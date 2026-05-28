Eséssel zárt a magyar tőzsde

A gyenge nemzetközi hangulat közepette a magyar tőzsde nem igazán találta az irányt, nap végére végül mérsékeltnek mondható mínuszban zárt a BUX.

Ma a BUX-index 0,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom árfolyama 1,0 százalékot emelkedett, míg a Mol árfolyama 0,9 százalékos pluszban áll az előző napi záróárfolyamához képest. Eközben a Richter árfolyama 0,8 százalékos mínuszban zárt, míg az OTP árfolyama 0,9 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Graphisoft Park és az Opus állt a lista élén 4,4 illetve 2,1 százalékos emelkedéssel, a Gránit Bank és a 4iG állt ma a sor végén 3,3 illetve 6,7 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Magyar Telekom, a Mol és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

