Régióközpont fejlesztő üzemmódban: a reptértől a turizmusig dübörögnek a projektek Debrecenben

A nagy ipari-, szolgáltató- és irodapiaci fejlesztések felfelé húzzák a munkaerő- és lakhatási keresletet, miközben a napi működéshez szükséges infrastruktúra (utak, közösségi közlekedés, közművek, intézmények) is gyorsan szűk keresztmetszetté válhat.

Krizsán Gábor, a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatója szerint Debrecen növekedése „ma már nem értelmezhető kizárólag a városhatáron belül”, mert az új igények természetes módon megjelennek a környező településeken is.

A kérdés szerinte nem az, hogy megállítható-e ez a folyamat, hanem hogy az jól irányítható-e. Hajdúböszörmény, Létavértes, Hajdúszoboszló, Vámospércs és a Debrecenhez jól kapcsolódó települések akkor lehetnek valódi nyertesek, ha nem alvótelepülésként, hanem élhető, saját arculattal rendelkező városként kapcsolódnak a régió fejlődéséhez.

A fejlesztői logika itt nem pusztán lakásszám: Krizsán úgy fogalmaz, olyan projekteken dolgoznak, amelyek a debreceni munkahelyek közelségét „zöldebb, nyugodtabb, családiasabb” környezettel ötvözik.

A kulcsszó az összehangolás. Közlekedési kapcsolatok, közmű- és intézményi kapacitások, minőségi lakhatás – és olyan fejlesztői szemlélet, amely nem csak négyzetméterben gondolkodik, hanem hosszú távon működő közösségekben

− vélekedik a szakember, aki szerint a régiós versenyképesség pedig ott dől el, hogy a nagyvállalati beruházások, a helyi kkv-k, az önkormányzatok és az ingatlanfejlesztők mennyire tudnak egymásra épülve dolgozni.

A turizmus csak felfelé mehet

A városba érkező ipari óriásprojektek hatása a turizmuson már most látszik, de a következő években válhat igazán tartóssá. Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő vezérigazgatója szerint a Debrecenbe áramló beruházások – például a BMW és a CATL – hosszú távon alapjaiban alakítják át a helyi turizmust és szolgáltató szektort.

A legfontosabb különbség, hogy az új multik folyamatos, kiszámítható keresletet hoznak az üzleti turizmusba (MICE) és a prémium szálláshelyek iránt, ami érdemben mérsékli a szezonalitást. A Debrecenben tartósan jelen lévő külföldi menedzserek, mérnökök és delegációk pedig felhajtóerőt jelentenek a minőségi vendéglátásnak, a nívós éttermeknek és a kulturális szolgáltatásoknak is. Marossy Virág szerint ezt a belvárosi üzleti szállodák és éttermek forgalma már visszaigazolta az elmúlt időszakban.

Emellett a gyárak által generált béremelkedések növelik a helyi vásárlóerőt, ami közvetlenül stimulálja a szabadidős és rekreációs szolgáltatókat. A képhez hozzátartozik az is, hogy az ipari fellendülés nyomán elinduló infrastrukturális fejlesztések – köztük a repülőtér bővítése – és a nemzetközi szállodaláncok megjelenése Debrecent a klasszikus szabadidős turisták számára is láthatóbbá tehetik.

A nemzetközi vállalati kultúra és a digitalizáció pedig a helyi kkv-kat is innovációra, szolgáltatási színvonal-emelésre kényszerítheti – hosszabb távon ez adhat új minőséget a régió kínálatának

− hangsúlyozza a szakember.

Reptér: egy új multimodális csomópont logikája

A hajdúsági fellegvár a futószalagon megvalósuló beruházásoknak köszönhetően régiós szinten is megkerülhetetlen tényező, aminek egyik előfeltétele a légi közlekedési kapcsolat megléte. A város repülőtérének környezete azonban csak akkor válik valódi gazdasági térformáló erővé, ha a város ipari-logisztikai stratégiájába illeszkedő, komplex fejlesztési csomag épül köré, emeli ki Nyitrai Zsolt, a Debreceni Nemzetközi Repülőteret 2011 és 2018 között üzemeltető XANGA Investment & Development Group kockázatkezelési igazgatója.

Nyitrai szerint egy nemzetközi repülőtér gazdasági értéke ritkán mérhető pusztán járatszámban vagy utasforgalomban: sokkal inkább abban, hogy milyen beruházásokat tud megkötni maga körül. A légi elérhetőség telephelyi tényező, és Debrecen esetében a BMW-beruházás telephelyválasztásánál is számított a repülőtér megléte.

A XANGA ezért a reptér melletti fejlesztéseit (logisztikai csarnokok, irodaházak, hotel, MRO-hangárok, oktatópálya) egy hosszú távú, komplex stratégia elemeiként kezeli: olyan infrastruktúra-portfólióként, amely a régió ipari igényeit a légi forgalom ciklusaitól függetlenül is képes kiszolgálni.

A XANGA kockázatkezelési igazgatója megjegyzi ugyanakkor, hogy a repülőtér működése a néhány évvel korábbi menetrendhez és járatkínálathoz képest vesztett a versenyképességéből, a kihasználatlan potenciál kiaknázása pedig közös regionális érdek. A pozicionálásban viszont

nem a Kassával vagy Nagyváraddal folytatott direkt versenyt tartja meghatározónak, hanem egy ipar- és logisztikaorientált, multimodális csomópont kiépítését, amely a tágabb térség fejlődésébe is be tud kapcsolódni.

A fenti témák nem külön-külön történetek: ugyanannak a régiós átrendeződésnek a metszetei. Ezzel a kérdéskörrel foglalkozik a Debrecen Economic Forum dedikált kerekasztala, amelyen a fenti szakértők is részt vesznek.

