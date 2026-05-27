Közgyűlést tart a Zwack, döntenek az osztalékról!
Közzétette éves rendes közgyűlési meghívóját a Zwack, amelyből kiderült, hogy a társaság igazgatósága részvényenként 1550 forintos osztalék kifizetését javasolja a 2025. április 1. és 2026. március 31. közötti üzleti év után. A végleges döntést a július 2-i közgyűlés hozza meg.

A Zwack július 2-án tartja éves rendes közgyűlését Budapesten, a Danubius Hotel Heliában – derül ki a társaság által közzétett meghívóból.

A napirendi pontok között szerepel többek között az éves beszámoló elfogadása, az osztalékról szóló döntés, valamint igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok választása is.

A befektetők szempontjából a legfontosabb pont az osztalékjavaslat: az igazgatóság a 2025. április 1-től 2026. március 31-ig tartó üzleti évre

összesen 3,154 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja, ami részvényenként 1550 forintot jelent, ami 4,3 százalékos osztalékhozamot jelent a mostani árfolyammal kalkulálva.

A Zwack árfolyama idén 5,5 százalékos pluszban van.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

