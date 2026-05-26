  • Megjelenítés
Jön a Richter osztaléka, fontos dátumokat közölt a vállalat
Befektetés

Jön a Richter osztaléka, fontos dátumokat közölt a vállalat

Portfolio
Közzétette a Richter az osztalékfizetés részleteit, a társaság a közgyűlési döntés alapján összesen 120 milliárd forintot fizet ki a törzsrészvények után. A pontos részvényenkénti összeget még nem közölték, azt május 29-én határozza meg és teszi közzé a vállalat, mivel a saját részvényekre jutó osztalékot a jogosult részvényesek között arányosan szétosztják.

A Richter tájékoztatása szerint a 2025-ös üzleti év után a törzsrészvényekre összesen 120 milliárd forint osztalék kerül kifizetésre. A végleges, korrigált részvényenkénti osztalékot 2026. május 29-én teszi közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde és a Richter honlapján.

A kifizetés kezdő napja 2026. június 11. lesz, vagyis ettől a naptól nyílik meg a jogosult részvényesek követelése. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja június 4., az osztalékra tehát azok lesznek jogosultak, akik ezen a napon a részvény tulajdonosai. A Budapesti Értéktőzsdén az osztalékra jogosító Richter-részvények megszerzésére irányuló ügyletet utoljára június 2-án lehet megkötni.

A 656 forint körüli részvényenkénti osztalék 5,5 százalékos osztalékhozamot jelent.

JCzA1lQ1

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Még több Befektetés

Zuhan az olaj árfolyama, drágul az arany

Elindult egy szuper tanker a Hormuzi-szoroson át

Két indikátor, ami megmutatja, mikor legyél nagyon óvatos a részvénypiacon

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Zuhan az olaj árfolyama, drágul az arany
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility