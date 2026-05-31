Érik a fordulat a mesterséget intelligenciánál, ezek a cégek lehetnek a legnagyobb nyertesei

Látványos tempóban ömlik a pénz a mesterséges intelligenciába, a befektetők pedig az elmúlt években elsősorban a félvezetőgyártókat jutalmazták ezért. A Goldman Sachs szerint azonban fordulóponthoz érkezhetett az AI-sztori: most már nem az a fő kérdés, hogy ki tudja kiszolgálni a számítási kapacitás iránti brutális keresletet, hanem az, hogy a vállalatok képesek lesznek-e tényleges pénzügyi megtérülést kihozni az AI-beruházásaikból. Ezek a kérdések azt is eldönthetik, hogy mely cégek lesznek a mesterséges intelligencia következő nagy nyertesei a tőzsdén.

Rohamosan terjed az AI, de még nem sok helyen generál megtérülést

A mesterséges intelligencia körüli befektetői sztori eddig viszonylag egyszerű volt. A kereslet robbanásszerűen nőtt, a legnagyobb technológiai cégek elképesztő összegeket költöttek chipekre, szerverekre és adatközpontokra, a félvezetőgyártók pedig rekordbevételt és rekordprofitot értek el. Ennek a korszaknak az egyik legnagyobb nyertese az Nvidia volt, de a Goldman Sachs Research friss anyaga szerint a következő szakaszban már nem biztos, hogy a chipgyártók lesznek a legjobb pozícióban.

A befektetési bank elemzése szerint az AI hosszabb távú gazdasági logikája csak akkor áll össze, ha a technológia a vállalati oldalon is képes mérhető értéket teremteni. A fogyasztói adaptáció ugyanis látványos,

de üzletileg önmagában kevés.