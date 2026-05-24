Két indikátor, ami megmutatja, mikor legyél nagyon óvatos a részvénypiacon

A kötvényesek hamarabb észlelik a romlást, mint a részvényesek, mert a hitelezői pánik strukturálisan előbbre jár. Most szokatlanul nagy az olló: a kötvénypiac múlt héten átlépett egy 2022-es szintet, miközben a részvényindexek a saját csúcsuk közelében ülnek. Ilyen mélységű feszültség történelmileg ritkán marad fenn.

Az olló kétféleképpen záródhat: vagy a részvény követi a kötvényt, vagy a kötvénypiac visszahúzódik. Hangulatból nem lehet megmondani, melyik készül. A kötvénypiaci sokk pedig soha nem közvetlenül megy át a részvényre, hanem egy közbülső csatornán keresztül, a vállalati hitelpiacon.

Két naponta követhető jelző méri ezt a folyamatot. Mindkettőhöz konkrét számszerű küszöb tartozik, ahol a piaci reakció szakadásszerűen megváltozik. Az egyik már félig kibillent. A másik még nyugton ül. Hogy melyek ezek, hol vannak a kritikus szintek, és mit jelent az átlépésük, azt a következőkben bontjuk ki.

Hol tart most a kötvénypiac?

Korábbi cikkünkben részletesen kibontottuk, mit áraz most a hosszú amerikai hozam. A 10 éves és 30 éves állampapír hozama három komponensre bontható: inflációs várakozásra, reálkamatra, és lejárati prémiumra (term premium). 2022-ben a hozamemelkedést szinte teljes egészében az inflációs várakozás vitte, a többi komponens nyugton maradt. A piac hitt a Fednek, a Fed pedig elvégezte a munkát, és az infláció letört.

2026-ban más a helyzet. A lejárati prémium maga vezeti a hozamemelkedést, és olyan szintre került, amit a 2022-es sokk csúcsán sem érintett. Ez nem inflációárazás, hanem kétely a Fed hitelességével szemben: a piac nem hiszi maradéktalanul, hogy a döntéshozóknál meglesz az akarat egy újabb szigorítási ciklusra. Ezt vette észre a kötvénypiac a múlt heti termelői árindexek után, és ezt nem akarja még tudomásul venni a részvénypiac.

10 éves lejárati prémium alakulása

Az első dominó: a vállalati hitelpiac

A vállalati hitelpiac stresszének klasszikus mérőszáma a high-yield credit spread, magyarul a kockázatos vállalati kötvények és az azonos lejáratú amerikai állampapír közötti hozamkülönbség. Ez a szám azt mutatja meg, mennyi pluszt kér a piac azért, hogy egy olyan vállalatnak adjon kölcsön, amelynek a hitelképessége a befektetési kategória alatti. Minél nagyobb a különbség, annál idegesebb a hitelezői oldal.

A high-yield spread azért különösen érzékeny jelző, mert a hitelezőnek nincs felfelé nyíló nyeresége. Ha a vállalat túléli a következő öt évet, akkor a hitelező pontosan azt kapja, amit a szerződésben rögzítettek. Ha a vállalat bedől, akkor sokat veszít. Ez az aszimmetria minden hangulati elmozdulásnál jelentkezik: a hitelpiac szereplői valamivel hamarabb reagálnak a romló kilátásokra, mint a részvényesek, akiknek a felfelé mutató kifizetési profilja optimistábban árazza ugyanazt a kockázatot.

A zöld vonal a kockázatos vállalatok htielfelárat mutatja, a kék pedig az amerikai S&P 500 index alakulását.

A jelenlegi szint még alacsony. A spread nem mutat pánikot, de a múlt heti kötvénypiaci átárazás után már elkezdett feljebb csúszni. Itt érdemes két konkrét küszöböt megjegyezni.

3% környékén a részvénypiac elkezdi venni a jelzést. Ez az a szint, ahol a hitelpiaci feszültség már nem nyelhető le csendben: a magas hozamú vállalati kötvények piaca elég nagy, ahhoz hogy a részvénypiac indexszintű kockázati prémiuma is reagáljon rá. Innentől a részvénypiaci átárazás megindulása már nem kérdés, csak idő.

4% felett komoly baj van. Ez az a szint, ahol a piac már nemcsak egyes szektorokat áraz át, hanem a teljes kockázati étvágyat felülvizsgálja. Történelmileg ilyenkor szoktak a részvénypiaci eladások mélyebb fázisba lépni, és a likviditás is romlani szokott.

A spread mai szintje messze van még a 3%-tól is. Ami most számít, az nem a szint, hanem az iránya.

A duplakapcsoló: a MOVE és a VIX együtt

A második jelző két indexből áll. A VIX a részvénypiaci, a MOVE pedig a kötvénypiaci volatilitást méri. Mindkettő azt mutatja, hogy a határidős piac szereplői mekkora árfolyammozgásra készülnek a következő néhány hétben.

Önmagában egyik index sem ad megbízható vészjelzést.

A VIX magas lehet egy egyedi részvénypiaci ijedtség miatt, anélkül hogy a kötvénypiac mozgolódna.

A MOVE megemelkedhet egy makroadat körül anélkül hogy a részvénypiac észrevenné.

A jelzés akkor erős, ha a kettő egyszerre billen ki: ha mindkettő a saját 50 napos mozgóátlaga fölé kerül, az történelmileg jó korai figyelmeztető nagyobb részvénypiaci esésekre.

A jelenlegi állapot ezért aszimmetrikus. A MOVE már a saját mozgóátlaga felett ül, vagyis a kötvénypiaci volatilitás már beismerte, hogy valami nem stimmel. A VIX viszont még a mozgóátlaga alatt van. A részvénypiac volatilitása tehát még nem kapcsolta be magát a jelzésre.

Ez egy félig aktivált állapot. Nem szabad véglegesként kezelni.

A konkrét VIX-szint, amit érdemes figyelni: ha a 21-22 közötti sávba lép be, akkor a duplakapcsoló második fele is bekattan.

Ez nem extrém érték a VIX történelmi tartományában, de elég ahhoz, hogy a piaci szereplőknek jelzésértéke legyen.

Bal oldalon a MOVE, jobb oldalon a VIX index látható az 50 napos mozgóátlaggal. A MOVE a kötvénypiaci, a VIX a részvénypiaci volatilitás jelzőszáma.

Mit kezdjünk a félig kibillent jelzéssel?

Az, hogy a duplakapcsolónak csak az egyik fele aktivált, és a high-yield spread is még az emelkedés korai szakaszában van, egy nagyon konkrét sávot jelöl ki. Ez nem a "minden mindegy" pillanat, de már nem az ártatlan tagadás szakasza sem.

Ez az a sáv, amikor a kockázatcsökkentés relatíve olcsó. A részvénypiac még nem áraz be semmit a kötvénypiaci stresszből, ezért a védekező pozíciókat normál áron lehet felvenni. Ha mindkét kapcsoló teljes egészében aktiválódik, akkor a védekezés ára gyorsan emelkedik: a vol felmegy, a put opciók drágulnak, a likviditás romlik. Aki ekkor mozdul, drágábban mozdul.

A konkrét teendő nem nagy fordulat, hanem koncentrált figyelem. A high-yield spread iránya napi szinten követhető, a MOVE és a VIX viszonya hasonlóan. Ha a HY spread elindul a 3 százalék felé, vagy ha a VIX átlép a 21-22-es sávon, akkor a részvénypiac is elkezdi árazni azt, amit a kötvénypiac már egy ideje áraz.

Addig viszont a kötvénypiaci jelzés valódi és komoly, de a tűzriadó még nem szólt. Aki most fut, az lehet hogy hamis riasztásra fut.

Aki most figyel, az időben fog mozdulni, amikor a két jelző egyértelművé teszi, melyik forgatókönyv épült fel valójában.

