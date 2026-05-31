Mi történik, ha beleütközik a részvénypiac a fizikai valóságba?

A piac már döntött a háborúról. A részvényindexek rekordon, az olaj visszajött a csúcsról, a hosszú hozamok lefelé araszolnak: mindegyik ugyanazt mondja, hogy gyors, tiszta rendeződés jön, és átnézünk a sokkon. Van azonban két másik fontos mutató, ami nem ért ezzel együtt. Ráadásul amikor utoljára egyirányba mutattak, akkor kiderült, hogy nekik van igazuk és nagy esés lett a vége.

A felszínen minden rendben. A részvényindexek friss rekordokon, a félelemindex békés szintekre húzodott vissza, az olaj pedig rég lecsorgott a háborús pánik 119 dolláros csúcsáról 90 dollár közelébe. Aki csak ezt nézi, arra jut, hogy a piac lezárta az Irán-ügyet, és továbblépett. Van azonban két kevésbé látványos műszer, amelyik konokul mást mutat. És éppen az a kettő, amelyik ritkán szokott egyszerre hazudni.

Az első a kötvénypiac. A 30 éves amerikai hozam átlépte az 5 százalékot, és a 2007 óta nem látott szint közelébe kúszott. Ami még fontosabb, az egész görbe felfelé árazódott át inflációra, és a leghangosabban nem is a leghosszabb vég, hanem a közepe, a 2-5 éves szakasz. A kötvénypiac tehát nem nyugtalanul figyel, hanem már döntött: jön az inflációs lökés, méghozzá oda időzítve, ahol a legjobban fáj.

A második műszer a New York Fed kínálati nyomásindexe, amely áprilisban 1,82-re ugrott, közel négyéves csúcsra. Két, egymástól teljesen független tanú, a kötvénypiac és a fizikai áruáramlás, ugyanazt vallja.