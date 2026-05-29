Akciós a SpaceX, már csak 1800 milliárd dollárt érhet

Valamivel visszafogottabb értékeltség mellett készül történelmi tőzsdei kibocsátásra Elon Musk űripari és mesterségesintelligencia cége. A Bloomberg értesülései szerint a SpaceX jelenleg legalább 1800 milliárd dolláros vállalatértékkel számol az IPO során, ami ugyan minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetését jelentheti, de elmarad a néhány hete még emlegetett 2000 milliárd dollár feletti mérettől.

A Bloomberg értesülései szerint Elon Musk vállalata jelenleg

legalább 1800 milliárd dolláros vállalatértéket céloz meg az IPO-ban.

Ez továbbra is elképesztően magas összeg, amely a világ legértékesebb tőzsdei vállalatai közé emelné a céget, de közel 10 százalékkal alacsonyabb annál a több mint 2000 milliárd dolláros szintnél, amit áprilisban még a piaci szereplők vártak.

A háttérben elsősorban az állhat, hogy a SpaceX az elmúlt hetekben intenzív egyeztetéseket folytatott befektetőkkel és tanácsadókkal, és ezek alapján finomította az árazási elképzeléseit. Az IPO-k esetében ez nem szokatlan folyamat, a végső értékeltség gyakran a befektetői visszajelzések alapján változik a jegyzés megkezdése előtt.

A vállalat akár 75 milliárd dollárnyi friss tőkét is bevonhat a tranzakció során, ami minden idők legnagyobb részvénykibocsátásává tenné az ügyletet. Összehasonlításképpen, az Alibaba 2014-es, 25 milliárd dolláros IPO-ja és a Saudi Aramco 2019-es, 29 milliárd dolláros tőzsdei bevezetése jelenleg is a történelem legnagyobbjai közé tartozik.

A SpaceX várhatóan már június elején megkezdi a részvénykibocsátás hivatalos roadshowját, az árazásra pedig akár június 11-én sor kerülhet.

A SpaceX az elmúlt években jelentősen átalakult. A korábban elsősorban újrahasznosítható rakétáiról és a Starlink műholdas internetes szolgáltatásról ismert vállalat egyre inkább mesterségesintelligencia-infrastruktúra és digitális szolgáltató platformként pozicionálja magát.

A társaság befektetői prezentációjában már olyan jövőbeli tervekről is szó esik, mint az orbitális adatközpontok létrehozása, miközben a cég szerint az általa megcélzott összes piac mérete elérheti a 28 500 milliárd dollárt.

A növekedési sztori azonban egyelőre jelentős költségekkel jár. A SpaceX árbevétele tavaly 18,7 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 14 milliárd dollárról, de a vállalat nyereségessége romlott, 2024-ben még 791 millió dollár profitot termelt, tavaly viszont már 4,94 milliárd dolláros veszteséget ért el.

A vállalat történetében fontos fordulópont volt az xAI felvásárlása is. Elon Musk februárban jelentette be, hogy a Grok chatbotot fejlesztő xAI és az X közösségi platform a SpaceX-csoport része lesz. A tranzakció idején a SpaceX értékét 1000 milliárd dollárra, az xAI-t pedig 250 milliárd dollárra becsülték.

A mostani, 1800 milliárd dolláros IPO-cél azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is hajlandók prémiumot fizetni Musk mesterséges intelligenciával, űriparral és digitális infrastruktúrával kapcsolatos víziójáért. Ugyanakkor az is látszik, hogy a piac már nem feltétlenül fogad el bármilyen értékeltséget automatikusan, még a világ egyik legismertebb vállalkozójának esetében sem.

Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

