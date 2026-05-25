  • Megjelenítés
Zuhan az olaj árfolyama, drágul az arany
Befektetés

Zuhan az olaj árfolyama, drágul az arany

Portfolio
Az arany árfolyama 1% százalék körüli emelkedés mutat, a WTI és a Brent típusú kőolaj pedig egyaránt közel 6%-ot esett, miután az amerikai–iráni béketárgyalásokkal kapcsolatban optimista hangulat alakult ki a piacokon Donald Trump szombati nyilatkozatának köszönhetően.

Az arany azonnali árfolyama magyar idő szerint a délelőtti órákban több mint 1 százalékkal unciánként 4560 dollár fölé emelkedett.

arany

A drágulás hátterében az amerikai–iráni tárgyalások körüli várakozások állnak. Donald Trump elnök szombaton kijelentette, hogy Washington és Teherán "nagyrészt letárgyalt" egy egyetértési nyilatkozatot. Ez a dokumentum a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását is magában foglalja. Bár Trump hozzátette, hogy nem siet a megállapodás véglegesítésével,

a befektetők elsősorban a pozitív jelzésekre reagáltak.

Kapcsolódó cikkünk

Trump belengette a fordulatot, ami alapján küszöbön lehet a békemegállapodás Iránnal

"Trump piaci reményeket ébresztett egy esetleges iráni megállapodás kapcsán, amely a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásához vezethet. Ez a kilátás lenyomta az olajárakat, ami inflációs szempontból kedvező az arany számára" – mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője. Marco Rubio külügyminiszter hétfőn megerősítette: az Egyesült Államok vagy jó megállapodást köt Iránnal, vagy "másképp kezeli" a helyzetet.

Még több Befektetés

Elindult egy szuper tanker a Hormuzi-szoroson át

Két indikátor, ami megmutatja, mikor legyél nagyon óvatos a részvénypiacon

Végzetes döntést hozott Magyarország: most nagyon hiányoznak az államosított nyugdíjpénzek

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt Donald Trump bizalmasa: komoly dolgok dőlhetnek el a színfalak mögött, de nem fogják elsietni a döntést

A kedvező hírekre az olajárak eközben kéthetes mélypontra süllyedtek, a Brent és a WTI is 6%-ot megközelítő mínuszban van.

brent
wti

Bár az aranyat hagyományosan inflációs fedezeti eszköznek tekintik, a magasabb kamatkörnyezet jellemzően nyomást gyakorol a hozamot nem termelő nemesfém árfolyamára, a piac most arra játszanak, csökken ennek a valószínűsége az alacsonyabb olajárak miatt.

A többi nemesfém árfolyama is erősödött. Az ezüst 3,1 százalékkal 77,79 dollárra, a platina 2,3 százalékkal 1966,59 dollárra, a palládium pedig 2,7 százalékkal 1384,70 dollárra emelkedett unciánként - jegyzi meg a Reuters.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Harapófogóban van az MNB – Kitart még a türelem?
Halálos csapás érte az orosz határvidéket, odalett az áram- és vízellátás
Elindult egy szuper tanker a Hormuzi-szoroson át
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility