  • Megjelenítés
Megszólaltak a profik: van még tere a tőzsdei emelkedésnek
Befektetés

Megszólaltak a profik: van még tere a tőzsdei emelkedésnek

Portfolio
A UBS Global Wealth Management 7500 pontról 7900 pontra emelte az S&P 500 indexre vonatkozó 2026 év végi célárát. A döntést a rugalmas fogyasztói kiadásokkal és az adatközponti infrastruktúra iránti töretlen kereslettel indokolták a Reuters szerint.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

A UBS Global Wealth Management a korábbi 7500 pontról 7900 pontra emelte az S&P 500 indexre vonatkozó, 2026 év végi célárát,

a rugalmas fogyasztói költéssel és az adatközponti infrastruktúra iránti látszólag csillapíthatatlan kereslettel indokolva a lépést. A friss várakozás 5,6 százalékkal magasabb, mint az index jelenlegi értéke.

A brókercég május 21-i keltezésű jegyzetében hangsúlyozza, hogy az amerikai részvények új csúcsokra emelkedtek a közel-keleti energiaellátással kapcsolatos tartós bizonytalanság ellenére is. A raliban szerepet játszottak a konfliktus lezárásával kapcsolatos remények, az erős első negyedéves vállalati eredmények, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos lendület.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Még több Befektetés

Itt a biztonsági jelentés a magyarországi halálos robbanásban érintett Olefin-1 üzemről – ez az egyik legveszélyesebb létesítmény a területen

Szigorít Bulgária, erősebb garanciákat várnak el a nyugdíjbiztosítóktól

Visszavágta az AutoWallis célárát a Concorde, de továbbra is vételre ajánlják a részvényt

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Kimondták a szakértők: rejtett vagyonokon múlhat az idősek megélhetése, rengetegen elfeledkeznek róla
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility