Itt az új őrület: 40 százalékos árfolyamemelkedés egy este alatt

Közel 40 százalékot emelkedett a Dell Technologies árfolyama a gyorsjelentést követő zárás utáni kereskedésben, miután a vállalat a vártnál jóval erősebb kilátásokat közölt.
A vállalat szerint a 2027 januárjában záruló pénzügyi évben mintegy 167 milliárd dolláros árbevételt érhet el, szemben a korábbi 140 milliárd dolláros előrejelzéssel.
Az elemzői várakozások átlaga 142,1 milliárd dollár.
A növekedés motorja egyértelműen a mesterséges intelligencia. A Dell várakozásai szerint a teljes bevételből 60 milliárd dollárt adhatnak az AI-feladatokra optimalizált szerverek.
A vállalat egyetlen negyedév alatt 24,4 milliárd dollár értékben könyvelt el új AI-szerver megrendeléseket, miközben az ilyen rendszerekből származó árbevétel elérte a 16,1 milliárd dollárt. A Dell ügyfelei között olyan vállalatok találhatók, mint a felhőalapú AI-szolgáltatásokat nyújtó CoreWeave vagy az Nscale, de a társaság számos nagyvállalatnak és vezető mesterségesintelligencia-fejlesztőnek is szállít rendszereket.
A kereslet erejét jól mutatja, hogy az AI-szerverek rendelésállománya a negyedév végén már 51,3 milliárd dollárra rúgott.
A Dell közzétette a legfrissebb negyedéves számait is, az első pénzügyi negyedévben az árbevétel 88 százalékkal, 43,8 milliárd dollárra ugrott, miközben az elemzők átlagosan 35,5 milliárd dollárt vártak. Az egy részvényre jutó, egyszeri tételektől tisztított profit 4,86 dollár lett, jelentősen meghaladva a 2,99 dolláros konszenzust.
Nemcsak az AI-üzletág teljesített kiemelkedően. A hagyományos, központi processzorokra épülő szerverek értékesítése is közel megduplázódott, 8,5 milliárd dollárra emelkedve. A személyi számítógépeket magában foglaló üzletág árbevétele 17 százalékkal nőtt, elérve a 14,6 milliárd dollárt, ami szintén jelentősen meghaladta a várakozásokat.
A vállalat számára további lendületet jelenthet, hogy az amerikai hadsereg a héten egy 9,7 milliárd dollár értékű szerződést ítélt oda a Dellnek, amelynek keretében a társaság a Microsoft szoftverlicenceinek kezelésében nyújt támogatást.
A tegnap esti száguldás előtt már 152 százalékos emelkedésben volt idén a Dell.
Címlapkép forrása: Olena_T via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
