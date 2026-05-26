Irtózatos számok a 7 százalékos lakossági állampapíroknál

Múlt héten rég nem látott magasságba szökött a lakossági állampapírok heti bruttó értékesítése – olvasható ki az ÁKK közléséből. Egy hét alatt 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését.
Ez több mint egy éves rekord, heti alapon pedig több mint négyszeres ugrást takar.
A legnépszerűbb kötvény a Fix Magyar Állampapír volt, ebből minden korábbinál többet, 279,94 milliárd forintnyi mennyiséget vettek meg, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepelt 75,23 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel. A FixMÁP és a MÁP Plusz bődületes számai annak köszönhetők, hogy a múlt héten lehetett utoljára bevásárolni a kamatcsökkenés előtti, kedvezőbb kamatozású sorozatokból.
A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 10,76 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 3,5 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
Az év eddigi időszakában összesen 2173 milliárd forintot (hetente átlagosan 103 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.
A forintos lakossági állampapírokban a május közepi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:
- Fix Magyar Állampapír: 4618 milliárd forint;
- Prémium Magyar Állampapír: 3066 milliárd forint;
- Bónusz Magyar Állampapír: 2064 milliárd forint;
- Magyar Állampapír Plusz: 1373 milliárd forint;
- Kincstári Takarékjegy: 649 milliárd forint;
- Babakötvény: 552 milliárd forint;
- Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 86 milliárd forint.
