Végzetes döntést hozott Magyarország: most nagyon hiányoznak az államosított nyugdíjpénzek

Az Európai Bizottság friss pénzügyi stabilitási jelentése lesújtó képet fest az uniós nyugdíjhelyzetről: míg Kanada, Amerika vagy Ausztrália GDP-arányosan 140-185 százaléknyi nyugdíjvagyonnal rendelkezik, az EU összesített mutatója mindössze 32 százalék. Magyarország különösen alulteljesít: a kötelező magán-nyugdíjpénztári vagyon 2010/11-es államosítása után a hazai nyugdíj-megtakarítások a GDP 5 százaléka alatt ragadtak, a tízéves reálhozam pedig gyakorlatilag nulla. A Bizottság szerint az alacsony részvételi arány, a gyenge befektetési teljesítmény, a túlzott hazai eszközsúly és a versenyző megtakarítási termékek hiánya egyaránt felelős Európa lemaradásáért. A jelentés a svéd többpilléres modellt emeli ki sikertörténetként, ahol a magas részvétel és a nagy részvénykitettség három évtized alatt kiemelkedően nagy nyugdíjvagyon felépülését tette lehetővé.

Az Európai Bizottság közzétette az idei pénzügyi stabilitási és integrációs jelentését (European Financial Stability and Integration Review, EFSIR), melyben mélyrehatóan foglalkozik az uniós tagállamok tőkefedezeti nyugdíjpilléreinek helyzetével. A jelentés Magyarország számára is sok tanulságot tartalmaz – mutatjuk, mik azok a legfőbb megállapítások, amelyeket érdemes szem előtt tartani, amikor a hazai nyugdíj-megtakarítási piac teljesítményét értékeljük.

Köröket vernek Európára a világ igazi nagyágyúi

A legtöbb uniós országban az aktív járulékfizetők aktuális befizetéseiből működő, "folyó finanszírozású" (pay as you go, PAYG) nyugdíjpillérek adják a nyugdíjrendszer gerincét, ezek viszont a demográfiai átalakulás okán egyre nagyobb fiskális kihívásokkal szembesülnek – szögezi le a jelentés. A folyó finanszírozású nyugdíjpillérek tehermentesítése érdekében egyre fontosabb, hogy Európa-szerte olyan erős, megtakarítási nyugdíjpillérek jöjjenek létre, amelyek pénzügyi helyzete és teljesítőképessége nem függ a folyó járulékbevételektől. Az ilyen kiegészítő pillérek

a beérkező befizetéseket a tőkepiacokon fektetik be,

a hozamok révén növelik az elhelyezett tőkét,

hozzájárulhatnak a nyugdíjasok anyagi biztonságához, és

segíthetik a megfelelő időskori életszínvonal fenntartását.

A hosszú távú megtakarítások felhalmozása azt is lehetővé teszi, hogy azokat termelő beruházásokba fektetve támogassák a gazdasági növekedést és az innovációt – utal vissza a jelentés az EU tőkepiaci célkitűzéseire.

A probléma az, hogy az uniós tagállamok közül elenyésző azok száma, akik nemzetközi mércével mérve igazán jelentős nyugdíjvagyonnal rendelkeznek: a 2024. év végi adatok szerint

az Európai Unió összes nyugdíjcélú megtakarítása alig a GDP 32%-ára rúgott, miközben Kanada 185%-os, Amerika 162%-os, Ausztrália 144%-os nyugdíjvagyonnal büszkélkedhet.

A Bizottság úgy véli: ez az irdatlan nagy elmaradás teljesen bekorlátozza az uniós országok lehetőségeit arra, hogy a megtakarítások felhasználásával garantálják az állampolgáraik időskori anyagi jólétét, illetve löketet adjanak az európai tőkepiacoknak. Üdítő kivételként említhető Dánia a maga 206%-os GDP-arányos nyugdíjvagyonával, emellett Hollandia (151%), Svédország (149%) és Finnország (101%) sorolható még a komoly játékosok közé. A fennmaradó 23 uniós tagállam azonban mind 40%-nál alacsonyabb nyugdíjvagyonnal rendelkezik.

A GDP-arányában mért nyugdíjvagyon az EU tagországaiban, 2024-es adatok. Forrás: OECD Pension Markets in Focus 2025, European Financial Stability and Integration Review 2026.

Az EFSIR kiemeli: a 2024-es adatok szerint Görögországban található a legkevesebb nyugdíj-megtakarítás, alig 3 milliárd euró, a legnagyobb összegért, 1694 milliárd euróért Hollandia felel. Az egész Európai Unióban 6000 milliárd euróra tehető a nyugdíjvagyon összértéke, ezzel szemben az USA 46 000 milliárd euróval rendelkezett. A jelentés ebben látja az egyik okát annak, hogy az európai tőkepiacok az amerikainál jóval szűkebbek és kevésbé likvidek.

Ha csak a szűkebben értelmezett, klasszikus nyugdíj-előtakarékossági formákat vizsgáljuk, az EU összes nyugdíjcélú megtakarítása 2024-ben a GDP 28%-át tette ki. Az utóbbi évtizedekben növekvő trend mutatkozott, de országonként nagyon eltérő folyamatokkal. Tíz év alatt a legnagyobb növekedést Svédország produkálta (+41 százalékpont a GDP arányában), ezt Málta és Lettország követte (rendre 14 százalékpontos növekedés), míg Írországban a rendkívüli GDP-növekedés okán 30 százalékpontos esés ment végbe. Magyarországon 2014 és 2024 között lényegében stagnált, minimálisan emelkedett a nyugdíjcélú megtakarítások GDP-arányos értéke.

A nyugdíjszolgáltatók GDP-arányos kezelt vagyona (nem tartalmazza az állami nyugdíjtartalék-alapokat). Forrás: OECD Pension Markets in Focus 2025, European Financial Stability and Integration Review 2026.

A jelentés – a felhasznált adatok forrásául szolgáló OECD-hez hasonlóan – különválasztja a klasszikus nyugdíjszolgáltatókat (pension providers) és az állami tulajdonú tartalékalapokat (public pension reserve funds). Előbbiek az egyéni vagy foglalkoztatói nyugdíj-előtakarékossági programokat kínálják, utóbbiak pedig olyan állami tulajdonú, elkülönített tartalékalapok, amelyek a folyó finanszírozású nyugdíjpillér finanszírozását hivatottak segíteni.

Miért vagyunk ennyire lemaradva?

A Bizottság szakértői a relatíve kevés európai nyugdíjvagyon fő okozói közé sorolják

az alacsony részvételi arányt (a lakosság mekkora része csatlakozik a nyugdíj-előtakarékossági programokhoz),

(a lakosság mekkora része csatlakozik a nyugdíj-előtakarékossági programokhoz), a mérsékelt befizetéseket (mennyi pénzt tesznek félre egységnyi idő alatt az emberek és munkáltatóik),

(mennyi pénzt tesznek félre egységnyi idő alatt az emberek és munkáltatóik), a gyenge befektetési hozamokat, illetve

illetve a versengő megtakarítási termékek hiányát.

Kötelező tőkefedezeti nyugdíjpillér az Európai Unió nyolc országában létezik, ezek Bulgária, Dánia, Horvátország, Lettország, Hollandia, Románia, Finnország és Svédország. Ezek az államok értelemszerűen jóval magasabb részvételi arányt – és nyugdíjvagyont – tudnak elérni, mint ahol "csak" az automatikus beléptetést alkalmazzák (auto-enrolment), vagy még azt sem, és teljesen önkéntes a nyugdíj-előtakarékosság. Az auto-enrolment gyakorlata jelenleg négy helyen, Olaszországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Írországban létezik, és szintén hozzájárul a magasabb részvételi arányokhoz.

Azok az országok, ahol sem kötelező megtakarítási pillér, sem automatikus beléptetés nincs, általában igen alacsony részvételi aránnyal küzdenek,

hiszen csak az önkéntes szervezésű egyéni vagy foglalkoztatói megtakarításokra tudnak építkezni. Ugyanakkor érdemes megemlíteni Belgium példáját, ahol az önkéntes foglalkoztatói nyugdíjprogramokban is kiemelkedően magas, 60% körüli a részvétel.

Az aktív korúak részvételi aránya az önkéntes egyéni nyugdíj-előtakarékossági programokban. Forrás: OECD Pension Markets in Focus 2025, European Financial Stability and Integration Review 2026.

Az EFSIR kiemelt figyelmet szentel a nyugdíjprogramok befektetési hozamainak. A szerzők szerint a különféle nyugdíjszolgáltatóknak saját érdekük is a kedvező hosszú távú reálhozamok elérése, hiszen így tudnak növekedni, számottevő jövedelmet biztosítani az időseknek, valamint új megtakarítókat megszólítani.

Ellenben a 2024-ig tartó tíz éves periódusban a legtöbb ország nyugdíjpiaca kiábrándítóan közepes hozamokat termelt.

Az évesített reálhozam alig öt országban (Írország, Finnország, Svédország, Luxemburg, Görögország) haladta meg a 2 százalékot, miközben hat tagállam egyenesen negatív reálhozamot, azaz inflációnál kisebb hozamot produkált (Csehország, Bulgária, Lettország, Szlovákia, Lengyelország, Ausztria). Magyarországra vonatkozóan gyakorlatilag nulla reálhozamot, azaz inflációval pontosan megegyező mértékű hozamot mutat az adatsor.

A gyenge befektetési teljesítménynek számos oka lehet; a jelentés szerint hozzájárult ehhez a portfóliók alacsony részvénykitettsége, a magas kötvénysúly, a "home bias" jelensége (amikor a befektetők túl nagy súllyal fektetnek hazai eszközökbe), a magas infláció vagy akár a magas intézményi költségek.

Nyugdíj-előtakarékossági programok és állami tartalékalapok éves reálhozama 2014 és 2024 között. Forrás: OECD Pension Markets in Focus 2025, European Financial Stability and Integration Review 2026.

Svédország kiemelkedő teljesítményében nagy szerepet játszik a magas kockázatvállalás, itt ugyanis 80%-ra tehető a részvények súlya a teljes megtakarítási portfólión belül. Lengyelország azonban intő példa: habár a részvénykitettség meglehetősen nagy, a portfóliók túlnyomórészt hazai részvényeket tartalmaznak – a diverzifikáció hiánya ebben az esetben jócskán visszahúzta a hozamokat. A magyar szolgáltatók ugyancsak előszeretettel súlyozzák felül a hazai papírokat: a jelentés szerint csupán a befektetések 18%-a volt külföldi eszközökben elhelyezve. A "hazafias" befektetői szemlélet csúcstartója Románia, itt alig 6% a külföldi eszközök súlya, ez tíz évre visszatekintve 1%-os reálhozam elérését tette lehetővé.

A nyugdíjszolgáltatók kezelt portfólióinak részvény- és befektetésialap-kitettsége. Forrás: OECD Pension Markets in Focus 2025, European Financial Stability and Integration Review 2026.

A svéd és a magyar út

Több ország nyugdíjpiacának történelme, így a svéd és a magyar sztori is különös figyelmet kapott a jelentésben; ezek összehasonlításával látványos különbség rajzolódik ki a két ország stratégiája között.

A svéd sikertörténet kezdete az 1990-es évekre datálható,

amikor az addig használt, folyó finanszírozású, defined benefit nyugdíjrendszert kihívások elé állította a várható élettartam hosszabbodása és a lassuló bérnövekedés. Az 1994-ben elfogadott új svéd megoldás egy többpilléres rendszer lett, melyben párhuzamosan megtalálható egy "névleges" defined contribution (NDC) pillér, egy ezen felüli hagyományos defined contribution megtakarítási ág, emellett széles körben elterjedt munkáltatói és egyéni programok is erős alkotóelemeit képezik a rendszernek.

Az első pillérhez tartozó NDC-nyugdíjat a 16%-os nyugdíjjárulékból finanszírozzák, ennek kifizetései egy nyugdíjba vonuláskor kiszámított életjáradék formájában valósulnak meg, a járadék összege többek között a várható élettartamtól is függ, és a kifizetések összegét a többi releváns tényezőtől függően időről időre dinamikusan igazítják, ezzel a mechanizmussal biztosítva a nyugdíjpillér egyensúlyát. A svéd NDC-pillért állami tartalékalap-rendszer is támogatja, melyben a GDP 33,3%-át kitevő tartalék található.

Szintén az első pillérhez sorolandó egy klasszikus tőkefedezeti (DC) nyugdíj, amelyet a bérek 2,5%-ának megfelelő befizetésekből finanszíroznak. Az egyéni számlákon halmozódó összegeket különböző alapokba lehet befektetni; az alapértelmezett alap ("AP7") egy olyan céldátum-megközelítésű alap, amely fiatal korban maximális részvénykitettségre törekszik, az idő előrehaladtával pedig fokozatosan növeli a kockázatmentes eszközök részarányát. Ez az alap jelenleg közel 6 millió ember összesen 130 milliárd eurónyi megtakarítását kezeli, és kitűnő múltbeli hozamokat tud felmutatni.

A svéd rendszer második pillérét a foglalkoztatói nyugdíjprogramok alkotják, melyekben ugyan hivatalosan nem kötelező a részvétel, mégis lefedik szinte a foglalkoztatottak teljes körét. Ezeket is jellemzi a magas részvénykitettség, és az erős versenynek köszönhetően kifejezetten kedvező költségekkel működnek. A harmadik pillérhez tartozó önkéntes megtakarítások kisebb, de szignifikáns szerepet töltenek be, a pénzügyi műveltség magas szintjének köszönhetően.

Magyarország teljesen más utat járt be az utóbbi évtizedekben: 1998-tól a közép-kelet-európai országok közül az élen járva bevezette a folyó finanszírozású első pillér mellé a második, kötelező magán-nyugdíjpénztári pillért is, ahová a járulékbevételek egy részét csatornázták. A 2000-es évek végére a magyar nyugdíjvagyon elérte a GDP 14%-át, ami a régió egyik legmagasabb értéke volt. Több más országhoz hasonlóan viszont a magyar rendszernek nehézségei adódtak az első PAYG és a második feltőkésített pillér párhuzamos finanszírozásából, így

a 2008-as globális pénzügyi válság után drasztikus lépés következett: a tagokat kiléptették a pénztári rendszerből, a GDP 10%-ára rúgó megtakarításokat pedig visszaállamosították.

A nyugdíjpénztárak 2010/11-es leépítését a magas működési költségekkel, illetve a sikertelen befektetési teljesítménnyel indokolták. Az állami rendszerbe történő visszaléptetésből csak azok maradhattak ki, akik ezt a szándékukat nyilatkozatban kifejezték, ők a tagság alig 3 százalékát tették ki. Ezzel a második pillér lényegében megszűnt létezni.

Az önkéntes megtakarításokra épülő harmadik pillér sem részvétel, sem kezelt vagyon tekintetében nem veszi fel a versenyt a hajdani kötelező rendszerrel: az itteni megtakarítások kevesebb mint 5%-át teszik ki a GDP-nek, és csak kis növekedést mutatnak. A jelentés úgy véli: a drasztikus magán-nyugdíjpénztári átalakítás általánosan aláásta a feltőkésített pillérekbe vetett bizalmat, hiszen azt üzente, hogy ezek a megtakarítások utólag államosíthatók. Ennek következtében ma a legtöbb magyar szinte kizárólag az első, folyó finanszírozású állami nyugdíjpillérre támaszkodik.

A magyar eset nem egyedi: a 2008-as válságot követően Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia is tett hasonló lépéseket a kötelező megtakarítási pilléreik gyengítésére vagy felszámolására, ami részben megmagyarázza, miért olyan kevés a nyugdíjvagyon ezekben az országokban.

