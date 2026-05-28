FONTOS A Covid-válság óta nem láttunk ilyet: mélyponton a foglalkoztatás, megindultak külföldre a magyarok
Meglepte a piacot a Mol riválisa

A lengyel Orlen energiaipari csoport az első negyedévben 22,8 százalékkal növelte kiigazított üzemi eredményét. Ebben meghatározó szerepet játszott az iráni háború nyomán megugró finomítói árrés.

A lengyel Orlen az első negyedévben 22,8 százalékkal növelte kiigazított üzemi eredményét. A LIFO-alapú, értékvesztéstől és készlethatásoktól megtisztított EBITDA 14,07 milliárd zlotyra rúgott, felülmúlva a 13,2 milliárdos elemzői konszenzust.

A javulás fő motorja a finomítói árrés volt, amely

az iráni konfliktus piaci feszültsége nyomán hordónként 8,9 dollárról 17,0 dollárra ugrott.

A januári–februári hideg időjárás emellett megdobta a villamosenergia- és gázkeresletet, ami az energetikai szegmensben ellensúlyozta a csökkentett belföldi elosztási díjak hatását.

A nem kiigazított eredményt ugyanakkor egy 1,11 milliárd zlotys, készpénzmozgással nem járó értékvesztés terhelte, főként a downstream szegmenshez, azon belül az átdolgozott "New Chemistry" petrolkémiai projekthez kötődően. A beruházás frissített, 35,8 milliárd zlotyra emelt költségvetését a felügyelőbizottság áprilisban hagyta jóvá,

a teljes üzembe helyezést 2030-ra várják.

Forrás: Reuters

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

