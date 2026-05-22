Valósággal kilőtt ez a sztárrészvény

A hongkongi székhelyű kínai Lenovo csoportszintű bevétele 21,6 milliárd dollárra nőtt a negyedik negyedévben, ez éves összevetésben 27 százalékos bővülést jelent, ami az elmúlt öt év leggyorsabb növekedési üteme. A nettó nyereség közel hatszorosára, 521 millió dollárra emelkedett, így a cég éves eredményei összességében rekordot döntöttek.

A növekedés motorja egyértelműen a mesterséges intelligenciához köthető üzletág volt.

Az ide tartozó bevételek 84 százalékkal ugrottak meg a vizsgált időszakban, és ma már a teljes csoportbevétel több mint egyharmadát adják. Ebbe a kategóriába tartoznak a neurális feldolgozóegységgel (NPU) felszerelt személyi számítógépek és okostelefonok, a GPU-alapú szerverek, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások.

Jang Jüan-csing elnök-vezérigazgató közleményében azt a célt fogalmazta meg, hogy a Lenovo két éven belül 100 milliárd dolláros bevételű vállalattá váljon. Ennek a növekedési tervnek a középpontjában szintén a mesterséges intelligencia áll.

A Lenovo úgynevezett "hibrid MI-stratégiája" az eszközökbe épített személyes MI-megoldásokat és a vállalati MI-üzletágat egyaránt felöleli. Utóbbi keretében a cég az ügyfelek adatalapú döntéshozatalát és értékteremtését támogatja. A vállalat emellett sikeresen megőrizte vezető pozícióját a globális PC-piacon, ahol a részesedése a negyedik negyedévben elérte a 24,4 százalékot.

Az árfolyam a kedvező gyorsjelentést követően valósággal kilőtt,

végül 17,4 százalékos pluszban zárt a Lenovo.

