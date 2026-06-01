Amundi: Lecsenghet a hormuzi kockázat, a piacok fellélegezhetnek
"A Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos bizonytalanságban enyhülést látunk. Az amerikai fél egyértelműen keresi az arcvesztés nélküli kiutat a konfliktusból, ennek érdekében rövid távon kompromisszumokra lehet hajlandó. A legújabb hírek alapján nőtt az esélye annak, hogy a politikailag érzékeny témák tárgyalására később kerüljön sor, mialatt a Szoros - piacok szempontjából fontos - újranyitása megvalósulna. Bár az iráni oldal az érdekeinek megfelelően szívesen fenntartaná a blokádot, az olajkínálat visszaesése a vele szövetséges államokat (Kína, India, Pakisztán) érzékenyen érinti, aminek rendszeresen az az eredménye, hogy „egyszeri” engedélyt kapnak a Szoroson való áthajózásra. Ez a helyzet politikai döntések alapján áthatolható blokádot eredményez, ami csökkenti a teljes blokádból következő katasztrófa szcenárió valószínűségét.
Amennyiben nem kell számolnunk a teljes blokád nyomán egekbe szökő (150-200 dolláros) olajárat okozó kimenetekkel, a fennmaradó lehetőségek inkább kedvező irányú változásokat jelentenek. A Szoros teljes újranyitása kicsi, de növekvő valószínűségű esemény, viszont a konfliktus jelenlegi szinten való elhúzódása mellett is egyre inkább alkalmazkodik a globális kínálat az új helyzethez, ami az olajkínálat lassú normalizációjával és így a gazdasági feszültségek enyhülésével járhat.
Ez a hormuzi „fordulat” segítheti megfékezni a magasba szökő és felfelé trendelő hosszú lejáratú kötvényhozamokat és a jegybanki kamatpályák emelkedését, amik alapvetően negatívan értintették a befektetői hangulatot.
Visszatekintve az iráni válság alatti piaci ármozgásokra, érdemi negatív átértékelődést csak a kamatpályákban és az államkötvény-piacokon láttunk. A főbb jegybankok kamatpályája 3 (Fed) vagy 4-5 (ECB) kamatemeléssel került feljebb a konfliktus kitörése előtti állapothoz képest, a hosszú államkötvényhozamok pedig megközelítették (amerikai) vagy meghaladták (brit, európai, japán) a 2022-es inflációs-válságban elért csúcsaikat. Ez túllövésnek tűnik abból a szempontból, hogy a mostani inflációs pálya jóval mérsékeltebbnek tűnik, a munkaerőpiacon nincs történelmi mértékű feszesség, az ellátási láncokban pedig (az AI beruházásokat kivéve) hiány. A hosszú hozamok töretlen emelkedése abból a szempontból nyugtalanító, hogy nem látszik, hogy a hormuzi konfliktus lezárásán kívül mi tudna gátat szabni neki. A kamatemelések beárazódása - ami a szigorodó monetáris politika inflációcsökkentő hatása miatt hagyományosan fékezi a hosszú hozamok elszállását - láthatóan nem működik, a költségvetések kiigazítása pedig nem politikai realitás.
A hosszú kötvényhozamokat egyelőre töretlenül a hosszú lejáratú olajár változása mozgatja. Amennyiben igazunk van az iráni konfliktus enyhülésével kapcsolatos várakozásainkban, az a hozamszintek csökkenésével járna és csökkenthetné az amúgy monetáris politikai hibának tűnő kamatemelések valószínűségét, ezért a nemzetközi kötvénykitettséget emeljük.
A részvénypiacok látszólag nem foglalkoztak ezekkel a kockázatokkal, de ennek az első számú oka az AI beruházásokkal kapcsolatos széleskörű optimizmus volt, ami nagymértékű emelkedést generált az ennek kitett szektorokban. Ezeknek a részvényeknek ráadásul közben jelentősen nőtt az indexekben betöltött súlya. A jó teljesítmény inkább ennek volt köszönhető, a sztorit azonban az is fűthette – természetesen amellett, hogy továbbra is jelentős növekedés látható az AI használatban és az infrastruktúrába történő befektetési szándékban -, hogy a hormuzi lezárás okozta bizonytalanságot egy attól független iparágba való átcsoportosítással kívánták „elkerülni” a befektetők. Amennyiben tényleg létezett ilyen hatás, az iráni enyhülés ezt megfordíthatja, és a mesterséges intelligencián kívüli világ részvényei felé indulhat meg a tőkeallokáció.
A részvénypiacon a hormuzi enyhülés összességében fenntarthatja a kedvező hangulatot. A jelenlegi kötvénypiaci árazások mellett előnyben részesítjük a kötvénykapcsolt részvénypiaci szegmenseket, például az ingatlanszektorban működő cégeket, de a hormuzi lezárás esetleges enyhülése a fogyasztás-kapcsolt szektorokat is segítheti, hiszen javulhat a fogyasztói bizalom, csökkenthet az inflációs nyomás és az üzemanyagra elköltött jövedelem. Régiós szinten ez inkább a hagyományos szektoroknak jobban kitett Európának és Közép-Kelet-Európának kedvezhet, szemben az amerikai piaccal, így ezeket preferáljuk.
Bár növeljük a külföldi kötvény- és részvénysúlyt, a devizakitettséget a mostani erős szintekről tovább mérsékeljük. Az inflációs pályában okozott bizonytalanság nem teszi lehetővé, hogy az új vezetése alatt magát inflációs ortodoxként pozícionáló hazai jegybank olyan nagymértékű vágásokat hajtson végre, ami ellensúlyozza a befektetők által várt gazdaságpolitikai hitelességjavulást. Ez továbbra is erősödési nyomás alatt tarthatja a forintot, amennyiben az új kormány nem okoz negatív meglepetést a gazdaságpolitikai hozzáállását tekintve és sikerül biztosítania azt, hogy Magyarország hozzáférjen a befagyasztott EU-s forrásokhoz.
Amennyiben a helyzet mégis megengedi, hogy az MNB jelentősen vágja a kamatokat, az lefékezheti a forint erősödését, viszont segítheti a magyar kötvénypiacot, ahol a 2027-es évre egyelőre nagyon visszafogottak a kamatcsökkentési várakozások."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Amundi Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 90%
- EUR kitettség: 0%
- USD kitettség: 0%
- Egyéb devizás kitettség: 10%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Bombaerős az amerikai feldolgozóipar
Az építőipar viszont lassult.
Ennek a két részvénynek felrobbant az árfolyama - Mutatjuk, kik lehetnek a következők
2 izgalmas nevet is találtunk.
Nincs megállás: hatalmas mennyiségű eső zúdul a nyakunkba, mutatjuk, hol szakad le az ég a napokban
Több hullámban érkezik a csapadék.
Itt a fordulat: drasztikusan beszakadt a migráció Európa egyik legkedveltebb célpontjában
Elveszett Németország vonzereje?
Brüsszel vagy Moszkva? – Putyin színvallásra kényszerítette volt szövetségesét, nem teszi zsebre, amit válaszként kapott
Az orosz elnök referendumot akar Örményország uniós csatlakozásáról.
Kiderült az igazság Trump egészségéről – Túl szép, hogy igaz legyen, amit el akar hitetni a Fehér Ház?
A szakértők több hiányosságot is felfedeztek.
Mély csapdába lépnek azok a magyar cégek, amelyek már Magyarországon nem találnak dolgozókat
Az új Eurobarométer-felmérés egészen sajátos eredményeket mutat a hazai munkaerőpiacről.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.