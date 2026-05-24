Megérkeztek Magyarországra a legújabb Xpeng modellek

A Kínában zajló öldöklő verseny elől a nemzetközi piacoka menekülnek a kínai autógyártók, az Xpeng is, amely már Magyarországon is jelen van, és most két új modelljét, a P7+-t és az X9-et mutatta meg nekünk. Előbbit ki is próbálhattuk a Szentendre körüli utakon, mutatjuk, mit érdemes tudni az új autókról, és milyen volt vezetni a szedánt.

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

Európai terjeszkedés

Viszonylag nagy utat járt be 2014-es alapítása óta a kínai Xpeng, 12 év alatt gyakorlatilag világszínvonalú autógyártóvá váltak. Pedig ők valójában nem is így gondolnak magukra, hanem technológiai cégként, merthogy az Xpeng nemcsak autókat gyárt, hanem alapvetően mesterséges intelligenciával foglalkozik, repülőautózással, humanoid robotokat is terveznek.

Az Xpeng már 2020 óta jelen van Európában, az első években azokra a piacokra fókuszáltak, ahol már most is magas az elektromos autó penetráció, elsősorban a skandináv országok, Norvégia volt első a sorban, és aztán szépen lassan lépkedtek be a többi piacra. Tavaly már 430 ezer autót adtak el, brutális a növekedés, 126 százalékos ugrás 2024-hez képest. És most már Magyarországon is jelen vannak.

A kínai gyártókat húsba vágóan érintik az európai vámok, ezért is van az, hogy egyre inkább Európában gyártanak. Ezt az utat választotta az Xpeng is, a Magna Steyr grazi gyárában készülnek már a G6, G9 és a P7+ modellek, az X9 egyelőre Kínából érkezik, de a tervek között szerepel az is, hogy legyen majd európai gyártása. Az Xpeng európai központja Amszterdamban van, a kutatás-fejlesztési központ Münchenben, a logisztikai központ pedig Zeebrugge-ben. A központi raktár Amszterdamban van, de létrehoztak már egy több mint 20 ezer négyzetméteres raktárat Biatorbágyon is, ami helyi készletekkel rendelkezik, innen tudják kiszolgálni nemcsak a magyar piacot, hanem az egész régiót.

P7+

Egymás után érkeznek meg Magyarországra az Xpeng modelljei, most a P7+ és az X9 bemutatója volt.

A most bemutatott két modell közül a P7 Plus egy több mint öt méter hosszú szedán. Jó hosszú az autó, ráadásul a tengelytáv is 3 méteres, ebből azért nem tud más kijönni, mint hogy tényleg nagy a hely a beltérben, hatalmas a lábtér, négy kétméteres ember is simán elfér benne. Ehhez ráadásul még egy 573 literes csomagtér is jár, ami tök jól pakolható, merthogy az ötödik ajtó jó nagyot nyílik fölfelé. Állítólag lehajtott hátsó ülésekkel a standard méretű repülőgépre felvihető kézipoggyászból 33 darab fér el az autóban. Ezt most nem próbáltuk ki, soknak tűnik, de hisszük.

A beltér rendkívül letisztult, látszik, hogy többek között a Tesla vásárlókra lőnek. Középen van egy 15,6 colos központi kijelző, a kormány előtt van egy 8,8 colos kis műszerfal, és hál' Istennek van benne head-up display is, ami a G9-ből nekem nagyon hiányzott. Itt viszont van, tűéles a képe, nagyon informatív, szerettem. Az már a legutóbbi G9 teszten is kiderült, hogy az Xpeng egyértelműen a gombok nélküli működtetésben hisz, szinte mindent a központi kijelzőről tudunk vezérelni, ami azért elég erősen megszokást igényel, de aki mondjuk Teslából ül át, azt ez biztosan nem fogja zavarni.

Az már a tesztünk alatt is kiderült, hogy nagyon halk belül az autó. Van benne aktív zajcsökkentő rendszer is, de azért nagyon sokat számít, hogy az összes üveg hangszigetelt, elöl és hátul is dupla rétegű, és mindegyik ajtó keret nélküli. A térérzetet nagyban növeli az, hogy a P7+-ban 3,2 négyzetméteres napfénytető van, ami 99,9 százalékban UV-szűrős és 86 százalékban hővédő hatású.

A P7 Plus beltere tipikus kínai. És itt most ennek a kifejezésnek a legjobb értelmében véve, merthogy mostanra a kínaiak már világbajnokok az autók belterében is, sok nyugati gyártó példát vehetne tőlük. Teljesen alap, hogy nappabőrrel vannak bevonva az ülések, a tetőkárpitozás velúr, mindegyik ülés fűthető, szellőztethető, masszázs funkció is van bennük. A hátsó üléseket is lehet dönteni. Tényleg példaértékű.

Ez az autó is képes arra, hogy már szinte a legtöbb helyzetben önmagát irányítsa. Egy 40 magos Touring mesterséges intelligencia chip vezérli az egészet, összesen 26 darab érzékelő szenzor van az autóban. Természetesen meg tudja csinálni automatikusan a sávváltást, tartja a sávot, a sebességet, magától tud parkolni, mobiltelefonról is lehet távoli parkoltatást csinálni vele, vagy odahívni magunkhoz az autót.

A P7+ egy elektromos autó, szóval itt azért nyilván az egyik legfontosabb kérdés, hogy mekkora a hatótávja, milyen gyorsan lehet tölteni, vagyis mennyire jól használható a mindennapokban. Ebben az autóban egy lítium-vas-foszfát akkumulátor van, aminek nagy előnye, hogy teljesen le lehet meríteni és teljesen fel is lehet tölteni, ráadásul sokkal több töltési ciklust bír, mint egy lítium-ionos akksi, ráadásul a degradációja is kisebb. Ez azért biztató a jövőre nézve. Kétféle akksival lehet kérni az autót, van egy 62 kWh-s és egy 75 kWh-s, szerintem a nagyobbat érdemes választani. Mindegyik modell megkapta a 800 voltos töltési platformot, a töltési teljesítmény 350 és 446 kW között van. Itt felmerül az, hogy hát a töltőhálózat azért még nem tart itt. Erre az Xpeng azt mondja, hogy igazából ezzel csak jövőálló lett az autó, vagyis amikor megérkeznek majd a gyors töltőoszlopok, akkor is tudjuk majd használni ezt az autót. 10-ről 80 százalékra egyébként 12 perc alatt tölt fel.

Hogy milyen a vezetési élmény? Hát, alapból a kínai autóban azt nem nagyon érdemes keresni. Ebből a szempontból a P7 sem nagyon lóg ki a kínai autók sorából. A futómű egyértelműen kényelemre van hangolva, a legrosszabb utakat is kisimítja, ilyen szempontból tényleg élvezetes vele a haladás, viszont ennek a hátránya az, hogy egy kicsit billegős az autó, nem nagyon csábít arra, hogy feszesen menjünk vele. A futómű egyébként igényes, elől kettős keresztlengő karos felfüggesztés van, hátul pedig öt lengőkaros multilink, ráadásul adaptív csillapítás vezérlés is van benne. Aki a kényelmes, puha futóműveket szereti, az imádni fogja. A kormány teljesen élettelen, annak minden előnyével és hátrányával. Nagyon könnyű tekerni, de sok visszajelzést nem kapunk az útról. A gyorsulás nyilvánvalóan nagyon rendben van, a csúcsváltozatban, a Performance modellben 4,3 másodperc alatt vagyunk százon, de egyébként a Standard range és a Long range 6,9 illetve 6,2 másodperces százas gyorsulása is bőven elég.

Három felszereltségi szint van: Standard range, a legkisebb akksival, Long range, amiben már a 75 kWh-s akksi van, és a Performance, ami pedig leginkább abban különbözik a Long range-től , hogy összkerékhajtású, és jóval jobban gyorsul, cserébe a hatótáv valamivel alacsonyabb. Az árak pedig úgy néznek ki, hogy a standard range 18,4 millió forintba kerül, a long range 20,4-be, a performance pedig 22,5-be. Szerintem ennek az egésznek az optimuma a Long range-nél van, az nyújtja a legnagyobb hatótávot, a gyorsulása 6,2 másodperccel már teljesen rendben van.

X9

Az X9-nek most csak statikus bemutatója volt, azt sajnos nem vezethettük, pedig nagyon kíváncsi lettem volna, hogy hogy mozog ez a hatalmas egyterű. Igen, egyterű. Már a kifejezéstől is kezdünk lassan elszokni, merthogy ez a kategória Európában gyakorlatilag eltűnt, miközben korábban nagyon népszerű volt. Az Xpeng viszont nagy fantáziát lát benne, Kínában ugyanis ez egy népszerű kategória, és a gyártó azt gondolja, hogy mivel Európában gyakorlatilag nagyon kevés konkurens maradt, ezért gyorsan szerezhetnek piaci részesedést.

Az X9 gyakorlatilag egy luxus kisbusz három üléssorral, ahol még a harmadik sorban is simán elfértem közel kétméteres magasságommal. Az első két sorban mindenki foteleket kap, amik tényleg nagyon kényelmesek. Az ülésfűtés, szellőztetés és a masszázs mindegyikben alap, és motorosan rendkívül jól mozgathatók. Ha csak négyen utaznak benne, és a hátsó üléssort lehajtjuk, akkor több mint két négyzetméteres tér nyílik meg hátul, hatalmas, tényleg egy egész család teljes nyaralási cucca bőven bepakolható. A hátul ülők egy mozitermekben érezhetik magukat, ugyanis van egy 21,4 colos hátsó kijelző, ami a tetőkárpitról nyílik le. Mesés.

Itt is három felszereltségi szint van. A belépő modellnél 95, a Long Range és a Performance modelleknél pedig 110 kWh-s akksi van. A csúcsmodellben a gyorsulás 5,9 másodperc, ami néhány évtizeddel ezelőtt még sima sportautós kategória volt, most meg már egy nagyméretű busz is tudja.

A 300 lóerős, 525 kilométer hatótávú Standard Range modell 30 millió forintba kerül, a 600 kilométert tudó Long Range 32 millióba, az összkerekű hajtású Performance modell pedig 36 millió forintba kerül.

Verdikt

Hogy őszintén mit gondolok ezekről az új autókról, hogy mit hoznak az új Xpengek? Ezek az autók is sok szempontból világszínvonalúak. Az akkumulátortechnológia, a töltési sebesség és a hatótáv is valahol a világ élvonalában van. Amit még nagyon jól tudnak ezek az autók, az az összeszerelési minőség. Ebben gyakorlatilag egyre kevésbé lepődünk meg a kínai márkáknál. Tényleg az van, hogy a nyugati cégek tanulhatnának tőlük. A beltérben akárhogy mozgatod meg a középkonzolt, a műszerfalat nem recseg, nem ropog, jók az illesztések, első osztályú az egész. Az anyaghasználat az megint egy más kategória. Nappabőr, Alcantara, velúr. Szinte minden részéhez jó hozzáérni a beltérnek. És aztán ott van az infotainment is. nagy kijelzők, gyors processzorok, intuitív működés, ebben is nagyon jók már a kínaiak.

És akkor beszéljünk egy kicsit a külső dizájnról, mert azért ez sem mellékes. Azok, akik karakteres dolgokat várnak egy autótól már kívül is, azok ne itt keresgéljenek. Ízlésesek, jó a vonalvezetés, de nincsen túlbonyolítva, nem fárad el rajta a szem, nincsenek felesleges vonalak, letisztult, de éppen ezért sokak számára biztos, hogy unalmas is az Xpeng dizájn nyelve.

Vezetési élmény pedig továbbra sincs, azon túl, hogy ezek az autók is ülésbesüppedősen gyorsulnak, a futómű annyira nyúlós, hogy bár kimozogja a legdurvább úthibákat is, az Xpeng autói is billegősek, nem arra vannak kitalálva, hogy élvezzük a vezetést.

Viszont összességében ez a csomag, főként, hogyha az árat is mellétesszük, sokak számára rendkívül vonzó lesz. Ebből az egészből pedig az következik, hogy a kínai cégek, így az Xpeng is egyre nagyobb szeletet fog majd kiharapni az európai autóeladásokból, és egyre kevésbé lesz már automatizmus, hogy aki hagyományos európai volumenmárkákból feljebb akar lépni, az német prémium modelleket választ.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ