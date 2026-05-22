Kőkemény tiltást jelentett be Kína - Indulnak a nagyszabású fellépések

Kína nagyszabású fellépést indított a határokon átnyúló, engedély nélküli befektetési tevékenységek ellen, írja a Reuters. A lépés jelentősen korlátozza a kínai befektetők külföldi piacokhoz való hozzáférését. A bejelentés hatására a vonatkozó részvények komoly esésbe kezdtek.

A Kínai Értékpapír-felügyeleti Bizottság (CSRC) pénteken hét másik állami szervvel, köztük a jegybankkal közösen jelentette be a szigorítást, miszerint

nagyszabású fellépést indítanak a határokon átnyúló, engedély nélküli befektetési tevékenységekkel szemben.

Ennek keretében büntetést szabnak ki a Tiger, a Futu és a Longbridge online brókercégekre, mivel azok engedély nélkül toboroztak ügyfeleket Kína szárazföldi részén. A hatóság tájékoztatása szerint az illegálisan szerzett bevételeket elkobozzák, pontos összeget azonban nem közöltek.

Az érintett cégek kétéves türelmi időt kapnak a jogellenes tevékenységek felszámolására. Ebben az időszakban az ügyfelek kizárólag a meglévő befektetéseiket értékesíthetik, és tőkéjüket kivonhatják, újabb tranzakciókat azonban nem indíthatnak.

A bejelentés hatására a Tiger anyavállalata, az UP Fintech Holding, valamint a Futu Holdings részvényei több mint 30 százalékot zuhantak. A szabályozói szigorítás hatása a brókercégeken is túlmutatott. Az Alibaba részvényei 4, míg a Temu piacteret üzemeltető PDD Holdings papírjai mintegy 6 százalékos eséssel indíthatják a napot az amerikai tőzsdéken. Emellett a hongkongi Hang Seng index határidős jegyzései 0,7 százalékkal csökkentek.

Ez a szigorítás a tőkekiáramlás korlátozására irányuló, évek óta tartó folyamat újabb állomása.

Az ellenőrzések 2022 végén vettek nagyobb lendületet, amikor a CSRC hivatalosan is megtiltotta a külföldi intézményeknek, hogy számlákat nyissanak a szárazföldi kínai befektetők számára.

Forrás: Reuters

