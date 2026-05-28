Tépik az európai védelmi cégeket
Emelkednek az európai védelmi részvények, miután az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodást.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenleg Svédországban tartózkodik, ahol a Reuters információ szerint hamarosan Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel közösen bejelentenek egy megállapodást, amelynek keretében Svédország Gripen vadászgépeket biztosítana Ukrajnának.

A két fél tavaly októberben szándéknyilatkozatot írt alá, amely alapján Svédország akár

150 Saab Gripen vadászgépet is értékesíthet Ukrajnának.

Ennek hatására a Saab részvényei már 5,6 százalékot emelkedtek ma.

Kormányváltás után: felengedhet a fagyott magyar M&A-piac?

Egy bejelentés kellett, máris felrobbant ennek a részvénynek az árfolyama

Nagy bejelentést tett Trump, új korszakot ígér

A Rheinmetall 4 százalékkal került feljebb.

A német harckocsialkatrész-gyártó Renk árfolyama 4,5 százalékkal ugrott meg.

Míg a francia Exail Technologies árfolyama 8 százalékkal került feljebb.

Financial IT 2026

