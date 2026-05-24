Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások– díjmentes online előadás

A befektetők körében többféle módszer létezik a kereskedési célpontok kiválasztására. A fundamentális elemzés a vállalatok pénzügyi mutatóira, eredménykimutatásaira és makrogazdasági környezetére támaszkodik. Ezzel szemben a technikai elemzés az árfolyamok múltbeli mozgását, a grafikonok trendjeit és mintázatait vizsgálja, abból kiindulva, hogy a piaci szereplők viselkedése ismétlődő mintázatokat hagy maga után.
Kezdőként azonban ez a világ gyakran ijesztőnek tűnhet: bonyolult ábrák, rejtélyes alakzatok és sokszor misztikusnak ható kifejezések várják azokat, akik most vágnak bele. Éppen ezért fontos a helyes alapok lefektetése.
Soron következő online előadásunk pontosan ebben nyújt segítséget: valós, aktuális tőzsdei árfolyamgrafikonokon keresztül mutatja be a legfontosabb technikákat és szemléletmódokat, amelyek minden kezdő számára nélkülözhetetlenek.
Az előadás során szó lesz arról, hogyan:
értsd meg az árfolyamgrafikonok nyelvét és logikáját,
azonosítsd a trendeket, csatornákat és fordulópontokat,
ismerd fel a leggyakrabban előforduló alakzatokat, amelyek a piac fordulatát jelezhetik,
alkalmazd a technikai indikátorokat (pl. mozgóátlag, RSI, MACD) a döntéstámogatásban,
építs fokozatosan egy stabil és magabiztos kereskedési stratégiát.
A technikai elemzés nem helyettesíti a józan gondolkodást és a fegyelmet, de biztos iránytű lehet a befektető kezében.
Tudásszint: Kezdő
Időpont: 2026. május 25. 19:00 - 19:45
Ha szeretnél eligazodni a grafikonok világában, és megérteni, hogyan mesélnek történetet a piac hullámzásai, ez az előadás a belépőd a TUDATOS kereskedés világába.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
