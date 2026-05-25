Zuhan az olaj árfolyama, drágul az arany

Az arany árfolyama 1% százalék körüli emelkedés mutat, a WTI és a Brent típusú kőolaj pedig egyaránt közel 6%-ot esett, miután az amerikai–iráni béketárgyalásokkal kapcsolatban optimista hangulat alakult ki a piacokon Donald Trump szombati nyilatkozatának köszönhetően.

Az arany azonnali árfolyama magyar idő szerint a délelőtti órákban több mint 1 százalékkal unciánként 4560 dollár fölé emelkedett.

A drágulás hátterében az amerikai–iráni tárgyalások körüli várakozások állnak. Donald Trump elnök szombaton kijelentette, hogy Washington és Teherán "nagyrészt letárgyalt" egy egyetértési nyilatkozatot. Ez a dokumentum a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását is magában foglalja. Bár Trump hozzátette, hogy nem siet a megállapodás véglegesítésével,

a befektetők elsősorban a pozitív jelzésekre reagáltak.

"Trump piaci reményeket ébresztett egy esetleges iráni megállapodás kapcsán, amely a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásához vezethet. Ez a kilátás lenyomta az olajárakat, ami inflációs szempontból kedvező az arany számára" – mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője. Marco Rubio külügyminiszter hétfőn megerősítette: az Egyesült Államok vagy jó megállapodást köt Iránnal, vagy "másképp kezeli" a helyzetet.

A kedvező hírekre az olajárak eközben kéthetes mélypontra süllyedtek, a Brent és a WTI is 6%-ot megközelítő mínuszban van.

Bár az aranyat hagyományosan inflációs fedezeti eszköznek tekintik, a magasabb kamatkörnyezet jellemzően nyomást gyakorol a hozamot nem termelő nemesfém árfolyamára, a piac most arra játszanak, csökken ennek a valószínűsége az alacsonyabb olajárak miatt.

A többi nemesfém árfolyama is erősödött. Az ezüst 3,1 százalékkal 77,79 dollárra, a platina 2,3 százalékkal 1966,59 dollárra, a palládium pedig 2,7 százalékkal 1384,70 dollárra emelkedett unciánként - jegyzi meg a Reuters.

