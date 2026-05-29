Súlyos figyelmeztetés érkezett, hamarosan elszállhat az olaj ára

Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg az ExxonMobil vezetése az olajpiac helyzetéről. A vállalat szerint a közel-keleti konfliktus miatt néhány héten belül történelmi mélypontra süllyedhetnek a globális olajkészletek, ami drámai árrobbanást válthat ki. Az Exxon egyik vezetője szerint a fizikai Brent olaj ára akár hordónként 150-160 dollárig is emelkedhet, miközben a piac egyelőre továbbra is arra fogad, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodása újra megnyitja a Hormuzi-szorost.

A globális olajkészletek néhány héten belül soha nem látott mélységbe zuhanhatnak, ami jelentős árrobbanást idézhet elő a piacon – figyelmeztetett Neil Chapman, az ExxonMobil vezető alelnöke egy New York-i energetikai konferencián.

A vezető szerint a piac veszélyesen közel került ahhoz a ponthoz, amikor a rendelkezésre álló készletek elérik a minimális működési szintet.

Olyan készletszintek felé tartunk, amelyekre korábban nem volt példa

- fogalmazott Chapman. Szerinte legfeljebb két-három hét kérdése lehet, hogy a piac elérje ezt a kritikus szintet, és amikor ez megtörténik, az olajárak gyors emelkedésnek indulhatnak.

Az Exxon becslése szerint a fizikai Brent olaj ára akár 150-160 dollárig is emelkedhet hordónként. Chapman szerint egy ilyen árszint végül keresletcsökkenést váltana ki, ami helyreállíthatná a piaci egyensúlyt, addig azonban komoly ellátási feszültségek alakulhatnak ki.

A Brent határidős jegyzése továbbra is 100 dollár alatt mozog. A befektetők egyre inkább arra számítanak, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet egy megállapodás, amely lehetővé teszi a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását és az olajszállítások normalizálását.

Az Exxon szerint azonban a jelenlegi árak nem tükrözik a kialakult ellátási problémák valódi súlyosságát. Az iráni blokád miatt a piac eddig több mint egymilliárd hordónyi olajkínálattól esett el, ami a Nemzetközi Energiaügynökség szerint minden idők legnagyobb olajellátási zavarának számít.

A kiesés hatásait eddig a stratégiai és kereskedelmi készletek felhasználása tompította. Az IEA tagállamai márciusban rekordnak számító, 400 millió hordós készletfelszabadításról döntöttek, hogy enyhítsék a kínálati sokkot. Az ügynökség azonban korábban arra figyelmeztetett, hogy a készletek történelmi ütemben apadnak, így ez a megoldás csak átmeneti segítséget jelenthet.

Chapman szerint a piac előbb-utóbb kénytelen lesz szembenézni a fizikai kínálat szűkösségével. Ha a készletek valóban elérik a történelmi mélypontot, akkor az olajárak számára már csak egy irány marad.

Címlapkép forrása: zhihao via Getty Images

