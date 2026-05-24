Elindult egy szuper tanker a Hormuzi-szoroson át
Befektetés

Fontos jelzést kapott az olajpiac vasárnap, miután egy iraki nyersolajat szállító szuper tanker sikeresen elhagyta a Perzsa-öblöt és áthaladt a Hormuzi-szoroson, írja a Bloomberg.

Újabb fontos fejlemény érkezett a Hormuzi-szoros körüli válságban, a Bloomberg hajókövetési adatai szerint az Eagle Verona nevű VLCC, vagyis nagyon nagy nyersolajszállító tanker elhagyta a Perzsa-öblöt, átkelt az Ománi-öblön, majd kijutott az Arab-tengerre.

A hajó közel 2 millió hordó iraki nyersolajat szállít Kínába.

A tanker még február 28-án rakodott be a Basra Oil Terminalnál, közvetlenül azután, hogy Irán az amerikai és izraeli támadásokat követően gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Az elmúlt hónapokban a legtöbb tanker a térségben rekedt, miközben sok hajó be sem tudott lépni az Öbölbe.

A mostani indulás különösen fontos jelzés lehet a piac számára, mert arra utal, hogy a háttérben már megkezdődhetett a tengeri forgalom részleges normalizálódása. A Bloomberg beszámolója szerint Washington és Teherán egyre közelebb kerülhet egy olyan megállapodáshoz, amely véget vethet a konfliktusnak és újranyithatja a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalát.

Donald Trump korábban azt mondta, hogy a békemegállapodás nagyrészt már le van tárgyalva, ugyanakkor az iráni Fars hírügynökség szerint ez nagyon messze áll a valóságtól.

A tanker mozgása azért is fontos, mert a Hormuzi-szoros a globális olajkereskedelem egyik kritikus pontja. A világ tengeri olajszállításának jelentős része halad át ezen a szűk tengeri útvonalon, ezért a februári lezárás azonnal megemelte a geopolitikai kockázatokat és felforgatta az energiapia­cokat.

Nemcsak olajszállítás indult újra. Nemrég az Al Hamra nevű LNG-hajó is elhagyta a térséget Indiába tartva, ez volt az első cseppfolyósított földgázszállítmány a Perzsa-öbölből az iráni háború kitörése óta.

Az iráni Forradalmi Gárda vasárnapi közlése szerint az elmúlt 24 órában 33 kereskedelmi hajó haladt át a Hormuzi-szoroson külön engedéllyel. Eközben az amerikai haditengerészet arról számolt be, hogy saját, április közepén elindított blokádművelete során több mint 100 kereskedelmi hajót irányított át az iráni kikötők környékéről.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

