Akciós a SpaceX, már csak 1800 milliárd dollárt érhet

Néhány héttel ezelőtt még 2000 milliárd dollár feletti értékeltségről szóltak a hírek, most azonban úgy tűnik, hogy a SpaceX valamivel szerényebb árazással próbálja meg végrehajtani minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetését.
A Bloomberg értesülései szerint Elon Musk vállalata jelenleg
legalább 1800 milliárd dolláros vállalatértéket céloz meg az IPO-ban.
Ez továbbra is elképesztően magas összeg, amely a világ legértékesebb tőzsdei vállalatai közé emelné a céget, de közel 10 százalékkal alacsonyabb annál a több mint 2000 milliárd dolláros szintnél, amit áprilisban még a piaci szereplők vártak.
A háttérben elsősorban az állhat, hogy a SpaceX az elmúlt hetekben intenzív egyeztetéseket folytatott befektetőkkel és tanácsadókkal, és ezek alapján finomította az árazási elképzeléseit. Az IPO-k esetében ez nem szokatlan folyamat, a végső értékeltség gyakran a befektetői visszajelzések alapján változik a jegyzés megkezdése előtt.
A vállalat akár 75 milliárd dollárnyi friss tőkét is bevonhat a tranzakció során, ami minden idők legnagyobb részvénykibocsátásává tenné az ügyletet. Összehasonlításképpen, az Alibaba 2014-es, 25 milliárd dolláros IPO-ja és a Saudi Aramco 2019-es, 29 milliárd dolláros tőzsdei bevezetése jelenleg is a történelem legnagyobbjai közé tartozik.
A SpaceX várhatóan már június elején megkezdi a részvénykibocsátás hivatalos roadshowját, az árazásra pedig akár június 11-én sor kerülhet.
A SpaceX az elmúlt években jelentősen átalakult. A korábban elsősorban újrahasznosítható rakétáiról és a Starlink műholdas internetes szolgáltatásról ismert vállalat egyre inkább mesterségesintelligencia-infrastruktúra és digitális szolgáltató platformként pozicionálja magát.
A társaság befektetői prezentációjában már olyan jövőbeli tervekről is szó esik, mint az orbitális adatközpontok létrehozása, miközben a cég szerint az általa megcélzott összes piac mérete elérheti a 28 500 milliárd dollárt.
A növekedési sztori azonban egyelőre jelentős költségekkel jár. A SpaceX árbevétele tavaly 18,7 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 14 milliárd dollárról, de a vállalat nyereségessége romlott, 2024-ben még 791 millió dollár profitot termelt, tavaly viszont már 4,94 milliárd dolláros veszteséget ért el.
A vállalat történetében fontos fordulópont volt az xAI felvásárlása is. Elon Musk februárban jelentette be, hogy a Grok chatbotot fejlesztő xAI és az X közösségi platform a SpaceX-csoport része lesz. A tranzakció idején a SpaceX értékét 1000 milliárd dollárra, az xAI-t pedig 250 milliárd dollárra becsülték.
A mostani, 1800 milliárd dolláros IPO-cél azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is hajlandók prémiumot fizetni Musk mesterséges intelligenciával, űriparral és digitális infrastruktúrával kapcsolatos víziójáért. Ugyanakkor az is látszik, hogy a piac már nem feltétlenül fogad el bármilyen értékeltséget automatikusan, még a világ egyik legismertebb vállalkozójának esetében sem.
Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Betelt a pohár Ukrajna szövetségesénél: azt mondják, történelmi bűnt követ el Kijev, személyesen intézkednének Zelenszkij ellen
"A bűnözőket dicsőítő Ukrajna még nem kész az európai család tagjává válni."
Az éjszaka közepén ébredtek fel, hogy minden rázkódik: földrengés volt Magyarországtól délre
Nem sokkal éjfél után mozdult meg a föld.
Az év irodaházától a bukaresti lakásfejlesztésig - mit vár az ingatlanpiacon a KÉSZ Csoport?
Lupsa Edinát, a vállalat ingatlanmenedzsment ágazatának vezetőjét kérdeztük.
Elmondta Románia, miért nem lőtték le a légtérbe betörő orosz drónt
Négy percig a román légtérben volt az orosz Gerány-2-es, mégsem intézkedtek ellene.
Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult
Magyar Péter felszólítása áll a lépés mögött.
Megtörte a csendet Amerika a NATO-t ért támadásról – Nagyon furcsa nyilatkozat jött Trump emberétől
Minden szempontból sajátos kommentár.
4iG: akár egy milliárd eurós nemzetközi kötvénykibocsátás jöhet
Őszre tervezi a cég.
Önkéntes nyugdíjpénztár: A taglétszám tovább bővült, de a kezelt vagyon csökkent
Az önkéntes nyugdíjpénztárak (ÖNYP) taglétszáma tovább bővült 2026. I. negyedévében. Ugyanakkor a kezelt vagyon és ezáltal az egy tagra jutó átlagos megtakarítás összege valamelyest cs
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Színt vallott a magyar agrárium: ezt várják a Tisza-kormánytól
Komoly változások jöhetnek.