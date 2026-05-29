Szabályosan felrobbant az internet az új Ferrari láttán: hatalmas hullámokat vetett a Luce

A Ferrari a héten bemutatta első teljesen elektromos modelljét, a Luce-t, amely 550 ezer eurós, mintegy 220 millió forintos indulóáron lesz majd kapható. Az autó látványosan szakít a márka hagyományos formavilágával, amivel finoman szólva megosztó lett az új modell. A befektetők reakciója egyértelműen negatív volt, a Luce debütálását követően a Ferrari részvényárfolyama több mint 7 százalékot esett a milánói tőzsdén. A Google Trends adatai azt mutatják, hogy a Ferrari Luce az elmúlt hét egyik legkeresettebb témájává vált mind Magyarországon, mind Olaszországban.

Bemutatták az első teljesen elektromos Ferrari-t - Közfelháborodás lett a vége

A hagyományosan V8-as és V12-es benzines sportautóiról híres olasz gyártó, a Ferrari közel egy évtizede ígéri, hogy betörne az elektromosautó-piacra is. Ugyan a gyártó 2025 őszén még arról számolt be, hogy visszavesz az elektromos terveiből, 2026. május 26-án, Rómában bemutatta az első teljesen elektromos modelljét:

a Luce (olaszról magyarra fordítva: "fény") névre keresztelt modell a márka szerint "tisztaságot és irányt sugall".

A modell látványosan szakít a Ferrari hagyományos formavilágával, és 550 ezer eurós indulóáron kerülhet majd a vásárlókhoz - amely nagyjából 220 millió forintnak felel meg.

Az időzítés különösen figyelemre méltó. Más prémiumautó-gyártók - köztük a Porsche és a Lamborghini - a lassuló kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekkel kapcsolatos terveiket. Az autóipari elemzők éppen ezért figyelték, hogy a Ferrari képes lesz-e bizonyítani, hogy a van még helye a szegmensben az elektromos szuperautónak.

A befektetők első reakciója egyértelműen negatív volt.

A Ferrari részvényárfolyama több mint 7 százalékot esett a milánói tőzsdén a bemutató napján, miközben a papír az elmúlt tizenkét hónapban közel 27 százalékot veszített az értékéből. Amint azt az új modellel foglalkozó részletes elemzésében is megírtuk, sokan az európai autógyártás tágabb stratégiai problémáinak tükrében értelmezik a tőzsdei reakciót.

Felrobbant az érdeklődés a Ferrari Luce körül a Google-felhasználók körében

A Google Trends legfelkapottabb témáit bemutató felületén jól látszik, hogy

az autó bemutatója nyomán a Ferrari Luce az elmúlt hét egyik legfelkapottabb keresési témájává vált a magyarok körében,

a listán a más felkapott témákkal egyenrangúan szerepelve.

Kép forrása: Google Trends

Az autó bemutatója természetesen a Ferrari szülőhazájában, Olaszországban is rendkívül nagy figyelmet kapott. Az első elektromos Ferrari debütálása

az olasz Google Trends-adatok alapján a legnagyobb érdeklődést kiváltó sztori volt az elmúlt hét folyamán.

Kép forrása: Google Trends

A 90 napos globális keresési intenzitást vizsgálva látható, hogy a Ferrari Luce iránti érdeklődés szinte a nulláról lőtt ki a bejelentés hatására, emellett pedig a "Ferrari" témaköre is az elmúlt három hónap legmagasabb szintjére ugrott.

Kép forrása: Google Trends

Térképen vizsgálva az olasz autómárka témaköre iránti kereséseket, nem meglepő módon messze Olaszországban váltotta ki a legnagyobb érdeklődést. Az autó szülőhazáját követően

Luxemburgban, Svájcban, Ausztriában és Szlovéniában is jelentős volt az érdeklődés az új modell iránt.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

Címlapkép forrása: Ferrari

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ