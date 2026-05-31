Új területet hódíthat meg az Nvidia: nagy felfordulást okozhat az AI PC-k piacán

Az Nvidia és a Microsoft közös munkájának eredményeként több gyártó is piacra dobhat ilyen gépeket. A Microsoft saját Surface márkája mellett a Dell neve is felmerült a lehetséges partnerek között.
A gyártó az elmúlt években vezető poziciót tölt be az AI-tréning során kulcsfontosságú grafikus gyorsítók (GPU) terén, ezzel a lépéssel azonban a vállalat a processzorok (CPU) területén is pozíciót szerezne.
Az Nvidia pénteken az X-en "a PC új korszakáról" posztolt. A Windowsért felelős Pavan Davuluri pedig rejtélyesen csak annyit írt, hogy "valami új érkezik a fejlesztőknek", hozzátéve, hogy nem egy új operációsrendszer-verzióról van szó.
A Microsoft emellett várhatóan egy olyan szoftvert is bemutat, amely megkönnyíti az AI-ügynökök számára, hogy közvetlenül a felhasználók Windows-gépén végezzenek el feladatokat. Ez jelentős mérföldkőnek számít. Bár az AI-számítások zöme eddig a felhőben futott, a vállalatok számára egyre komolyabb pénzügyi terhet jelent a korlátlan használatú chatbotokról az autonóm ügynökökre való átállás. A gigantikus felhős számítási költségek miatt a cégek egyre nyitottabbak a lokális futtatás lehetőségére.
Ez a lépés különösen fontos a Microsoft számára, hiszen a tavalyi első, mesterséges intelligenciára épülő PC-s kezdeményezése, miután a Copilot+ PC nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A zászlóshajónak szánt Recall funkció bevezetését adatvédelmi aggályok miatt el kellett halasztani, így az egész program csúszást szenvedett. Az Nvidia belépése azonban egy második esélyt kínálhat, ezúttal a világ legkeresettebb chipgyártójának nevével megtámogatva.
Az Nvidia egyébként nem teljesen új szereplő a Windows-ökoszisztémában, hiszen 2012-ben a Surface RT táblagépek már az ő chipjeikre épültek. Központi processzorként viszont most debütálhatnak először a PC-piacon. A vállalat évek óta dolgozik ezen a belépésen, de csak az utóbbi időben vált egyértelművé, hogy a hivatalos bemutató a küszöbön áll.
Carolina Milanesi, a Current Strategies elemzője szerint az Nvidia megjelenése nemcsak a két említett vállalatnak, hanem közvetve a Qualcommnak is kedvezhet. Ennek oka, hogy mindketten ARM-alapú architektúrát használnak az Intel és az AMD hagyományos x86-os megoldásaival szemben. A Qualcomm eddig a kiváló akkumulátor-üzemidő ellenére sem tudott érdemben betörni a PC-piacra. Ez részben annak tudható be, hogy a fejlesztők és a vállalatok nem láttak okot arra, hogy erőforrásokat csoportosítsanak át egy kisebbségi Windows-platformra.
Az Nvidia jelenléte azonban megváltoztathatja ezt a helyzetet, ugyanis második nagy szereplőként, kellő ösztönzést jelenthet a szoftveres támogatás kibővítéséhez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe! – díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Kongatja a vészharangot az Atomenergia-ügynökség: találat érthette európa legnagyobb atomerőművét
Egyelőre nem világos ki áll a támadás mögött
Mi vár a magyar egészségügyre? - Hozzuk a választ!
És benne a magánpiaci szereplőkre? A 10. Private Health Forumon kiderül.
Olajfinomítóra mért csapást Ukrajna: sűrű füst gomolyog az orosz város felett
Támadási hullámot indítottak.
Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben
Financial IT konferenciánk szakmai közönségét kérdeztük.
Magyar Péter a Portfolio-nak: Volt olyan tétel, amit közvetlen a bejelentés előtt értünk el a Bizottságnál
Hármas interjú a miniszterelnökkel és kabinetjével, egyenesen a Brüsszelből hazafelé tartó járaton.
Tüzet nyitott Amerika: Hellfire-t lőttek ki Irán partjainál - Rakétát kapott a Lian Star
Azt mondják, nem volt más opció.
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?