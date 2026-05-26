Ugye az új Ferrari csak egy rossz vicc? Folytatódik az európai autógyártás önsorsrontása

Először azt hittem, hogy ez egy vicc, hogy a tegnap este bemutatott Ferrari valójában csak egy nagy, világméretű média-hack, és az igazi nagy dobást majd ma, kedden mutatják be, ami tényleg mindenkinek belopja magát a szívébe. Aztán kiderült, hogy a Luce nem átverés, hanem a végtermék. Tényleg olyan ez már, mintha az európai autógyártók szándékosan maguk alatt vágnák a fát.

MEGOSZTÓ.

Sok helyen ezzel a szóval írják le a Ferrari első elektromos autóját, a Lucét. A név fényt jelent, de ezt az autót inkább árnyéknak vagy sötétségnek kellett volna elnevezni. Ha a Ferrari célja az volt, hogy valami teljesen újat csináljon, ami látványosan elszakad mindentől, amit eddig Ferrari alatt értettünk, akkor ez az autó maximálisan sikeres lesz. Minden más szempontból viszont szerintem nem lesz nagy sikertörténet. A megosztó jelzőt általában olyan dolgokra használják, amiket sokan gyönyörűnek tartanak, mások pedig kifejezetten csúnyának. A Luce szerintem nem ilyen. Ez az autó egyszerűen csúnya. Persze a szépség szubjektív, az viszont nem, hogy a dizájnjában alig látszik Ferrari-DNS. Talán hátul a kerek lámpák utalnak valamennyire a nagy elődökre, de az autó vaskos, faragatlan oldala minden kifinomultságot nélkülöz, az eleje pedig a csíkszerű lámpáival gyakorlatilag bármelyik kínai elektromos autó is lehetne.

Még a Yangwuang U9 is Ferraribbnak néz ki a Lucenél.

Semmi nem utal arra, hogy ez egy Ferrari. Leszámítva a logót az orrán. Az egyetlen szög, ahonnan jól néz ki, az pont az, ahonnan a valóságban szinte soha nem fogjuk látni. Felülről. A hatalmas, buborékszerű üvegfelület és az azt körbefogó kaszni elöl-hátul tényleg jól néz ki. Persze az sem Ferrari, de legalább nem csúnya.

Oldalról viszont az egész aránytalan és nehézkes lett, mintha egy Ferrari és egy futurisztikus egyterű közé beszorult volna félúton.

A beltér már sokkal ferrarisabb lett. Biztosan elképesztő minőségű anyagokból dolgoztak, rengeteg a fizikai gomb, sok közülük fémből készült, a kapcsolási érzet valószínűleg fantasztikus. Ettől még vannak nagyon furcsa részletek belül is. Ilyenek például a műszerfal kijelzői, amelyek néhol inkább konceptautós hatást keltenek, mintsem egy klasszikus Ferrariét. Van benne valami steril és hideg érzés is, ami nagyon távol áll attól az érzelmi világtól, amit eddig a Ferrari képviselt.

Nem látom magam előtt azokat az igazgatósági üléseket, ahol újra és újra megnézték, és mindenki bólogatott, hogy ez

bellissima, meravigliosa, che macchina!

Értem, hogy kellett a nagy hely az akksinak, meg a nagy beltér, hogy akár öten is elférjenek benne, és családok is vehessék, meg az új dizájnnelv, hogy átvezessék a ferrarit egy új elektromos érába, meg letisztult vonalak, hogy fiatalabb vevőket nyerjenek meg (nekik honnan lenne rá ennyi pénzük?), és a nagyon más ízlésű kínai vevőknek is meg kell felelni, de a végeredmény sajnos nem lett Ferrari.

Hogy ki a felelős ezért az autóért, ahhoz két nevet érdemes megemlíteni. Az egyik Jony Ive, a másik Flavio Manzoni. Jony Ive korunk egyik legnagyobb dizájnere, az ő cége, a LoveFrom kapta meg az elektromos Ferrari dizájnjának megtervezését. Persze a Ferrari nem engedte ki teljesen a kezéből az irányítást, ezért volt ott Flavio Manzoni is, aki már közel egy évtizede a Ferrari vezető tervezője. Papíron az autó külseje neki és a csapatának köszönhető, de az egész mégis inkább olyan, mintha Jony Ive világa szivárgott volna át Maranellóba. Jony Ive nevéhez fűződik az első iPhone, a MacBook Air, az iPad, az Apple Watch formája, de gyakorlatilag az egész modern Apple-vizuális világ is. Flavio Manzoni pedig több ikonikus Ferrari megjelenéséért felelt már. Elvileg tehát minden adott volt a sikerhez.

A végeredmény mégis egy nagyon furcsa autó lett. Jony Ive megcsinálta az Apple cart, csak a Ferrarinál. Kicsit olyan érzésem van, mintha a Ferrari ugyanabba a csapdába sétált volna bele, mint a Jaguar az új dizájnnyelvével, amit gyakorlatilag a saját vásárlói sem értettek. Ott is az volt az érzés, hogy a márka mindenáron modern akar lenni, közben pedig elveszíti azt, amiért eredetileg szerették.

- Jaguar: nálunk senki sem tud nagyobbat bukni!

- Ferrari: fogd meg a Negronimat!

Ahhoz, hogy megértsük, mi történt a Luce-val, nagyjából öt évet kell visszamenni az időben. A Ferrari 2021-ben ismerte el először, hogy elektromos autón dolgozik, a nagy bejelentés pedig 2022-ben jött, amikor hivatalosan is kimondták, hogy 2025-ben bemutatják az első teljesen elektromos Ferrarit. Akkor még akkora volt az elektromos eufória az autóiparban, hogy a Ferrari vezetése arról beszélt, 2030-ra az eladások többségét már a hibrid és elektromos modellek adják majd. Közben Maranellóban felépült az új e-building gyár, kifejezetten elektromos modellekhez. 2025-ben bemutatták az elektromos platformot, idén februárban kiderült a név, tegnap este Rómában pedig bemutatták az autót.

Ezt az ívet azért fontos látni, mert a Luce egy teljesen más korszak gyermeke. Akkor született meg a projekt, amikor az európai autógyártók még egymásra licitálva jelentették be, hogyan váltják le a benzines és dízel modelljeiket elektromosokra. Akkor még mindenki azt hitte, hogy az EV-k pár év alatt dominálják majd az eladásokat. Azóta viszont szinte minden gyártó visszavágta az elektromos terveit, Porsch, Bentley, Lamborghini, Jaguar, Mercedes, több modell megbukott, a Porsche-nál valószínűleg hosszú órákat tudnának mesélni arról, milyen nehéz eladni elektromos autót egy klasszikus sportautós közönségnek. A vásárlók egy része egyszerűen nem akar lemondani arról az érzelmi élményről, amit egy nagy benzines motor hangja és karaktere ad.

És akkor nézzük, mit tud a Luce! Több mint öt méter hosszú, két méter széles, három méteres tengelytávú, másfél méter magas, négyajtós, ötüléses szedánszerű crossover. Gyakorlatilag családi autónak is simán elmegy. A menetteljesítménye persze brutális. 2,5 másodperc alatt van százon, 6,8 alatt kétszázon, a végsebessége 310 km/h felett van, a rendszer teljesítménye pedig 1035 lóerő. Elképesztő számok. Csak éppen semmi olyat nem tud, amit mástól még ne láttunk volna. Sőt, több kínai gyártó már ennél durvább adatokkal is előállt.

Az akkumulátor 122 kilowattórás, ami elsőre soknak hangzik, de a hatótáv alig valamivel több mint 500 kilométer. Ez nem kiemelkedő. A töltés sem az. 350 kilowattos csúcsteljesítménnyel lehet tölteni, a 10-ről 80 százalékra töltés körülbelül 25 perc. Ez jól hangzik, csak éppen már évekkel ezelőtt is lehetett hasonló számokat látni egy Tesla Model S Plaidnél, jóval alacsonyabb áron. És miközben a Ferrari most mutatta be ezt a technikát, addig a kínai gyártók közül többen már megawattos töltésről beszélnek, vagy olyan gyorsulási adatokról, amik még ezen is túlmutatnak.

És itt jön a lényeg. A Ferrari ezt az autót 550 ezer eurós indulóáron akarja eladni, vagyis több mint 200 millió forintért. Kijönne belőle egy Porsche Taycan Turbo S meg egy 911 Turbo S meg még egy kis apró. Az azért elég kemény. Főleg úgy, hogy ma már vannak kínai konkurensek, amik töredékáron tudnak hasonló dinamikát. Vagy még egy példa: megvan még a Tesla Model S Plaid? 2021-ben mutatta be a Tesla a kvázi nagy, családi szedánja brutálváltozatát, három elektromos motorral, 1020 lóerővel, 2,1 másodperces 0-100-zal, 320 km/h-s végsebességgel, 100 kilowattórás akksival és több mint 600 kilométeres hatótávval, kb. 130 ezer dolláros indulóáron. Pont ezért érződik furcsának a Luce, mert 2026-ban, több mint 200 millió forintos áron sem mutat olyan technológiai ugrást ahhoz képest, amit az autóipar egy része már évekkel ezelőtt ne tudott volna. 200 millió forint egy olyan elektromos autóért, amelynél az értékvesztés brutális lehet egy ennyire gyorsan fejlődő technológiában. Egy belső égésű Ferrarinál a ritkaság, a motor és az érzelmi faktor évtizedekig megtarthatja az értéket. Egy elektromos autónál viszont könnyen lehet, hogy néhány év múlva már elavultnak érződik a technika.

A tőzsde gyorsan véleményt mondott. A Ferrari részvénye több mint 7 százalékot zuhant, és több mint 4 milliárd eurónyi piaci érték tűnt el néhány óra alatt. És ez még csak az első reakció. Pedig ennek az autónak kulcsszerepe lenne. Ha a Ferrari tényleg komolyan gondolja az elektromos átállást, akkor a Luce-nak kellene megágyaznia a következő elektromos modellek sikerének. Ha viszont ez csak egy rétegmodell marad, amiből évente néhány száz darabot adnak el a Ferrari nagyjából 14 ezres éves értékesítése mellett, akkor a piac nagyon gyorsan elkezdi majd megkérdőjelezni azt a több milliárd eurós fejlesztési költséget, amit az egész programba beleöltek.

A Ferrari részvénye a tavaly februári, közel 500 eurós csúcsról nagyjából megfeleződött. A korábbi 60-as P/E ráta ugyan visszaesett 30 környékére, de ez még mindig extrém magas az autógyártók között.

A befektetők egy része továbbra is luxuscégként árazza a Ferrarit, nem klasszikus autógyártóként. De ha a Luce egy nagyon drága mellényúlás lesz, akkor ebből a luxusprémiumból is elkezdhet kifújni a levegő. A Porsche példája megmutatta, mennyire félre lehet menni az elektromos sportautókkal a Jaguar példája pedig azt, hogy egy elhibázott dizájn milyen szintű felháborodást tud kiváltani világszerte.

A LUCE ELSŐ RÁNÉZÉSRE EGY NAGYON DRÁGA BOTLÁSNAK TŰNIK.

