Szigorít Bulgária, erősebb garanciákat várnak el a nyugdíjbiztosítóktól

A legjelentősebb újdonság a tőkefedezeti követelmények emelése, amelyet a nyugdíjpénztárak által kezelt vagyon folyamatos növekedése indokol. Jelenleg a legnagyobb univerzális nyugdíjpénztáraknál a bruttó befizetéseket a nettó eszközérték mindössze 0,5 százalékának megfelelő tartalék garantálja.

Az új előírások ezt a puffert a két-háromszorosára, azaz 1-1,5 százalékra emelnék.

A felügyelet a nyugdíjkifizetések garanciáira vonatkozó tartalékképzési követelményeket is szigorítaná. Eddig a garanciák főként az életjáradékokra vonatkoztak, a módosítás után azonban a határozott időtartamú kifizetésekre is kiterjednek. A tartalékkövetelmény a jelenlegi 1 százalékról 4-6 százalékra emelkedik, ezt az arányt a nyugdíjak és a halasztott kifizetések tőkésített értékéhez viszonyítják.

A nyugdíjbiztosítóknak a felhalmozási szakaszban is jelentősen több forrást kell elkülöníteniük a kötelezettségeik időbeni teljesítéséhez. A felügyelet folyamatos kiigazítási mechanizmussal ellenőrzi a megfelelést. Ennek keretében a társaságoknak havonta újra kell számolniuk a tartalékaikat. Ha az összeg a minimális szint alá csökken, a hiányt saját forrásból, azonnal pótolniuk kell. Amennyiben viszont meghaladja a megengedett felső határt, a többlet felszabadítható.

A szabályozó hatóság az indoklásban hangsúlyozta, hogy a változtatások célja a rendszerszintű hiányok kialakulásának megelőzése. Instabil piaci körülmények és fokozott volatilitás mellett a nyugdíjbiztosítóknak elegendő tartalékkal kell rendelkezniük. Csak így képesek maradéktalanul teljesíteni a biztosítottakkal és a nyugdíjasokkal szembeni kötelezettségeiket.

