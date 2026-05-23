Hatalmas dobásra készül az Uber - ez sok mindent megváltoztathat

Az Uber vizsgálja riválisa, a német Delivery Hero teljes felvásárlásának lehetőségét – értesült a Bloomberg News. A fuvarozási óriás nemrégiben mintegy 19,5 százalékra növelte részesedését a cégnél, ezzel annak legnagyobb részvényesévé vált.

A hír néhány nappal azután érkezett, hogy az Uber több mint kétszeresére, mintegy 7 százalékról nagyjából 19,5 százalékra növelte részesedését a német Delivery Heróban, ezzel a vállalat legnagyobb részvényesévé vált.

Az Uber nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére, míg a Delivery Hero szóvivője közölte: a társaság nem kommentálhatja az Uber terveit.

Ha az Uber úgy ítéli meg, hogy a kibocsátóban való további befektetés vonzó, az Uber részvényeket vagy más értékpapírokat vásárolhat, illetve megkísérelhet vásárolni

– áll a vállalat hétfői szabályozói bejelentésében.

A cég ugyanakkor a dokumentumban hozzátette, jelenleg nem tervezi, hogy 30 százalékra növelje részesedését, mivel ez kötelező vételi ajánlatot vonna maga után a többi részvényes számára.

A Bloomberg beszámolója szerint az egyeztetések még folyamatban vannak, és nincs garancia arra, hogy megállapodás születik.

