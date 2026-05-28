Egy bejelentés kellett, máris felrobbant ennek a részvénynek az árfolyama

A Snowflake megemelte az éves termékbevételi előrejelzését, miután a vállalati ügyfelek jelentősen növelték a mesterséges intelligenciára fordított kiadásaikat, emellett egyre több adatkezelési feladatot helyeznek át a felhőplatformra. A hír hatására a cég részvényei 36 százalékot ugrottak a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

Az első negyedéves bevétel 1,39 milliárd dollár lett, ami felülmúlta az elemzők 1,32 milliárd dolláros várakozását. A második negyedévre a cég 1,415–1,42 milliárd dolláros termékbevételt vár, szemben az elemzői konszenzus által becsült 1,37 milliárd dollárral.

A felhőalapú adatplatformot üzemeltető vállalat egy

ötéves, 6 milliárd dolláros megállapodást is kötött az Amazon Web Servicesszel (AWS).

Ennek keretében a cég hozzáférést kap az AWS Graviton processzoraihoz és mesterségesintelligencia-infrastruktúrájához.

A partnerség mélyebb termékintegrációt tesz lehetővé a generatív és az ágensalapú mesterséges intelligencia terén. A megállapodás kiterjed az AWS Marketplace platformon keresztüli közös értékesítésre, valamint az adatfeldolgozási feladatok migrálására is. Céljuk, hogy a vállalatok az MI-kísérletezéstől zökkenőmentesen eljussanak a mindennapi alkalmazásig.

A Snowflake a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó termékbevételi előrejelzését 5,66 milliárd dollárról 5,84 milliárd dollárra emelte.

Sridhar Ramaswamy vezérigazgató kiemelte, hogy a növekedés az alapvető adatplatform-üzletág erős teljesítményének, valamint az MI-szolgáltatásokból származó jelentős többletbevétel együttes hatásának köszönhető.

A vállalat növekedését a vállalati adattárház-szolgáltatások iránti kereslet felfutása hajtja.

A régebbi informatikai rendszerekről történő átállás és a gépi tanulási eszközök terjedése egyaránt lendületet ad az üzletágnak. A Snowflake saját fejlesztésű eszközei, köztük a Cortex Code és a Snowpark szintén kedvező fogadtatásra találtak a felhasználók körében.

A Snowflake árfolyama mintegy 37 százalékot ugrott a hírre.

Forrás: Reuters

