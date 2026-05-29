Orbán Gábort választották a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének új elnökévé
A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) éves rendes közgyűlésén megtartott tisztújítás során Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját választották meg a szövetség elnökévé.

A tisztújítás előzménye, hogy Dr. Greskovits Dávid lemondott elnöki tisztségéről a MAGYOSZ képviseleti struktúrájának továbbfejlesztése érdekében. A szervezeti megújulás célja a szövetség egységes és hatékony szakmai képviseletének további erősítése, áll a Richter közleményében.

Megválasztása kapcsán Orbán Gábor a következőket mondta: „A gyógyszeripar szerepe valóban felértékelődött Európában, de ma még elsősorban szavak szintjén. Az ellátásbiztonság, a stratégiai autonómia és a helyi gyártóbázisok megerősítése ma központi téma, de ezek mögött még nem minden esetben állnak következetes intézkedések. A mi feladatunk az, hogy ez megváltozzon.

Olyan keretek kialakításán kell dolgoznunk a döntéshozókkal együtt, amelyek mellett a hazai gyártás nemcsak megmarad, hanem erősödik is.

Elnökként ezen szeretnék dolgozni”.

Dr. Greskovits Dávid a jövőben alelnökként támogatja a szövetség munkáját és az új elnök tevékenységét.

A Közgyűlés döntése alapján Göncz Gábor, az Opella Healthcare Commercial ügyvezetője is csatlakozik a MAGYOSZ elnökségéhez, ezzel a testület egy új taggal bővül.

