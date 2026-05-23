Nagyon fontos jelzés jött az Nvidia vezérétől

Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang szombaton Tajpejben megerősítette, hogy a központi processzorok (CPU-k) piacára vonatkozó, 200 milliárd dolláros előrejelzése Kínát is magában foglalja. Ezzel jelezte, hogy a vállalat az amerikai-kínai technológiai feszültségek ellenére is komoly, hosszú távú keresletre számít a kínai piacon.

A CPU-k felértékelődése összefügg az úgynevezett ágensalapú mesterséges intelligencia térhódításával. Ezek az önálló feladatvégzésre képes rendszerek a keresletet a nagy modellek betanítására használt grafikus feldolgozóegységeken (GPU-k) túlra is kiterjesztik. Huang a múlt heti eredménybeszámolón jelentette be, hogy

az Nvidia új, "Vera" névre keresztelt processzora egy 200 milliárd dolláros piacot nyit meg a cég előtt.

Kína kapcsán Huang elmondta, hogy az Nvidia megkapta az amerikai kormány engedélyét a H200-as chipek kínai értékesítésére. A kínai hatóságok azonban egyelőre nem hagyták jóvá az importot, mivel saját chipgyártóikat kívánják erősíteni. Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök idei pekingi tárgyalásain nem született áttörés az Nvidia chipjeinek kínai forgalmazása ügyében, pedig Huang is részt vett az eseményen az amerikai delegáció tagjaként. A Reuters korábbi értesülései szerint az Egyesült Államok mintegy tíz kínai vállalatnak adott zöld utat a H200-as chipek vásárlására, szállítás azonban mindeddig nem történt.

A vezérigazgató a jövő havi Computex szakkiállítás előtt érkezett Tajpejbe, ahol a TSMC-vel is tárgyalni fog. Huang közölte, hogy az Nvidia felgyorsítja a Vera Rubin platform gyártását, amely a cég Vera CPU- és Rubin GPU-architektúráját ötvözi. Ez a lépés "nagyon mozgalmas második félévet" ígér a tajvani beszállítói lánc számára. Arra a kérdésre, hogy az Nvidia a tajvani ellátási láncba is befektetett-e – miután az AMD nemrég több mint 10 milliárd dolláros tajvani beruházást jelentett be –, Huang szűkszavúan reagált. "Korábban nem hoztunk nyilvánosságra ilyesmit, de ennél jóval többet fektettünk be az itteni partnereink támogatásába" - mondta.

