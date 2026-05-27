Nyugat-Balkán, Közép-Ázsia, nemzetközi kötvénypiac - Mire készül a 4iG?

A 4iG tegnap tette közzé távközlési holdingjának legfrissebb számait, a holdingstruktúrára való átállás után most először láthatnak részletesebb üzletági bontást a befektetők. Ezzel kapcsolatban kérdeztük Fekete Pétert, a 4iG nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnökét, aki többek között a vállalat a nyugat-balkáni és közép-ázsiai terjeszkedési lehetőségeiről, nemzetközi kötvénykibocsátásról és a védelmi ipari növekedési potenciálról is beszélt.

Idén januárban jelentették be, hogy új irányítási modellre áll át a 4iG Csoport, stratégiai befektetési holdingként működik tovább, tegnap pedig közzétették a messze legnagyobb üzletág, a távközlés számait. Mostantól arra számíthatnak a befektetők, hogy üzletáganként és csoportszinten is jelent a 4iG?

A holding modell kialakításának egyik fontos célja éppen az volt, hogy a 4iG Csoport működése átláthatóbbá és hatékonyabbá, befektetői szempontból pedig jobban értelmezhetővé váljon. A Csoport továbbra is a tőkepiaci szabályoknak megfelelően, konszolidált szinten jelenti majd pénzügyi teljesítményét, de a szakholding-struktúra lehetőséget ad arra is, hogy az egyes üzletágak teljesítményét a korábbinál jobban bemutassuk.

A távközlés ebből a szempontból természetes első lépés volt, hiszen bevétel- és eredménytermelő képesség alapján ma ez a 4iG egyik legjelentősebb üzletága, és a 2025-ös auditált konszolidált beszámoló már jól mutatja a lezárt transzformációs program eredményeit. A befektetők számára fontos, hogy lássák, milyen fundamentumok vannak az egyes stratégiai üzletágak mögött, hogyan termelnek eredményt, és milyen növekedési pálya előtt állnak.

A célunk tehát az, hogy a csoportszintű jelentések mellett a jövőben is adjunk érdemi üzletági betekintést ott, ahol ez a befektetői döntések szempontjából releváns. Nem önmagában a riportálás mennyiségét szeretnénk növelni, hanem a minőségét: azt, hogy a piac pontosabban értse a 4iG Csoport értékteremtési logikáját, a szakholdingok szerepét és az egyes üzletágak hozzájárulását a Csoport teljesítményéhez.

Az elmúlt hetekben számos védelmi ipart érintő nyilatkozat született a kormányzat részéről, többek között a védelmi iparág privatizációjának felülvizsgálatáról vagy a Honvédelmi Minisztériummal kötött 1311 milliárd forintos keretszerződésről. Hogyan befolyásolja ez a 4iG védelmi ipari elképzeléseit, jövőképét?

A 4iG Csoport hosszú távú stratégiával rendelkezik az űr- és védelmi iparban. Ezt a stratégiát a NATO-kompatibilis képességfejlesztési irányok, a hazai ellátásbiztonsági szempontok, valamint arra az egyedülálló nemzetközi partneri kapcsolatrendszerre alapozzuk, amelyet évek tudatos üzletfejlesztési munkájával építettünk fel. Amerikai, cseh, német és török partnerségeink olyan hozzáférést, együttműködési képességet és piaci pozíciót jelentenek, amely a magyar piacon egyedülálló, és amely tovább erősíti a 4iG Space and Defence üzletág exportképességeit.

A következő évtizedben a magyar és a NATO védelmi kiadások várhatóan két és félszeresére emelkednek, ami nemzetközi szinten is jelentős piacot teremthet. A 4iG Space and Defence üzletága a klasszikus védelmi megoldások mellett a modern hadviselés szempontjából kritikus high-tech területekre fókuszál: digitalizációra, robusztus IT-infrastruktúrára, kiberbiztonságra, kritikus kommunikációs hálózatokra, valamint űripari és műholdas technológiákra.

Ezekre a nemzetközi együttműködésekre építve Európában szeretnénk erősíteni a 4iG szerepét az űr- és védelmi iparban. Egyrészt olyan transzatlanti partnerek számára is belépési pontot jelenthetünk, amelyek az európai piacokon keresnek lehetőséget, másrészt védelmi ipari integrátorként támogatni tudjuk a magyar kkv-k, mint beszállítói lánc exportképességét is.

Akkor beszéljünk a legnagyobb üzletág, a távközlés eredményeiről! 634,8 milliárd forint árbevétel, 303,3 milliárd forint EBITDA, 118,2 milliárd forint adózott eredmény a távközlési üzletágban, ez derült ki a tegnap közzétett beszámolóból. Ön szerint mit mutatnak ezek a számok a távközlési portfólió állapotáról?

Ez volt az első olyan év, amikor a közel két éven át tartó transzformációs program eredményei és az abból származó működési szinergiák már érdemben megjelentek a számokban. Az EBITDA 303,3 milliárd forintra nőtt, ami 36,6 százalékos bővülés 2024-hez képest. Az elmúlt három év igen intenzív munkájának beérését látjuk ezeken a számokon, amelyek jelentős eredménytermelő képességet mutatnak az előző évekéhez képest – a pénzügyi tételek nélküli, üzemi eredménytermelő képességünket megdupláztuk, ezt mutatja az EBIT 139,6 milliárd forintos értéke. Ezzel párhuzamosan az a teher, amit a több távközlési portfolióegység átalakításának szükségessége jelentett, lekerült a vállunkról: egy értékteremtési képességét tekintve megkérdőjelezhetetlen, egészséges struktúrájú, az üzleti változásokhoz alkalmazkodni képes távközlési portfóliót építettünk fel. Ehhez szükség volt arra, a portfólióban rejlő növekedési és működési szinergiákat a lehető legjobban kihasználjuk, illetve még hatékonyabban tudjuk üzemeltetni a régióban is egyedülálló telekommunikációs infrastruktúránkat. 2023 óta organikusan is jelentős növekedést értünk el, miközben például a korábban hosszú éveken át veszteséges Vodafone Magyarországból a tulajdonosváltást követően nyereséges vállalatot építettünk. A munkánk eredménye a 2025-ös konszolidált adatokban látszik először igazán.

A közel 48 százalékos EBITDA marzs kiemelkedő, jóval magasabb, mint a versenytárs, szintén tőzsdén jegyzett Magyar Telekomé. Ez minek tudható be?

A 47,8 százalékos EBITDA-marzs valóban kiemelkedő, de ezt érdemes a megfelelő szerkezetben értelmezni. A mutatót 2025-ben több egyszeri tétel is javította, emellett a nyugat-balkáni érdekeltségeink — különösen Albánia és Montenegró — magasabb marzsszintje is pozitívan hatott a konszolidált eredményre. A befektetők szempontjából ezért a normalizált EBITDA-marzs ad reálisabb képet a távközlési üzletág alapműködéséről, amely 39 százalék volt. Ez a hazai és régiós távközlési versenytársak marzsszintjével azonos sávba esik.

A távközlési üzletág magas eredménytermelő-képessége milyen hatással van a 4iG Csoport jövőképére és stratégiájára?

Magyarországon keresztül köti össze Nyugat-Európát és a Nyugat-Balkánt a 4iG regionális digitális hálózata. A régió digitális gerincoszlopaként tölt be meghatározó szerepet a 4iG, a folyamatban lévő tengeri kábel megépítésével pedig ez a szerep kontinensek közötti digitális összeköttetéssé bővülhet. Ez két dolgot jelent: egyrészt a jövőbeni nemzetközi akvizícióink során rutinszerűen fog majd menni az új portfólióelemek integrálása a csoportba és ennek eredményeképp a további méretgazdaságossági előnyök miatt nő a profitteremlő képességünk, ugyanakkor azt is jelenti, hogy bár üzletmenetünk beruházásintenzív marad, jelentősen nő a vállalatunk értéke és stabilitása, ami fontos üzenet a részvényeseknek, azaz a tulajdonosoknak.

A 4iG Csoport ma négy, szakholdingba szervezett üzletágra épül: az űr- és védelmi iparra, a nemzetközi digitális infrastruktúrára, a távközlésre és a rendszerintegrációra. Ezek a területek erős szinergiában működnek egymással.

2023-ról 2025-re a nettó árbevétel 118,1 milliárd forinttal, az EBITDA 99,2 milliárd forinttal, az adózott eredmény pedig 95,4 milliárd forinttal nőtt. Mit üzen ez a befektetőknek és mi lesz az eredmény sorsa?

Hogy a távközlési üzletágunk hosszú távú jövőképe egészséges, a vállalat adaptivitása kimagasló és nemzetgazdasági szinten is értéket teremt azokon a piacokon, ahol jelen vagyunk. Magyarország versenyképességét pedig pozitívan befolyásolja a régiós versenyben. Néhány év alatt a korábban széttagolt, önállóan korlátozott növekedési pályával rendelkező portfólióelemekből stabil és erős fundamentumokkal rendelkező távközlési üzletágat építettünk.

A 2025-ben elért adózott eredmény a tervek szerint a nemzetközi növekedésünk finanszírozásának egyik forrása lesz, másrészt pedig erősíti a társaság tőkehelyzetét - formálisan ez azt jelenti, hogy az eredménytartalékba kerül, növelve a tulajdonosok közös vagyonát - köztük kisebbségi tulajdonos, a magyar állam részesedésének értékét is.

A magyarországi transzformáció egyik fontos eleme a One Magyarország és a 2Connect létrehozása volt. Miért volt erre szükség, és milyen értékteremtési potenciál van az infrastruktúra leválasztásában?

A 4iG Távközlési Holding hazai leányvállalatai közül a One Magyarország kizárólag a lakossági és vállalati kereskedelmi távközlési szolgáltatásokra fókuszál, az üzletág árbevételének szignifikáns részét adva, míg a 2Connect a magyarországi vezetékes és adatközponti infrastruktúránkat tulajdonolja, illetve ehhez az infrastruktúrához szorosan illeszkedő szolgáltatásokat és nagykereskedelmi tevékenységeket végzi.

A 2Connect esetében van egy másik, tőkepiaci szempontból nagyon fontos dimenzió is, az infrastruktúra részbeni monetizációja. Ennek egyik folyamatban lévő eleme az e& PPF Telecom Grouppal bejelentett tranzakció, amelynek keretében a 4iG Távközlési Holding 49 százalékos stratégiai részesedéshez juthat a CETIN Hungaryben, míg az e& PPF 38 százalékos kisebbségi tulajdonossá válhat a 2Connectben. Ez nem pusztán pénzügyi tranzakció, hanem hálózatmegosztási és infrastruktúra-hatékonysági együttműködés is, ha úgy tetszik jövőállósági kérdés, hiszen a rádiós hálózatok és a vezetékes infrastruktúra hatékonyabb megosztása a tranzakciók zárását követő években akár 1 milliárd euró szinergiapotenciált is jelenthet, költségmegtakarítások és többletbevételek formájában.

Milyen fázisban van most a tranzakció?

Tudomásunk szerint ez az idei év egyik legnagyobb távközlési tranzakciója Közép-Kelet-Európában. Az előzetes megállapodás alapján intenzíven dolgozunk a tranzakción, több mint 200 tanácsadó bevonásával. A célunk, hogy szeptemberben aláírjuk a végleges megállapodást.

Többször említette, hogy a nyugat-balkáni piacok fontos szerepet játszanak a növekedésben. Hogyan illeszkedik ez a 4iG távközlési stratégiájába?

A nyugat-balkáni jelenlét a regionális távközlési stratégiájának egyik fontos pillére. Albániában és Montenegróban is piacvezető pozíciót értünk el a mobil szegmensben, ami erős alapot ad a további értékteremtéshez. A két piacon folytatódik az előfizetői ügyfélbázis erősödése és a feltöltőkártyás előfizetések arányának csökkenése, ami kiszámíthatóbb bevételi struktúrát jelent. Albániában az elmúlt évek hálózatfejlesztéseinek köszönhetően jelentősen bővült a vezetékes optikai hálózatunk is, amely ma már az ország háztartásainak mintegy felében elérhető.

Észak-Macedóniában eközben elindult a zöldmezős beruházásunk, amelynek keretében új szolgáltatóként, várhatóan jövő nyáron jelenhetünk meg a piacon 5G mobilszolgáltatással. A beruházás technológiai partnere az Ericsson. Ez a projekt jól mutatja, hogy a Nyugat-Balkánon nemcsak meglévő szolgáltatók fejlesztésében, hanem új piaci belépésekben is gondolkodunk.

A 4iG Csoport adósságállománya továbbra is jelentős, meghaladja az ezermilliárd forintot, miközben a társaság nemzetközi terjeszkedési tervekről beszél. Miből lehet ezt finanszírozni, és mennyire nyitottak most a finanszírozási lehetőségek?

A 4iG Csoport EBITDA-ához viszonyított adósságállománya évek óta folyamatosan csökken. A 2025 év végi konszolidált adatok alapján 3.2x-volt a nettó adósság és az EBITDA hányadosa. A finanszírozási lehetőségeink nem szűkülnek, éppen ellenkezőleg: a 4iG Csoport mérete, méretgazdaságossága, üzleti komplexitása és nemzetközi ambíciói alapján most jutott el arra a pontra, hogy finanszírozási értelemben is globálisan gondolkodhat: önmagában ez a tény a jövőbeni finanszírozási költségeink jelentős csökkenését is jelentheti.

Mit jelent ez a rövid- és középtávon?

A 4iG növekedési stratégiájának következő szakaszában egy olyan finanszírozási megoldás előkészítésén dolgozunk, amely a nemzetközi terjeszkedést, az újabb akvizíciókat, valamint Távközlési Holdingban meglévő korábbi akvizíciós hiteleink refinanszírozását is támogatja. A tervezett forrásbevonás, a vállalatcsoport globális tőkepiaci beágyazottságára épít. Egyúttal olyan átlátható és hosszú távon fenntartható struktúrát teremt, amely egyszerre növeli a cégcsoport pénzügyi rugalmasságát és stratégiai mozgásterét.

Jelenleg több európai és amerikai bankkal tárgyalunk a nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítéséről, akik egyöntetűen úgy gondolják, hogy a 4iG eredményei, és a nemzetközi piaci környezet is támogatja, hogy a 4iG Csoport megjelenjen a nemzetközi kötvénypiacon. A tervezett tranzakció fontos lépés lehet a finanszírozási struktúránk diverzifikálásában.

Ehhez kapcsolódóan a Scope mellett szeretnénk egy új, globálisan is széles körben követett hitelminősítőt is bevonni: a három nagy nemzetközi minősítővel, a Fitch-el, a Moody’s-al és az S&P-vel is tárgyalunk. A tervek szerint nyár végére rendelkezésre állhat a 4iG Csoport új hitelminősítése, amely alapján ősszel megvalósíthatjuk az első nemzetközi kötvénykibocsátásunkat.

Merre keresi most a 4iG Csoport a következő távközlési növekedési lehetőségeket?

Ahogy említettem a Nyugat-Balkán továbbra is kiemelt régió számunkra. Intenzív akvizíciós előkészítő munka zajlik azokban az országokban is, ahol ma még nem vagyunk jelen. Ilyen piac Horvátország, Szerbia, Szlovénia és Bosznia-Hercegovina. Kisebb és nagyobb tranzakciós lehetőségeket egyaránt vizsgálunk, amelyek illeszkedhetnek a távközlési portfóliónkhoz, és hosszabb távon hozzájárulhatnak az üzletág növekedéséhez, illetve eredménytermelő képességének erősítéséhez. A folyamat aktív szakaszban van, ezért a közeljövőben akár konkrét bejelentések is következhetnek.

A másik fontos irány Közép-Ázsia, ahol szintén vizsgáljuk a terjeszkedési lehetőségeket. Ebben a régióban Üzbegisztánban tartunk a legelőrehaladottabb szakaszban: több lehetséges konstrukciót elemzünk, beleértve olyan együttműködési modelleket is, amelyekben nemzetközi partnerekkel közösen jelenhetünk meg. Ez számunkra nemcsak földrajzi bővülést jelentene, hanem olyan új növekedési platformot is, amely a 4iG Csoport távközlési és digitális infrastruktúra-kompetenciáira építve hosszabb távon is értéket teremthet.

A tavaly novemberi csúcs és az idén májusi mélypont között a 4iG részvényárfolyama közel 68 százalékot zuhant. Ön szerint mit áraznak most a befektetők?

A 4iG menedzsmentje a vállalat valós súlyára, a fundamentumokra és a hosszú távú értékteremtésre koncentrál. Meggyőződésünk, hogy a Csoport stabil, kiszámítható eredménytermelése, tiszta stratégiája és jövőképe középtávon a kis- és intézményi befektetőket is teljes mértékben meg fogja győzni, és a mérleg végül a helyére teszi a részvények valós értékét. Rövid távon a tőkepiac gyakran a hangulatot árazza, hosszabb távon azonban a vállalat tényleges teljesítménye, fundamentumai és értékteremtő képessége válik meghatározóvá.

