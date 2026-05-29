Döntöttek a részvényesek, ennyi osztalékot fizet a Richter

Ma tartotta meg közgyűlését a Richter, a gyógyszergyártó részvényesei többek között az osztalékról is döntöttek.

Ma tartotta meg közgyűlését a Richter, ahol a részvényesek a 2025-ös év eredménye után

120 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek.

A Richter közvetlen és közvetett tulajdonában 3 295 804 darab részvény van, ezekre a társaság nem fizet osztalékot.

A jelenlegi sajátrészvény tulajdon alapján

a Richter részvényenként 655,5 forint osztalékot fizet.

A tegnapi záróárral számolva 5,3 százalékos osztalékhozam adódik.

A kifizetés kezdő napja 2026. június 11. lesz, vagyis ettől a naptól nyílik meg a jogosult részvényesek követelése. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja június 4., az osztalékra tehát azok lesznek jogosultak, akik ezen a napon a részvény tulajdonosai.

A Budapesti Értéktőzsdén az osztalékra jogosító Richter-részvények megszerzésére irányuló ügyletet utoljára június 2-án lehet megkötni.

A Richter árfolyama ma 1,1 százalékot, idén pedig már 26,6 százalékot emelkedett.

