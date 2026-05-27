Soha nem látott rekord a piacokon: mindenki ebből a három cégből akar most meggazdagodni

Az április 2-án elindított alap pénteken lépte át ezt a lélektani határt. Indulása óta 87 százalékot emelkedett, és 8,6 milliárd dollárnyi friss tőke áramlott bele.
A Morningstar adatai szerint korábban egyetlen ETF sem érte el ilyen gyorsan a 10 milliárd dolláros kezelt vagyont.
Az eddigi rekorder tematikus alapnak, az iShares AI Innovation and Tech Active ETF-nek (BAI) 556 napra volt szüksége ehhez a mérföldkőhöz. A DRAM ennek a töredéke alatt teljesítette ugyanezt.
A DRAM portfóliója rendkívül koncentrált. Kezelt vagyonának 73 százaléka mindössze három vállalat – a dél-koreai SK Hynix és a Samsung Electronics, valamint az amerikai Micron Technology – papírjaiban fekszik. Ez utóbbi részvényei kedden 19 százalékot is emelkedtek, így a cég piaci kapitalizációja átlépte az ezermilliárd dollárt.
"Óvatosságra intenék mindenkit. Három részvény teszi ki az alap nagy részét, és mindhárom ugyanabban az iparágban működik. Tehát nem a mesterségesintelligencia-ellátási lánc különböző szegmenseit fedik le" – figyelmeztetett Todd Rosenbluth, a TMX VettaFi kutatási vezetője.
A Morningstar adatai szerint az MI-re és a big datára fókuszáló ETF-ek és befektetési alapok összesített vagyona 2025 elejéhez képest több mint duplájára, 70,8 milliárd dollárra nőtt. Ezt a növekedést elsősorban az erőteljes tőkebeáramlás, és nem az árfolyamnyereség fűtötte. A befektetők abban bíznak, hogy jelentősen profitálhatnak a robbanásszerűen növekvő keresletből.
A Goldman Sachs Global Institute becslései szerint a következő öt évben mintegy 7600 milliárd dollárt költenek majd adatközpontok építésére. Ennek az összegnek a túlnyomó részét az MI-modellek betanításához és futtatásához elengedhetetlen félvezetők teszik ki.
A DRAM előtt a Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund érte el leggyorsabban a 10 milliárd dolláros határt. Ehhez 81 napra volt szüksége 2024 márciusában, miután az amerikai hatóságok több évnyi késlekedés után végül engedélyezték a kriptovaluta-ETF-ek indítását.
"A DRAM tankönyvi példája annak, amikor egy alapkezelő tökéletes időzítéssel, kiváló tickerszimbólummal és a piac igényeire szabott befektetési tézissel dob piacra egy terméket" – mondta Nate Geraci, a NovaDius Wealth Management elnöke. A szakember arra számít, hogy hamarosan megjelenik a piacon a hasonló stratégiát másoló alapok hulláma.
A Morningstar korábbi kutatása ugyanakkor óvatosságra int. A tematikus ETF-ekbe fektetők jellemzően alulteljesítik a megcélzott szektort, mivel hajlamosak drágán vásárolni és olcsón eladni. Daniel Sotiroff, a Morningstar ETF-kutatási igazgatóhelyettese a jelenlegi MI-lázat a koronavírus-járvány idején tapasztalt tematikus befektetési mániához hasonlította. Akkoriban a megújuló energiába és a kannabiszszektorba ömlött a tőke.
Akik korán beszálltak, valószínűleg jól jártak. Sokan azonban a csúcson vásároltak be, és az ő esetükben ez végül nem sült el túl jól
– tette hozzá Sotiroff, aki a chipgyártó ETF-ek jelenlegi értékeltségével kapcsolatban is hangot adott aggályainak.
