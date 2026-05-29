Folytatódik az őrület a dél-koreai tőzsdén, most a Samsungot és az LG-t tépik

Tovább szárnyalnak a dél-koreai technológiai részvények, pénteken a piac két legnagyobb sztárpapírja is látványos emelkedést mutatott. Az LG Electronics közel 24 százalékot ugrott új, Google-lel közösen fejlesztett autóipari technológiáinak bemutatása után, a Samsung Electronics pedig több mint 6 százalékos pluszba került, miután megkezdte legújabb, mesterséges intelligenciára optimalizált memórialapkáinak mintaszállítását.

Újabb jelentős emelkedést mutattak pénteken a dél-koreai technológiai részvények, miután egyszerre érkeztek kedvező hírek az ország két legismertebb vállalatától, az LG-től és a Samsungtól.

Az LG Electronics részvényei közel 24 százalékot emelkedtek, miután a vállalat több olyan autóipari fejlesztést mutatott be, amelyeket a Google technológiájára építve fejlesztett ki. Az új megoldások az Android Automotive operációs rendszerre épülnek, amely lehetővé teszi, hogy a járművezetők közvetlenül az autó kijelzőjén használjanak különböző alkalmazásokat, okostelefon csatlakoztatása nélkül.

Az LG egyik legfontosabb újítása, hogy egyetlen chip segítségével egyszerre több, eltérő méretarányú kijelzőt is képes vezérelni az autó utasterében. A vállalat szerint ez jelentősen csökkentheti az autógyártók költségeit, miközben egyszerűbbé teszi a modern, többképernyős fedélzeti rendszerek bevezetését.

A piacot különösen az mozgatta meg, hogy az Android Automotive rendszerek iránt gyorsan növekszik a kereslet. A Future Market Insights becslése szerint a globális piac mérete a 2025-ös 895 millió dollárról 2035-re elérheti a 2,14 milliárd dollárt.

Szintén nagyot emelkedett a Samsung Electronics árfolyama, ami több mint 6 százalékot ugrott, miután a vállalat bejelentette, hogy megkezdte legújabb nagy sávszélességű memórialapkájának, a 12 rétegű HBM4E chipnek a mintaszállítását globális ügyfelei számára.

A Samsung szerint az új memóriachip a legjobbnak számít ebben a kategóriában. Az akár 16 gigabit/másodperces adatátviteli sebességet biztosító lapka jobb energiahatékonyságot és kedvezőbb hőtermelési mutatókat kínál elődeinél.

A HBM-technológia az egyik legfontosabb komponenssé vált a mesterséges intelligencia infrastruktúrájában. Az ilyen memóriák segítik a nagy mennyiségű adat gyors feldolgozását az olyan AI-gyorsítókban, mint az Nvidia Rubin rendszere vagy a Google Ironwood Tensor Processing Unitja.

Az új Samsung-chip 48 gigabájtos kapacitással rendelkezik, ami több mint 30 százalékos előrelépést jelent az előző generációhoz képest. A vállalat emellett már dolgozik a 32 gigabájtos, 8 rétegű, valamint a 64 gigabájtos, 16 rétegű változatokon is.

A bejelentés azért is fontos, mert a Samsung az elmúlt években lemaradt a HBM-piacon éllovasnak számító SK Hynix mögött. Az új generációs fejlesztések azt mutatják, hogy a dél-koreai technológiai óriás igyekszik visszaszerezni pozícióit az AI-memóriák egyik leggyorsabban növekvő piacán.

