Új területet hódíthat meg az Nvidia: nagy felfordulást okozhat az AI PC-k piacán
Az Axios értesülései szerint az Nvidia és a Microsoft közösen fejlesztett, Nvidia CPU-val szerelt Windows PC-ket mutathat be, amelyeket több gyártó, köztük a Dell és a Microsoft saját Surface márkájának eszközeibe is bekerülhetnek. Az Nvidia ezzel először lépne be központi processzorgyártóként a PC-piacra. A Microsoft emellett egy olyan szoftvert is bemutathat, amely lehetővé teszi AI-ügynökök helyi futtatását a felhasználók gépein. Az Nvidia megjelenése az ARM-alapú PC-k ökoszisztémáját is erősítheti, ami közvetve a Qualcommnak is kedvezhet a fejlesztői támogatás bővülésén keresztül.

Az Nvidia és a Microsoft közös munkájának eredményeként több gyártó is piacra dobhat ilyen gépeket. A Microsoft saját Surface márkája mellett a Dell neve is felmerült a lehetséges partnerek között.

A gyártó az elmúlt években vezető poziciót tölt be az AI-tréning során kulcsfontosságú grafikus gyorsítók (GPU) terén, ezzel a lépéssel azonban a vállalat a processzorok (CPU) területén is pozíciót szerezne.

Az Nvidia pénteken az X-en "a PC új korszakáról" posztolt. A Windowsért felelős Pavan Davuluri pedig rejtélyesen csak annyit írt, hogy "valami új érkezik a fejlesztőknek", hozzátéve, hogy nem egy új operációsrendszer-verzióról van szó.

A Microsoft emellett várhatóan egy olyan szoftvert is bemutat, amely megkönnyíti az AI-ügynökök számára, hogy közvetlenül a felhasználók Windows-gépén végezzenek el feladatokat. Ez jelentős mérföldkőnek számít. Bár az AI-számítások zöme eddig a felhőben futott, a vállalatok számára egyre komolyabb pénzügyi terhet jelent a korlátlan használatú chatbotokról az autonóm ügynökökre való átállás. A gigantikus felhős számítási költségek miatt a cégek egyre nyitottabbak a lokális futtatás lehetőségére.

Ez a lépés különösen fontos a Microsoft számára, hiszen a tavalyi első, mesterséges intelligenciára épülő PC-s kezdeményezése, miután a Copilot+ PC nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A zászlóshajónak szánt Recall funkció bevezetését adatvédelmi aggályok miatt el kellett halasztani, így az egész program csúszást szenvedett. Az Nvidia belépése azonban egy második esélyt kínálhat, ezúttal a világ legkeresettebb chipgyártójának nevével megtámogatva.

Az Nvidia egyébként nem teljesen új szereplő a Windows-ökoszisztémában, hiszen 2012-ben a Surface RT táblagépek már az ő chipjeikre épültek. Központi processzorként viszont most debütálhatnak először a PC-piacon. A vállalat évek óta dolgozik ezen a belépésen, de csak az utóbbi időben vált egyértelművé, hogy a hivatalos bemutató a küszöbön áll.

Carolina Milanesi, a Current Strategies elemzője szerint az Nvidia megjelenése nemcsak a két említett vállalatnak, hanem közvetve a Qualcommnak is kedvezhet. Ennek oka, hogy mindketten ARM-alapú architektúrát használnak az Intel és az AMD hagyományos x86-os megoldásaival szemben. A Qualcomm eddig a kiváló akkumulátor-üzemidő ellenére sem tudott érdemben betörni a PC-piacra. Ez részben annak tudható be, hogy a fejlesztők és a vállalatok nem láttak okot arra, hogy erőforrásokat csoportosítsanak át egy kisebbségi Windows-platformra.

Az Nvidia jelenléte azonban megváltoztathatja ezt a helyzetet, ugyanis második nagy szereplőként, kellő ösztönzést jelenthet a szoftveres támogatás kibővítéséhez.

