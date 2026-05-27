Lecsaptak a hatóságok az áfonyakartellre, nagy a botrány
Tíz éven át működhetett egy kartell a finn erdei bogyósgyümölcs-piacon a hatóságok szerint. Több nagy felvásárló cég összehangolhatta az árakat, miközben egymással rendszeresen megosztották az üzleti információkat, írja a Bloomberg. A finn versenyhatóság most közel 9,4 millió eurós, vagyis közel 3,3 milliárd forintnyi bírságot javasol az ügyben érintett vállalatokra.

A finn versenyhatóság szerint négy nagy bogyósgyümölcs-felvásárló vállalat éveken keresztül egyeztette egymással az árakat Finnországban. A vizsgálat alapján a cégek 2013 és 2023 között telefonon, SMS-ben és WhatsAppon keresztül osztottak meg egymással piaci információkat, és összehangolhatták, hogy milyen áron vásárolják fel az erdőkben gyűjtött vadon termő bogyós gyümölcsöket.

Finnországban komoly iparág épül az olyan vadon termő gyümölcsökre, mint az áfonya, a vörösáfonya vagy a hamvas szeder. Ezeket az élelmiszeripar mellett italokban, étrend-kiegészítőkben és kozmetikumokban is széles körben használják, részben azért, mert sok antioxidánst tartalmaznak, és egészségesnek tartják őket.

A finn hatóság szerint a kartell lényege az volt, hogy a cégek ne versenyezzenek egymással a felvásárlási árakban, így olcsóbban tudták megszerezni a gyümölcsöket azoktól az emberektől, akik az erdőkben gyűjtötték azokat.

Az ügy azért is érzékeny Finnországban, mert minden évben több száz thai vendégmunkás érkezik az országba a szüreti szezonra. Az ő munkakörülményeik az elmúlt években többször is kritikák kereszttüzébe kerültek, emiatt a finn hatóságok egyre szigorúbban ellenőrzik az ágazatot.

A versenyhatóság most azt kérte a finn piacfelügyeleti bíróságtól, hogy szabjon ki összesen mintegy 9,4 millió eurós bírságot négy vállalatra: az Arctic International Oy, a Kaskein Marja Oy, a Marja Bothnia Berries Oy és a Polarica ellen. Egy ötödik vállalat, a Kiantama Oy végül megúszhatta a büntetést, mert együttműködött a hatóságokkal a vizsgálat során.

Címlapkép forrása: © Flavia Morlachetti

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

