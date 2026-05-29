Hatalmas iráni kriptovagyonra tette rá a kezét Amerika

Egymilliárd dollár értékű iráni kriptovagyont foglalt le az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma – jelentette be Scott Bessent pénzügyminiszter pénteken.

Bessent közlése szerint a lépés Donald Trump elnök Irán-politikájának fontos gazdasági eleme. Az akció az Iszlám Köztársasággal szembeni nyomásgyakorlás részeként valósult meg. Ez az amerikai kormány eddigi egyik legnagyobb, kriptoeszközöket érintő lefoglalása.

