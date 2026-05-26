Jön a Richter osztaléka, fontos dátumokat közölt a vállalat

Közzétette a Richter az osztalékfizetés részleteit, a társaság a közgyűlési döntés alapján összesen 120 milliárd forintot fizet ki a törzsrészvények után. A pontos részvényenkénti összeget még nem közölték, azt május 29-én határozza meg és teszi közzé a vállalat, mivel a saját részvényekre jutó osztalékot a jogosult részvényesek között arányosan szétosztják.

A kifizetés kezdő napja 2026. június 11. lesz, vagyis ettől a naptól nyílik meg a jogosult részvényesek követelése. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja június 4., az osztalékra tehát azok lesznek jogosultak, akik ezen a napon a részvény tulajdonosai. A Budapesti Értéktőzsdén az osztalékra jogosító Richter-részvények megszerzésére irányuló ügyletet utoljára június 2-án lehet megkötni.

A 656 forint körüli részvényenkénti osztalék 5,5 százalékos osztalékhozamot jelent.

