE-üzembe kerül, a kvencsolajat a CTK Kft.,
- a BT-frakciót pedig a MOL Dunai Finomítója hasznosítja.
A jelentés biztonsági kockázatértékelési része részletesen felsorolja az Olefin-1 alapanyagait és termékeit, ezek között szerepel a vegyipari benzin, az atmoszférikus gázolaj, a normál pentán, a normál bután, a butánmix, az ETBE C4, az FCC bután és a propán, emellett az üzem visszadolgozza a PE- és PP-üzemekből visszafújt off-gázokat, valamint a PE-2-ből származó szennyezett hexánt.
A felsorolás azért fontos a mostani baleset szemponjtából, mert az Olefin-1-ben nem egyetlen veszélyes anyag kockázatával kell számolni, hanem több, eltérő fizikai tulajdonságú, de jellemzően gyúlékony és robbanásveszélyes szénhidrogén-árammal.
Már projekt volt a felújítására
Az üzem ipari jelentőségét növeli, hogy a 2023-as dokumentum szerint az 1975-ben épült tiszaújvárosi Olefin-1 a MOL-csoport három olefinüzeme közül a legnagyobb. A jelentés a petrolkémia és a finomítás közötti összekötő kapocsként írja le: alapanyagot biztosít a polimerüzemeknek, a butadiénüzemnek, az aromás termelésnek, a koromgyárnak és az új poliolkomplexumnak is.
Az Olefin-1-es robbanás így nemcsak az érintett technológiai egység termelését érintheti, hanem a teljes tiszaújvárosi petrolkémiai vertikum több downstream részlegére is hatással lehet.
A jelentés kitér az üzem állapotára is, és ebből derül ki 2018-ban már elindult egy felújítási, karbantartási és modernizációs folyamat, amely projektet a dokumentum Magyarország legnagyobb, meglévő berendezésen végrehajtott hatékonyságnövelő projektjeként írja le, amelynek célja az üzem élettartamának 20 évvel való meghosszabbítása, a 96 százalék feletti rendelkezésre állás, a hosszú távú üzembiztos működés, a folyamatbiztonsági kockázatok minimalizálása és az ökológiai lábnyom csökkentése. Az első fázisban, 2018 és 2021 között a tisztításos leállások és nagyjavítások alatt mérték fel az üzem állapotát, az azonnali javításokat elvégezték, a második fázisban, 2022 és 2026 között pedig a rekonstrukciós munkák folytatását irányozták elő, amelynek a kazáncsere volt az egyik központi eleme.
Bár a hivatalos tájékoztatás erre nem terjed ki, az eddig ismert részletek alapján ennek bekapcsolásakor történhetett a robbanás a Mol Petrolkémia területén.
Baleseti modellezéseket is készítettek már
A jelentés súlyos baleseti modellezéseket is tartalmaz az Olefin-1 üzemegységről, ezek közül négy darab a TVK Ipartelepre vonatkozó legsúlyosabb potenciális események között szerepel.
A veszélyes szceniáriók szaknyelvi felsorolása a biztonsági dokumentum szerint:
- a T 5601 propán/propilén szétválasztó kolonna tartalomvesztését,
- az R 6301A C4/C5 frakció hidrogénező reaktor tartalomvesztését,
- a T 3801 etilén/etán szétválasztó kolonna tartalomvesztését
- és a D4821 etiléntároló tartály tartalomvesztését.
A T 5601 jelű propán/propilén szétválasztó kolonnát nevezték meg a szakértők az üzem legveszélyesebb berendezésének. A modellezett forgatókönyv szerint a kolonna felhasad, a benne lévő propán-propilén keverék kiszabadul, a levegővel robbanásveszélyes gázfelhőt alkot, majd ez a felhő berobban.
Fontos, hogy ez nem egy megtörtént baleset leírása, hanem előre kiszámított, katasztrófavédelmi célú modell, amely azt mutatja meg, milyen következménye lehetne a legrosszabb esetnek.
A számítások szerint egy ilyen robbanásnál a legsúlyosabb rombolási zóna 150 méterig terjedne, 302 méteren belül még komoly technológiai és épületkárokkal kellene számolni, a sérüléseket is okozható külső határ pedig 1152 méterre lenne a robbanás középpontjától. Ez utóbbi már nem feltétlenül nagy rombolást jelent, hanem olyan másodlagos hatásokat is, mint az üvegtörés, repeszhatás vagy kisebb szerkezeti károk.
A modell a tűz hősugárzását is vizsgálta, amely szerint a legsúlyosabb, berendezéseket és tartályokat is károsítható hőhatás 245 méteren belül jelentkezne, 530 méterig még szerkezeti károkkal lehetne számolni, az emberi sérülések alsó határát jelentő hőterhelés pedig 870 méterig terjedne. Ez a dokumentum értelmezése szerint már nem halálos hőhatást jelent, hanem olyan szintet, amely rövid, körülbelül 20 másodperces kitettségnél legfeljebb elsőfokú égési sérülést okozhat.
A mostani baleset szempontjából különösen fontos, hogy a jelentés nem azt állítja: ilyen katasztrofális esemény bekövetkezése a legvalószínűbb. Éppen ellenkezőleg, a dokumentum szerint szakirodalmi adatok és üzemeltetői tapasztalat alapján a berendezések tömörtelenné válását nagyobb valószínűséggel kisebb hibák okozzák, például karimatömítési hiba vagy műszercsonktörés. Ilyenkor a kiáramló anyagmennyiség nagyságrendekkel kisebb lehet, a helyzet pedig kezelhetőbb: maradhat idő a gázfelhő oszlatására, lokalizálására, a szakaszolásra, ürítésre, lefúvatásra, a tűz hatásának mérséklésére és a környezet hűtésére.
A lakossági kockázat megítélésénél a távolságok és az ipartelep elhelyezkedése döntőek a dokumentum alapján, mely szerint a TVK Ipartelep Tiszaújvárostól körülbelül 1,5 kilométerre fekszik, a város és az ipartelep között főútvonal és erdősáv található.
Az integrált egyéni kockázati görbékről a dokumentum azt állapítja meg, hogy azok csak kis mértékben lépik túl a TVK Ipartelep és a MOL Logisztika Tiszaújváros telephely kerítésvonalát, és beépítetlen, szántóföldi területet érintenek.
A jelentés végkövetkeztetése szerint a feltételezett események hatásai nem érik el a lakott területeket, a MOL Petrolkémia tevékenységéből adódó veszélyek a környező településeket nem veszélyeztetik.
Részletes terv van a robbanásos balesetek kezelésére
A biztonsági irányítási rendszer leírása alapján a MOL Petrolkémia több rétegben kezeli a folyamatbiztonsági kockázatokat. A jelentés szerint a biztonsági irányítási rendszer három nagy elem összehangolt működésére épül:
- integrált irányítási rendszerre,
- rendszerbiztonsági műszaki felügyeletre
- és folyamatbiztonság-irányítási rendszerre.
A műszaki felügyelet feladata a berendezések és csővezetékek rendszeres állapotellenőrzése, időszakos vizsgálata, roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok végzése, a biztonsági szelepek ellenőrzése, falvastagságmérések, tömörségvizsgálatok és más diagnosztikai eljárások koordinálása.
A Mol eddig kiadott rövid közleménye szerint a robbanás egy újraindítási folyamat során történt, amelyről a dokumentum alapján egyértelműen kiderül, hogy egy komplex, technológiailag érzékeny folyamat, nem pusztán pár gomb megnyomása. Ilyenkor a rendszerben jelentkező nyomásnövekedés, a hőmérsékletek, anyagáramok, lefúvatások, fáklyázási és szakaszolási műveletek változnak, miközben az egymásra épülő rendszerek fokozatosan kerülnek üzemi állapotba.
Vélhetően csak a lángok megfékezése, a veszélyes helyzet elhárítása után lehet majd vizsgálatot indítani. Biztosat mondani csak ezután lehet majd mondani a balesetről, azonban a biztonsági jelentés alapján látható, hogy egy érzékeny rendszerben, az egyik legveszélyesebb egységnél történt a katasztrófa.
