Súlyos figyelmeztetés érkezett, hamarosan elszállhat az olaj ára

A globális olajkészletek néhány héten belül soha nem látott mélységbe zuhanhatnak, ami jelentős árrobbanást idézhet elő a piacon – figyelmeztetett Neil Chapman, az ExxonMobil vezető alelnöke egy New York-i energetikai konferencián.
A vezető szerint a piac veszélyesen közel került ahhoz a ponthoz, amikor a rendelkezésre álló készletek elérik a minimális működési szintet.
Olyan készletszintek felé tartunk, amelyekre korábban nem volt példa
- fogalmazott Chapman. Szerinte legfeljebb két-három hét kérdése lehet, hogy a piac elérje ezt a kritikus szintet, és amikor ez megtörténik, az olajárak gyors emelkedésnek indulhatnak.
Az Exxon becslése szerint a fizikai Brent olaj ára akár 150-160 dollárig is emelkedhet hordónként. Chapman szerint egy ilyen árszint végül keresletcsökkenést váltana ki, ami helyreállíthatná a piaci egyensúlyt, addig azonban komoly ellátási feszültségek alakulhatnak ki.
A Brent határidős jegyzése továbbra is 100 dollár alatt mozog. A befektetők egyre inkább arra számítanak, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet egy megállapodás, amely lehetővé teszi a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását és az olajszállítások normalizálását.
Az Exxon szerint azonban a jelenlegi árak nem tükrözik a kialakult ellátási problémák valódi súlyosságát. Az iráni blokád miatt a piac eddig több mint egymilliárd hordónyi olajkínálattól esett el, ami a Nemzetközi Energiaügynökség szerint minden idők legnagyobb olajellátási zavarának számít.
A kiesés hatásait eddig a stratégiai és kereskedelmi készletek felhasználása tompította. Az IEA tagállamai márciusban rekordnak számító, 400 millió hordós készletfelszabadításról döntöttek, hogy enyhítsék a kínálati sokkot. Az ügynökség azonban korábban arra figyelmeztetett, hogy a készletek történelmi ütemben apadnak, így ez a megoldás csak átmeneti segítséget jelenthet.
Chapman szerint a piac előbb-utóbb kénytelen lesz szembenézni a fizikai kínálat szűkösségével. Ha a készletek valóban elérik a történelmi mélypontot, akkor az olajárak számára már csak egy irány marad.
Címlapkép forrása: zhihao via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Nagy meglepetés a katonai parádén: senki nem számított arra, hogy egy ilyen fegyver is megjelenik
Örményország bemutatta a saját CH-4-eseit.
Súlyos figyelmeztetés érkezett, hamarosan elszállhat az olaj ára
Eközben a piac még mindig nyugodt.
Sorra jelennek meg moszkvai épületek tetőin a Pancir fegyverrendszerek, ez csak egy dolgot jelenthet
Videón is látható az egyik légvédelmi rendszer telepítése.
Folytatódik az őrület a dél-koreai tőzsdén, most a Samsungot és az LG-t tépik
Google, mesterséges intelligencia és autóipar is hajtja a részvényeket.
Fájdalmas bejelentést tettek a tomboló kánikuláról: brutális ára lesz annak, ha a hőmérő eléri ezt a kritikus szintet
Egész Európa megszenvedheti a meleget.
Kihívások a helyi ingatlanpiacon: így kezeli Debrecen az új befektetői elvárásokat és a lakhatási nyomást
Változó igényeknek kell megfelelni, ami konstruktív hozzáállást igényel.
Drón csapódott be egy lakóházba Romániában, felszálltak az F-16-osok
Két sérültje van a NATO-tagállamot ért támadásnak.
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Színt vallott a magyar agrárium: ezt várják a Tisza-kormánytól
Komoly változások jöhetnek.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.