Megszólaltak a profik: van még tere a tőzsdei emelkedésnek

A UBS Global Wealth Management 7500 pontról 7900 pontra emelte az S&P 500 indexre vonatkozó 2026 év végi célárát. A döntést a rugalmas fogyasztói kiadásokkal és az adatközponti infrastruktúra iránti töretlen kereslettel indokolták a Reuters szerint.

a rugalmas fogyasztói költéssel és az adatközponti infrastruktúra iránti látszólag csillapíthatatlan kereslettel indokolva a lépést. A friss várakozás 5,6 százalékkal magasabb, mint az index jelenlegi értéke.

A brókercég május 21-i keltezésű jegyzetében hangsúlyozza, hogy az amerikai részvények új csúcsokra emelkedtek a közel-keleti energiaellátással kapcsolatos tartós bizonytalanság ellenére is. A raliban szerepet játszottak a konfliktus lezárásával kapcsolatos remények, az erős első negyedéves vállalati eredmények, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos lendület.

