Visszavágta az AutoWallis célárát a Concorde, de továbbra is vételre ajánlják a részvényt

Az AutoWallis első negyedéves árbevétele 104,8 milliárd forint volt, ami 2,3 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest. A működési kép ennél kedvezőbb volt, az EBITDA 13,1 százalékkal 3,7 milliárd forintra nőtt, az EBITDA-marzs pedig 3,0 százalékról 3,5 százalékra javult. A nettó eredmény viszont mínusz 509 millió forint lett, szemben az egy évvel korábbi 646 millió forintos profittal.

A Concorde értékelése szerint a negyedév legfontosabb üzenete,

hogy az operatív teljesítmény javult, de az eredményt a pénzügyi és társult vállalati sorok elvitték.

A veszteség mögött elsősorban a forintban denominált kötelezettségeken elszenvedett kedvezőtlen devizahatás, valamint a közös vezetésű vállalatok romló hozzájárulása állt. Utóbbinál az Xpeng bevezetéséhez kapcsolódó költségek és a romániai Nissan-operáció veszteségei húzták le az eredményt, a Concorde szerint a Nissan esetében az év hátralévő részében sem várható érdemi fordulat.

Üzletági szinten vegyes volt a kép. A Nagykereskedelmi Üzletág árbevétele 9,9 százalékkal 44,2 milliárd forintra csökkent, amit részben magas bázis magyaráz, mivel tavaly az első negyedévben egyszeri jelleggel tűzkáros autók értékesítése is javította a számokat. A volumenek ennek kiszűrésével lényegében stabilak voltak, ugyanakkor a márkák között nagy eltérés látszott. Az Opel erős, 17 százalékos árbevétel-növekedést hozott, ezt viszont ellensúlyozta a KGM és az Isuzu gyengébb teljesítménye, miközben a kínai márkák erősödő versenye érezhető nyomást helyez a piacra.

A negyedév egyértelmű pozitívuma a Kiskereskedelmi és Szolgáltatási Üzletág volt. Itt az árbevétel 3,5 százalékkal 58,3 milliárd forintra nőtt, az összesített járműértékesítés pedig 7 százalékkal bővült. Különösen Szlovénia és Csehország teljesített erősen, előbbinél 24, utóbbinál 13 százalékos volumenbővülést emelt ki a Concorde. Az EBITDA ugyan lényegében stagnált, de a szegmens továbbra is kulcsfontosságú a csoportszintű marzsok javulása szempontjából.

A Mobilitási Szolgáltatások üzletág szintén növekedést mutatott. Az árbevétel 23,4 százalékkal 2,4 milliárd forintra emelkedett, amit a flotta bővülése és a bérleti napok számának 12,2 százalékos növekedése támogatott. A marzs ugyanakkor szűkült, részben szezonális hatások, részben a rent-a-car üzletágban megemelkedett veszteségleírások miatt.

Stratégiai oldalon a Concorde kiemelte, hogy az AutoWallis folytatta márkaportfóliójának diverzifikálását. A társaság importőri megállapodást kötött a Geely Auto márkára Ausztriában, emellett megszerezte az Xpeng romániai importőri jogait is, az indulás 2026 nyár elején várható. Ez illeszkedik abba az irányba, hogy a cég egyre nagyobb súllyal épít a kínai elektromosautó-gyártók európai terjeszkedésére.

A gyors bővülés ugyanakkor a mérlegben is látszik. A nettó adósság/EBITDA mutató 4,61-szeresre emelkedett a 2025 végi 4,52-szeres szintről, főként a nagykereskedelmi üzletág átmeneti készletfelépülése miatt. A menedzsment ugyanakkor továbbra is stabilnak látja a likviditási helyzetet, a cég több mint 19 milliárd forint készpénzzel rendelkezett, a saját tőke aránya pedig nagyjából 28 százalék volt.

A Concorde előrejelzése szerint az AutoWallis árbevétele idén 6,6 százalékkal nőhet, 2030-ig pedig átlagosan évi 5 százalékos bővülés jöhet. A bruttó marzs az idei év végére 18,8 százalékra emelkedhet, majd tartósan 19 százalék felett alakulhat, amit a magasabb marzsú kiskereskedelmi üzletág növekvő súlya támogathat.

Az elemzőház 2026-ra 12 milliárd forintos EBIT-et vár, ami 9 százalékos növekedés lenne a tavalyi szinthez képest, 2030-ig pedig nagyjából 15 százalékos éves átlagos EBIT-növekedéssel számol. Az egy részvényre jutó eredmény 2026-ban 10,2 forint, 2027-ben 13,7 forint lehet, ami alapján az AutoWallis részvénye a Concorde számításai szerint 14,6-szoros, illetve 10,8-szoros előretekintő P/E rátán forog.

A friss elemzés alapján tehát a Concorde továbbra is lát fantáziát az AutoWallisban, de a sztori jelenlegi szakasza már nem kizárólag a növekedésről szól. A következő negyedévekben az lesz a kulcskérdés, hogy az új márkák bevezetési költségei valóban lecsengenek-e, a KGM újrapozicionálása hoz-e érdemi javulást, és a működési hatékonyság javulása mennyire tudja ellensúlyozni a pénzügyi és társult vállalati sorokon jelentkező nyomást.

A célárat 180 forintban határozták meg, ami vágást jelent a korábbi 200 forintos (még februárban helyezte felülvizsgálat alá a célárat az elemzőház, előtte 200 forint volt a várakozás) célárhoz képest. A célárcsökkentés ellenére továbbra is vételre ajánlják a részvényt, miután a friss célár továbbra is 20 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

Az AutoWallis az alulteljesítő részvények között van idén a magyar tőzsdén, a vállalat részvényárfolyama lényegében pontosan ugyanott áll, mint év elején, miközben a BUX már 18 százalékot emelkedett.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ