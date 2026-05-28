Kormányváltás után: felengedhet a fagyott magyar M&A-piac?

Miért lett politikai termék az M&A Magyarországon?
Az elmúlt másfél évtizedben a magyar vállalatfelvásárlási piacot sokáig nem lehetett kizárólag a makrogazdasági ciklusok és a vállalati fundamentumok felől értelmezni. Több tranzakciós szakértő szerint a piac működésére ráépült egy politikai-szabályozói dimenzió: az állami jelenlét erősödése, a NER-közeli, azaz a kormányközeli vállalkozókhoz köthető tőke térnyerése, illetve a kiszámíthatatlan – sokszor váratlanul változó – szabályozás. Amit mindannyian sejtettünk, de csak suttogva beszéltünk róla:
a magyar M&A sokáig nem pusztán gazdasági, hanem politikai logika mentén is működött
– fogalmazott a Portfolio kérdésére Siklósi Zoltán, az Invescom vezérigazgatója.
A következmények kézzelfoghatóak voltak:
- alacsonyabb – vagy legalábbis óvatosabb – befektetői aktivitás,
- idegenkedő külföldi vevők, és mindezek lenyomata az árazásban, vagyis
- értékeltségi diszkont.
Most azonban várhatóan egy lényegesen optimistább fordulat érkezhet: az előző rezsimhez kötődő akadályok nagy része a választásokat követően „szinte egyik pillanatról a másikra eltűnt” a gazdaságból, ami várhatóan az M&A-piac felszabadulását hozhatja – mondta a szakember.
Vállalkozói pszichológia: „ha túl sikeres, baj lehet”
A bizalom és tulajdonbiztonság kérdése az egyik legnehezebben számszerűsíthető, mégis legnagyobb súlyú elem egy tranzakciós piacon. Siklósi Zoltán egy, az áprilisi parlamenti választások után tartott üzleti klub kerekasztal beszélgetést idézett fel, amelyen több milliárd forint árbevételű hazai cégek tulajdonosai vettek részt, akik
egyöntetűen fellélegeztek,
mert sokan attól tartottak, hogy ha túl sikeresek lesznek, akkor valamilyen módon elveszíthetik ügyfeleiket, piacukat vagy akár a cégüket. Ez a félelmi prémium az M&A-ban tipikusan úgy jelenik meg, hogy a tulajdonos inkább kivár az eladással, visszafogja a növekedést, vagy éppen olyan tranzakciós struktúrák felé mozdul el, amelyekben minél nagyobb kontrollt tarthatna meg.
Dealszámok Európában, a régióban és itthon
Magyarországon 2025-ben 65 tranzakciót kötöttek mintegy 369 millió dollár összeértékben az A&O Shearman felmérése szerint, ami visszaesés, de egyben visszatérés is a korábban jellemző historikus éves tranzakciós értékekhez a kivételesnek számító, 2024-es 57 tranzakcióból elért 4,751 milliárd dolláros rekordérték után. A 2024-es év azért is volt kiugró, mert ekkor vásárolta meg a magyar állam tulajdonában lévő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és a Vinci Airports nemzetközi repülőtér-üzemeltető a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér koncessziós társaságát a többek között az AviAlliance, a Malton és a CDPQ konzorciumtól, 3,2 milliárd dollár értékben.
Az Invescom elemzése szerint 2021 és 2025 között a magyar M&A-tranzakciók mintegy negyede állami vagy NER-közeli szereplő részvételével zajlott. Ezzel párhuzamosan folyamatosan csökkent a külföldi felvásárlók részaránya, mert a politikai kockázat, a szabályozási bizonytalanság és az állami beavatkozások sok nemzetközi befektetőt eltántorított.
Szendrői Gábor, a Concorde MB Partners ügyvezető partnere a piac szerkezetéről más számokkal beszélt: az ő értelmezésük szerint, amelyben nemcsak a honi, de az innen induló, illetve ide érkező tranzakciók is beleértendőek, nagyjából 300 M&A-tranzakció zárult tavaly Magyarországon, ami hasonló a korábbi évek szintjéhez. A volumenek szempontjából „light” év volt, és a belső szerkezet elmozdult. Állítása szerint a „magyar releváns tranzakciók” száma nagyjából 10%-kal nőtt 100 darabra, miközben jelentősen csökkent a kifektetések száma, és 20%-kal visszaesett a külföldről Magyarországra irányuló vásárlások száma.
Európában 2024-ben összességében javult a dealhangulat, de 2025-ben, legalábbis az év első három negyedévéig nem egyenletes az erősödés az S&P Global Market Intelligence európai összefoglalója szerint. A Boston Consulting Refinitiv-adatokra támaszkodó 2025-ös M&A riportja szerint 2025 első kilenc hónapjában a teljes európai M&A-volumen 375 milliárd dollár volt, ami 5%-os csökkenés 2024 azonos időszakához képest. Az A&O Shearman szerint Európában a folyamatban lévő uniós szabályozási reformprogram várhatóan 2026-ban és utána is lendületben tartja a piacot. A programban az EU a versenyképesség és az innováció erősítése érdekében lazítani szeretne a fenntarthatósági és az AI-szabályozási keretrendszeren. Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt is kezdeményezett az uniós összefonódás-ellenőrzési rendelet alkalmazására vonatkozó iránymutatás lehetséges felülvizsgálatáról.
Európán belül a közép-kelet-európai M&A-piacon is a globális trend érvényesült az elmúlt évben, azaz a régió is nagyobb tranzakciós összértéket ért el a tavalyi évben, szintén az A&O Shearman adatai alapján. 2025-ben mintegy 33,9 milliárd dollár értékű tranzakció valósult meg 1570 ügyletből, ami jelentős növekedést jelent a 2024-es, 1474 ügyletből származó közel 23,1 milliárd dollár tranzakciós összértékhez képest.
A régióban tavaly
- Lengyelországban 331,
- Romániában 272,
- Magyarországon 74 felvásárlási tranzakció történt, miközben
- Szlovéniában 71, az Invescom, az EMIS és a CMS adatai szerint.
Mindez jól mutatja, hogy a magyar piac vonzereje az elmúlt években gyengébb volt a régiós versenytársakénál.
Piactorzító kiszorítás és ügyfélvesztési történetek
A NER-es cégek piactorzító, kiszorító hatása közismert volt a szakmában. Ezek a szereplők gyakorlatilag minden államhoz köthető, vagy állam által befolyásolható üzleti lehetőséget elvittek a piaci cégek elől. A torzítás olykor a tranzakciók legérzékenyebb pillanatában, a cégátvilágítás idején is megjelenhetett. Előfordult, hogy egy vállalat a tranzakció során elveszítette legnagyobb ügyfelét, egy multinacionális vállalat magyar leányvállalatát, mert az ügyfélnek egy állami támogatásért cserébe kormányközeli beszállítókkal kellett szerződnie.
A választások után azonban már olyan külföldi érdeklődést is látni, amely korábban „tiltott zónának” számító, a NER által leuralt szektorokba is visszamerészkedne – vagyis a korábban tabuként kezelt területeken is újranyílhat a piac a klasszikus piaci szereplők előtt.
Az előző rezsimhez kötődő fenti akadályok nagy része a választásokat követően szinte egy pillanatról a másikra eltűnt a gazdaságból, ami várhatóan az M&A-piac felszabadulását eredményezi
- tette hozzá Siklósi Zoltán.
A jelenlegi szabályozás - a folyamat lassú és kiszámíthatatlan
A mostani szabályozás túl széles, ugyanis 1 millió euró felett gyakorlatilag minden tranzakció stratégiai kategóriába esik, ezért szinte az összes jelentősebb ügyletet érinti. A többszintűséget és az eljárási fegyelmet is kifogásolták a piaci szereplők, a hatóságok ugyanis még a saját maguk által vállalt időhatárokat sem tartották be.
Vajda Zsolt, a Deloitte partnere árnyaltabban fogalmazott, az ő tudása szerint az FDI-szabályozás csak néhány tranzakciót akasztott meg – ő nagyjából két-három konkrét esetről tud – de a befektetői bizalom és a tranzakciók gyorsasága szempontjából a törvény eltörlése vagy kiszámíthatóbbá tétele szerinte egyértelműen növelni tudná az aktivitást.
FDI-szűrő és adminisztratív kockázat: a tranzakciók lefagyása
A 2020 után kiépített FDI-rezsim, tehát a külföldi akvizíciók állami jóváhagyási kényszer több ponton is visszafoghatta a tranzakciókat. Ennek keretében sok ügyletet elkaszáltak, és olyan helyzet is előállt, hogy egy elutasítás után kormányközeli vevők jelentek meg az adott társaságnál, alacsonyabb vételárral.
Magyarországon az FDI (külföldi befektetések) átvilágítása egyrészt a nemzetbiztonsági fókuszú, ágazati szűrés a 2018. évi LVII. törvény alapján történik, amely előzetes miniszteri bejelentéshez és visszaigazoláshoz köti bizonyos „érzékeny” tevékenységet végző magyar cégekben a külföldi befektetők részesedésszerzését (tipikusan 25% felett, nyilvánosan működő részvénytársaság esetén 10% felett, illetve akkor is, ha több külföldi befektető együtt lépi át a 25%-ot); másrészt egy, a COVID-időszakban kialakított, „stratégiai társaságokra” épülő, gazdaságpolitikai jellegű bejelentési rendszer is jelen van, külön kormányrendeleti háttérrel, amely a gyakorlatban M&A-ügyleteknél gyakran ugyancsak előzetes bejelentést, határidőket és kockázatkezelést igényel. A tranzakciózárás feltételrendszerébe tehát ma sokszor be kell építeni az FDI-jóváhagyás/„tudomásulvétel” megszerzését, mert ennek hiányában a jogszerzés és a joggyakorlás korlátozott lehet, és az eljárási kockázat az ütemezést is érdemben befolyásolja.
Szendrői Gábor ehhez egy másik – rendszer- és működésoldali – kritikát is megfogalmazott: szerinte a külföldi tőkebefektetések ellenőrzéséről szóló állami szabályozást, amelyet korábban nem alkalmaztak aktívan, „tavaly júniustól nagyon zajosan elkezdték használni”, ami „teljesen lefagyasztotta a rendszert”, a hatás pedig még mindig érezhető.
„A külföldi vevők kizárása jelentős értékvesztést okozott.” – tette hozzá Szendrői Gábor.
Árazás: mekkora volt a diszkont és mi mozdíthatja el?
A kockázat, a bizonytalanság és a vevői kör szűkülésének egyik leglátványosabb lenyomata a cégértékelésekben jelenik meg. Az Invescom tapasztalatai alapján a magyar cégek értékelései
akár az éves EBITDA-juk két-háromszorosára rúgó diszkontot is mutattak a régió hasonló tranzakcióihoz képest.
Szendrői Gábor szerint a külföldi vevők átlagosan 25-30%-kal többet fizetnek, ezért a külföldiek korlátozása épp ekkora vagyonvesztést jelentett a tulajdonosoknak, afféle helyi adóként.
Mikor indulhat újra az élet?
Siklósi Zoltán szerint a piac felszabadulásával a külföldi szakmai és pénzügyi befektetők szerinte már akár rövid távon, 2027-2028-tól visszatérhetnek a magyar piacra. Olyan tranzakciók újraindítására is számít, amelyek esetében a tranzakciós logika adott volt, de szabályozói vagy egyéb politikai korlátok miatt nem valósult meg a befektetés - vagyis nemcsak új ügyletek jöhetnek, hanem a korábban elakadt pipeline is újra mozgásba lendülhet.
A várakozása szerint:
- Lengyelországból erős érdeklődés jöhet (mint CEE gazdasági motor és pénzügyi befektetői központ),
- Nyugat-Európából is növekedhet a befektetések volumene,
- az amerikai befektetők inkább nagyobb tranzakciókban és a technológiai szektorokban jelenhetnek meg.
Az árazást elmozdító tényezők között Siklósi Zoltán a makrokörnyezet stabilizációját is kiemelte: ha sikerül stabilizálni a gazdaságot, EU-támogatások bevonásával beindítani a GDP-növekedést, és kiszámíthatóbb szabályozást kialakítani, akkor szerinte az M&A-aktivitás "a jelenlegi számok többszörösét is elérheti". Vajda Zsolt szerint is vannak már konkrét jelei annak, hogy
a politikai változások hatással lehetnek a befektetői aktivitásra.
Úgy fogalmazott: volt egy-két olyan szereplő, aki korábban azért nem lépett be tranzakciós folyamatba, mert nem tetszett neki a környezet – és ezek jellemzően nyugati befektetők voltak. Példaként említette egyiküket, aki régóta figyelt egy magyar eszközt, de azt mondta:
ez csak akkor fog elindulni, ha úgy alakulnak a választások.
Április 13-a óta a befektető már kétszer járt Magyarországon, és el is indult a projekt.
Euró-forint: egyszerre drágít és csökkentheti a diszkontrátát
A Deloitte szakértője szerint az euró-forint árfolyam erősödése kettős hatással jár: megdrágítja a magyar cégeket a külföldiek számára, ugyanakkor a csökkenő kamatok/hozamok miatt a cégértékeléskor alkalmazott diszkontráta akár 1-2 százalékponttal is csökkenhet, ami emelheti a vállalatértéket.
A magas kamatkörnyezet és a befektetői bizalmat is tükröző forinterősödés komoly nyomást helyez az exportáló vállalatokra.
A vállalkozások évtizedeken át a folyamatosan gyengülő forintra tervezhettek, de az árfolyam iránya utóbb 180 fokos fordulatot vett, ami új helyzetet teremt a profitabilitás és így a cégértékelések szempontjából is.
Utódlási hullám és potenciális kínálati nyomás
Vajda Zsolt szerint a magyar piacon jelentős tényező az utódlási probléma:
a rendszerváltás után indult vállalkozások alapítói most érnek abba a korba, amikor megoldást kell találni az utódlásra - ez a következő években önmagában is növelheti a tranzakciós kínálatot.
Siklósi Zoltán szerint a magyar gazdaság egyik
legizgalmasabb lehetősége a hazai piac konszolidációja.
Szerinte a kkv-szektor ma még rendkívül széttagolt és gyakran hatékonytalan, a generációváltás pedig egyszerre hozhat tömeges eladói megjelenést és felvásárlásokon keresztüli növekedési lehetőséget az egyre professzionálisabb magyar vállalatok számára. Ebben a mechanizmusban létrejöhetnek régiós szinten is versenyképes magyar középvállalatok, amelyek nagyobb méretük miatt hatékonyabbak, jobban menedzseltek, erősebb exportképességűek, innovatívabbak és ellenállóbbak.
Várakozása szerint 3-5 éves távlatban akár nyugat-európai mércével is erős hazai kkv-k fejlődhetnek ki, amelyek CEE-szinten is számottevő piaci pozícióval bírnak. Több fejlett piacon ezek a vállalkozások adják a gazdaság motorját, és a régióban különösen lengyel és román, korábban családi vállalkozások ugrották már meg ezt a szintet.
Konklúzió: a piac újraindul, de nem gombnyomásra
A három megszólaló üzenetei egy irányba mutatnak: az elmúlt években a magyar M&A-piacban magasra emelkedett a politikai és szabályozói kockázati prémium, ami a külföldi vevők aktivitását és a cégértékeléseket is visszafogta. Most több jel is arra utal, hogy
Magyarország „visszakerült az M&A-térképre”, és az akadályok jelentős része már el is tűnt.
A folyamat sikere nem garantált: a makrogazdasági stabilizáció, a növekedési pálya, a kiszámíthatóbb szabályozás – különösen, ami az FDI-kereteket illeti – valamint a bizalom visszaépülése együtt fogják eldönteni, hogy a piac ténylegesen felpörög-e, vagy a mostani élénkülés csak részleges marad.
Kormányzati szándék is van
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint Magyarország legnagyobb kihívása az elmúlt 16 év centralizált, államközpontú gazdasági modelljének feloldása, hogy egy innovatív, tudásalapú, versenyképes gazdaság alakulhasson ki. A Corvinus Egyetemen, egy diákokkal folytatott beszélgetés során kifejtette, hogy az elmúlt 16 évben kialakult "felülről szervezett, centralizált rendszer" következtében mindenki beleszokott abba, hogy nem érdemes új startuppal, új ötlettel vagy innovációval próbálkozni.
Úgyis majd jön az XYIG, meg az XY kom, és majd jól lenyúlja, megcsinálja, elveszi, közbeszerzi"
– fogalmazott.
Vitézy a legnagyobb feladatnak és egyben lehetőségnek azt tartja, hogy sikerül-e feloldani ezt a "teljesen államközpontú gazdaságszervezési modellt", amely főleg az elmúlt pár évben vált még durvábba.
A cél egy olyan átmenet, amely nem káoszhoz vezet, hanem "egy innovatív, tudásalapú, magas hozzáadott értékre törekvő versenyző gazdaság" kialakulásához.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
