Évek óta nem láttunk ilyet: magyarok tömegei rohamozták meg a nyugdíjpénztárakat

Négy éve nem látott rohamot érezhettek az önkéntes nyugdíjpénztárak 2026 első negyedévében: több mint 12 ezer új tag lépett be, aminek köszönhetően csaknem 1 millió 87 ezer főre emelkedett a szektor taglétszáma. A kezelt vagyon azonban hosszú idő után először csökkent negyedéves alapon, március végén 2412 milliárd forintot tett ki, míg éves összevetésben 6,5%-os növekedést mutat. A befizetések egy év alatt 6,3%-kal nőttek, az egy pénztártagra jutó átlagos megtakarítás 2,22 millió forint. A befektetési hozamok ugyanakkor jelentősen visszaestek: a nettó 11,1 milliárd forintos eredmény 2022 harmadik negyedéve óta a leggyengébb teljesítmény.

Több mint 12 ezer fő lépett be az idei első negyedévben az önkéntes nyugdíjpénztárak valamelyikébe a Magyar Nemzeti Bank friss adatai alapján – ez kimagasló eredmény, bő négy éve nem láttunk ilyen nagy érdeklődést a közkedvelt megtakarítás iránt.

Az új belépők özönének köszönhetően csaknem 4400 fővel tudott növekedni a nyugdíjpénztári szektor taglétszáma,

jelenleg súrolja az 1 millió 87 ezer főt. A januártól márciusig tartó időszakban mintegy 4300 fő részesült nyugdíjszolgáltatásban, 2500 fő kilépett, valamint közel 1000 pénztártag elhalálozott. Az utóbbi négy negyedévet az önkéntes nyugdíjpénztárak 10 700 fős növekedéssel zárták, azaz a korábbi évek tartós negatív trendje már csak kellemetlen emlék, a 2024-ben történt fordulat kellően stabilnak tűnik.

A pénztárak kezelt vagyona viszont hosszú idő után először apadt 2026 első negyedévében, amihez a lassuló hozamtermelés és a lakáscélú kifizetési hullám lecsengése is nagyban hozzájárult. Március 31-én összesen 2412 milliárd forintot ért a nyugdíjpénztári portfólió, ez negyedéves alapon kb. 0,4 milliárd forintos csökkenés.

Ugyanakkor éves alapon 6,5%-kal, 148 milliárd forinttal bővült a kezelt vagyon.

A legfrissebb számok szerint egy megtakarítóra átlagosan 2,22 millió forintos számlaegyenleg jut – ez a jelenlegi átlagnyugdíj 262 ezer forintos összege alapján kb. 8,5 havi átlagnyugdíjnak felel meg. Tavaly ilyenkor kb. 2,11 millió forintnyi átlagos megtakarítás jutott egy pénztártagra, egy év alatt 113 ezer forinttal nőtt az egy főre jutó egyenleg. Az, hogy mind a vagyon, mind az átlagos számlaérték egyaránt növekedni tudott az utóbbi egy évben, szép eredménynek mondható, tekintve, hogy a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználhatósága alaposan betett a pénztáraknak.

A pénztári befizetések negyedéves összevetésben bezuhantak (-26%), de ez nem meglepetés, hiszen az utolsó negyedév minden évben menetrendszerű ugrást hoz, emiatt a mostani bázis meglehetősen magas. A tagok saját befizetései 40,6 milliárd forintot tettek ki 2026 első negyedévében, a munkáltatói hozzájárulások összege pedig 12,4 milliárd forint volt, így együttesen 53 milliárd forintnyi befizetést teljesítettek a megtakarítók és foglalkoztatóik,

ez 6,3%-kal haladja meg az egy évvel korábbi adatot.

Ha a befizetéseket is egy pénztártagra vetítjük, az idei első negyedévben átlagosan havi 12 500 forintot tettek félre "saját erőből" a megtakarítók, a munkáltatói befizetések pedig havi 3800 forintra rúgtak.

Fontos megjegyezni azonban, hogy a tagság nagyjából fele valójában inaktív, azaz hosszú ideje egyáltalán nem teljesít befizetéseket a számlájára, emiatt a ténylegesen fizető tagok egy főre jutó befizetései valójában jóval nagyobbak ezeknél az összegeknél.

Az utóbbi negyedévekben a pénztári kifizetéseknél lehettünk tanúi a legtöbb érdekességnek, miután 2025-ben átmenetileg megnyílt a lehetőség arra, hogy a megtakarítók adómentesen felvegyék az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításukat, és lakáscélra fordítsák azt. Az utolsó kifizetések 2026-ra is áthúzódtak, a ma megismert számok szerint 16,2 milliárd forint volt az idei első negyedévben mért "egyéb" célú kifizetések összege, ami túlnyomórészt a lakáscélú kifizetéseket takarja. Nyugdíjszolgáltatásra 20,2 milliárd forintot, várakozási időn túli nem nyugdíjcélú kifizetésekre 10,4 milliárdot, kilépésekre és öröklésekre 4,6 milliárd forintot fordítottak az önkéntes nyugdíjpénztárak.

Az összes kifizetés elérte az 51,2 milliárd forintot, ez 2,5%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál,

ebből szintén érezhető a lakáscélú kifizetési hullám lecsengése.

Az önkéntes pénztári portfólió összetételét nézve az idei első negyedévben nem történtek nagy változások: a kötvények (főként magyar állampapírok) részaránya hajszálnyival, 49,9%-ra mérséklődött, a bankbetétek súlya 2,1%-ra emelkedett, a részvényeké nőtt (12,2%), a befektetési jegyeké kissé apadt (34,4%).

A befektetési eredmények terén kedvezőtlen fordulatot hozott az idei első negyedév: a pénztárak összesen nettó 11,1 milliárd forintnyi hozamot termeltek, ami jócskán elmarad a megelőző negyedévek 60 milliárd forint körüli hozamától, és 2022 harmadik negyedéve óta a leggyengébb teljesítmény. A vagyonra vetítve ez 0,5% körüli hozamnak feleltethető meg.

Négy negyedévre visszatekintve 8% körüli gördülő hozam adódik az adatokból, ami további lassulás a megelőző negyedévben számított 9%-hoz képest, ugyanakkor a márciusban mért 1,8%-os éves inflációval összevetve felettébb magas reálhozamot takar.

A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikái az egészségpénztárak első negyedéves számait is tartalmazzák. A népszerű megtakarítást mostanra 1,28 millióan használják, ez egy év alatt 66 ezer fős növekedést jelent. A tagi és munkáltatói befizetések összesen 23,3 milliárd forintot tettek ki, ez a tavalyi első negyedévhez viszonyítva 13,9%-os növekedés. A szolgáltatási kiadások egy év alatt 11%-kal, 31 milliárd forintra emelkedtek, a két legnépszerűbb felhasználási célt a gyógyszerek és a magánegészségügyi ellátások adják.

