Alakul a nagy kitörés a Wizz Airben!

Az iráni és a légiközlekedési szektort érintő továbbra is magas bizonytalanságok ellenére napok óta lendületbne van a Wizz Air, ennek következtében pedig egy nagyon fontos kitöréssel próbálkozik az árfolyam. Ha ez a kitörés összejön, úgy nagy tér nyílhat meg felfelé.

A működéssel kapcsolatos bizonytalanságok hatására alaposan szétverték a Wizz Air részvényeit az elmúlt években, az iráni háború és az elszálló energiaárak hatására pedig több új történelmi mélypontot is döntött az árfolyam az utóbbi hónapokban.

Április óta azonban látványosan mérséklődött az eladói nyomás, ennek hatására pedig több nagy felpattanásnak is szemtanúi lehettünk már az utóbbi hetekben.

Ez a felpattanás azonban most kulcsfontosságú állomáshoz, ugyanis ha sikeres kitörést produkál az árfolyam, úgy újabb nagy tér nyílhat meg felfelé.