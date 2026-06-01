Amundi: Lecsenghet a hormuzi kockázat, a piacok fellélegezhetnek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írása olvasható.

"A Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos bizonytalanságban enyhülést látunk. Az amerikai fél egyértelműen keresi az arcvesztés nélküli kiutat a konfliktusból, ennek érdekében rövid távon kompromisszumokra lehet hajlandó. A legújabb hírek alapján nőtt az esélye annak, hogy a politikailag érzékeny témák tárgyalására később kerüljön sor, mialatt a Szoros - piacok szempontjából fontos - újranyitása megvalósulna. Bár az iráni oldal az érdekeinek megfelelően szívesen fenntartaná a blokádot, az olajkínálat visszaesése a vele szövetséges államokat (Kína, India, Pakisztán) érzékenyen érinti, aminek rendszeresen az az eredménye, hogy „egyszeri” engedélyt kapnak a Szoroson való áthajózásra. Ez a helyzet politikai döntések alapján áthatolható blokádot eredményez, ami csökkenti a teljes blokádból következő katasztrófa szcenárió valószínűségét.

Amennyiben nem kell számolnunk a teljes blokád nyomán egekbe szökő (150-200 dolláros) olajárat okozó kimenetekkel, a fennmaradó lehetőségek inkább kedvező irányú változásokat jelentenek. A Szoros teljes újranyitása kicsi, de növekvő valószínűségű esemény, viszont a konfliktus jelenlegi szinten való elhúzódása mellett is egyre inkább alkalmazkodik a globális kínálat az új helyzethez, ami az olajkínálat lassú normalizációjával és így a gazdasági feszültségek enyhülésével járhat.

Ez a hormuzi „fordulat” segítheti megfékezni a magasba szökő és felfelé trendelő hosszú lejáratú kötvényhozamokat és a jegybanki kamatpályák emelkedését, amik alapvetően negatívan értintették a befektetői hangulatot.

Visszatekintve az iráni válság alatti piaci ármozgásokra, érdemi negatív átértékelődést csak a kamatpályákban és az államkötvény-piacokon láttunk. A főbb jegybankok kamatpályája 3 (Fed) vagy 4-5 (ECB) kamatemeléssel került feljebb a konfliktus kitörése előtti állapothoz képest, a hosszú államkötvényhozamok pedig megközelítették (amerikai) vagy meghaladták (brit, európai, japán) a 2022-es inflációs-válságban elért csúcsaikat. Ez túllövésnek tűnik abból a szempontból, hogy a mostani inflációs pálya jóval mérsékeltebbnek tűnik, a munkaerőpiacon nincs történelmi mértékű feszesség, az ellátási láncokban pedig (az AI beruházásokat kivéve) hiány. A hosszú hozamok töretlen emelkedése abból a szempontból nyugtalanító, hogy nem látszik, hogy a hormuzi konfliktus lezárásán kívül mi tudna gátat szabni neki. A kamatemelések beárazódása - ami a szigorodó monetáris politika inflációcsökkentő hatása miatt hagyományosan fékezi a hosszú hozamok elszállását - láthatóan nem működik, a költségvetések kiigazítása pedig nem politikai realitás.

A hosszú kötvényhozamokat egyelőre töretlenül a hosszú lejáratú olajár változása mozgatja. Amennyiben igazunk van az iráni konfliktus enyhülésével kapcsolatos várakozásainkban, az a hozamszintek csökkenésével járna és csökkenthetné az amúgy monetáris politikai hibának tűnő kamatemelések valószínűségét, ezért a nemzetközi kötvénykitettséget emeljük.

A részvénypiacok látszólag nem foglalkoztak ezekkel a kockázatokkal, de ennek az első számú oka az AI beruházásokkal kapcsolatos széleskörű optimizmus volt, ami nagymértékű emelkedést generált az ennek kitett szektorokban. Ezeknek a részvényeknek ráadásul közben jelentősen nőtt az indexekben betöltött súlya. A jó teljesítmény inkább ennek volt köszönhető, a sztorit azonban az is fűthette – természetesen amellett, hogy továbbra is jelentős növekedés látható az AI használatban és az infrastruktúrába történő befektetési szándékban -, hogy a hormuzi lezárás okozta bizonytalanságot egy attól független iparágba való átcsoportosítással kívánták „elkerülni” a befektetők. Amennyiben tényleg létezett ilyen hatás, az iráni enyhülés ezt megfordíthatja, és a mesterséges intelligencián kívüli világ részvényei felé indulhat meg a tőkeallokáció.

A részvénypiacon a hormuzi enyhülés összességében fenntarthatja a kedvező hangulatot. A jelenlegi kötvénypiaci árazások mellett előnyben részesítjük a kötvénykapcsolt részvénypiaci szegmenseket, például az ingatlanszektorban működő cégeket, de a hormuzi lezárás esetleges enyhülése a fogyasztás-kapcsolt szektorokat is segítheti, hiszen javulhat a fogyasztói bizalom, csökkenthet az inflációs nyomás és az üzemanyagra elköltött jövedelem. Régiós szinten ez inkább a hagyományos szektoroknak jobban kitett Európának és Közép-Kelet-Európának kedvezhet, szemben az amerikai piaccal, így ezeket preferáljuk.

Bár növeljük a külföldi kötvény- és részvénysúlyt, a devizakitettséget a mostani erős szintekről tovább mérsékeljük. Az inflációs pályában okozott bizonytalanság nem teszi lehetővé, hogy az új vezetése alatt magát inflációs ortodoxként pozícionáló hazai jegybank olyan nagymértékű vágásokat hajtson végre, ami ellensúlyozza a befektetők által várt gazdaságpolitikai hitelességjavulást. Ez továbbra is erősödési nyomás alatt tarthatja a forintot, amennyiben az új kormány nem okoz negatív meglepetést a gazdaságpolitikai hozzáállását tekintve és sikerül biztosítania azt, hogy Magyarország hozzáférjen a befagyasztott EU-s forrásokhoz.

Amennyiben a helyzet mégis megengedi, hogy az MNB jelentősen vágja a kamatokat, az lefékezheti a forint erősödését, viszont segítheti a magyar kötvénypiacot, ahol a 2027-es évre egyelőre nagyon visszafogottak a kamatcsökkentési várakozások."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Amundi Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 90%

EUR kitettség: 0%

USD kitettség: 0%

Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ