Döntöttek a részvényesek, ennyi osztalékot fizet a Richter

Ma tartotta meg közgyűlését a Richter, ahol a részvényesek a 2025-ös év eredménye után
120 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek.
A Richter közvetlen és közvetett tulajdonában 3 295 804 darab részvény van, ezekre a társaság nem fizet osztalékot.
A jelenlegi sajátrészvény tulajdon alapján
a Richter részvényenként 655,5 forint osztalékot fizet.
A tegnapi záróárral számolva 5,3 százalékos osztalékhozam adódik.
A kifizetés kezdő napja 2026. június 11. lesz, vagyis ettől a naptól nyílik meg a jogosult részvényesek követelése. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja június 4., az osztalékra tehát azok lesznek jogosultak, akik ezen a napon a részvény tulajdonosai.
A Budapesti Értéktőzsdén az osztalékra jogosító Richter-részvények megszerzésére irányuló ügyletet utoljára június 2-án lehet megkötni.
A Richter árfolyama ma 1,1 százalékot, idén pedig már 26,6 százalékot emelkedett.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
