Nagy bejelentést tett Trump, új korszakot ígér
Nagy bejelentést tett Trump, új korszakot ígér

Donald Trump újabb erős üzenetet küldött a kriptoszektornak. Az amerikai elnök szerint Gary Gensler korábbi SEC-elnök és az általa „kriptóellenes hadseregnek” nevezett szabályozói kör majdnem tönkretette az amerikai digitáliseszköz-ipart, most azonban szerinte fordulat jön az Egyesült Államokban.

Trump szerint ő „megmentette” az iparágat, Amerika pedig mostanra a világ kriptoközpontjává vált. Úgy fogalmazott, hogy az építők és vállalkozók visszatérnek az Egyesült Államokba, ahová szerinte tartoznak.

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy

vezetése alatt egy jövőálló digitáliseszköz-piaci struktúrát fognak törvénybe foglalni,

amelyet a „kriptógyűlölők” már nem tudnak majd visszafordítani.

Trump szerint a pénzügy új határterületét Amerikában építik, és ő soha nem fogja cserben hagyni a kriptoszektort.

Az elnök bejelentése nem hozott érdemi árfolyamreakciót. A bitcoin árfolyama ma 2 százalékos mínuszban van, az elmúlt napok esése után pedig közel másfél hónapos mélyponton tartózkodik most a jegyzés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

