Fordulat vagy illúzió? Újra izgalmas lett a Disney

Bob Iger visszatérése óta sokat javult a Disney sztorija, sikerült visszafogni a streamingüzletág veszteségeit, rendbe tenni a költségeket, és a cég újra erősebb cash flow-t termel. A befektetők viszont egyelőre nem veszik készpénznek a fordulatot, mert a nagy kérdés továbbra is az, hogy a Disney tényleg új növekedési pályára tud-e állni a streamingkorszakban, vagy csak stabilizálni tudott egy egyre nehezebb médiapiaci környezetben működő óriásvállalatot.

2022-ben a Disney váratlan lépést tett, visszahívta korábbi vezérigazgatóját, Bob Igert, alig két évvel a távozása után. A döntés egyértelműen jelezte, hogy a vállalat Bob Chapek vezetése alatt elveszítette stratégiai irányát. A streaming üzletág hatalmas veszteségeket termelt, belső konfliktusok alakultak ki, miközben a részvényárfolyam jelentősen gyengült. Iger neve korábban a Disney egyik legsikeresebb korszakával forrt össze. Az ő vezetése alatt vásárolta fel a cég a Pixart, a Marvelt és a Lucasfilmet, amelyek hosszú évekre biztosították a Disney dominanciáját a szórakoztatóiparban. Emiatt a befektetők számára Iger visszatérése nemcsak egy vezetőváltás volt, hanem egyfajta stabilitási üzenet is.

A piac gyorsan pozitívan reagált, a Disney részvénye emelkedett a bejelentés után, ami jól mutatta, mennyire erős volt Iger reputációja a Wall Streeten. Ugyanakkor a kérdés továbbra is nyitott maradt, valóban egy rossz CEO volt a probléma, vagy a Disney mélyebb, strukturális kihívásokkal néz szembe a streaming és a hagyományos televíziós üzletág átalakulása miatt?

Bob Iger visszatérése után