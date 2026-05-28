Meglepte a piacot a Mol riválisa

A lengyel Orlen az első negyedévben 22,8 százalékkal növelte kiigazított üzemi eredményét. A LIFO-alapú, értékvesztéstől és készlethatásoktól megtisztított EBITDA 14,07 milliárd zlotyra rúgott, felülmúlva a 13,2 milliárdos elemzői konszenzust.
A javulás fő motorja a finomítói árrés volt, amely
az iráni konfliktus piaci feszültsége nyomán hordónként 8,9 dollárról 17,0 dollárra ugrott.
A januári–februári hideg időjárás emellett megdobta a villamosenergia- és gázkeresletet, ami az energetikai szegmensben ellensúlyozta a csökkentett belföldi elosztási díjak hatását.
A nem kiigazított eredményt ugyanakkor egy 1,11 milliárd zlotys, készpénzmozgással nem járó értékvesztés terhelte, főként a downstream szegmenshez, azon belül az átdolgozott "New Chemistry" petrolkémiai projekthez kötődően. A beruházás frissített, 35,8 milliárd zlotyra emelt költségvetését a felügyelőbizottság áprilisban hagyta jóvá,
a teljes üzembe helyezést 2030-ra várják.
